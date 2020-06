Додано: Чет 18 чер, 2020 18:22

UA написав: rjkz написав: 1. Сижу ровно в недвиге. Ни покупать ни продавать не собираюсь. Это как "оно должно быть". Но ищу альтернативы недвиге.

2. В кэше зеленом. Понимаю, что если что, то доллар может превратиться в пыль и как вариант может быть только евро. Но и у ЕС большие риски. Но вот сама экономика США намного больше и сбалансированней. И как минимум ей нужна своя валюта. Кроме того, экономики Канады и Мексики ориентированы на США. Это тоже очень много. Даже если она перестанет быть мировой резервной, во что трудно вериться, но вероятность есть. Что ждет остальной мир в случае краха доллара - страшно представить. У стольких стран долларовые резервы и все они физически (или в цифре) находятся в США. Даже физическое золото многие страны хранят в США, если не ошибаюсь.

Мировой долг преимущественно в чём номинирован?

Мировой долг преимущественно в чём номинирован?

11 авианосных ударных групп - что может лучше обеспечить взыскание долгов?

Именно эта армада точно так же может помочь сказать всем держателям долларов "Good bye, thank you for your trust"