|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:43
airmax78 написав: Frant написав: Faceless написав:
Ко всем домам - какие-то доли процента, ко всем новостроям - единицы процентов. Так или иначе, но это совсем не "как правило"
Фейслес, 50-100 недобудів (по 200 квартир кожний)- це багато для Києва!
Вам варто визнати.
Я бы УКО исключил - это результат, назовем мягко, патологической неосторожности и бережливости инвесторов. Как отнести деньги в б2б.
Реально проблемные стройки - это Оркада и Укрбуд.
Семьи Сосниных, Три Богатыря, Укразиябуд, на Правды, Синеозерный (еще Консоль начинала) и тд. Кстати, твой любимый Уно строится на фундаменте старого долгостроя, есдва начатого. Такое и с Синеозерным. Не боишься? Тут еще вопрос - насколько старый фундамент соответствует новой нагрузке?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10959
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4892 раз.
- Подякували: 2503 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:57
vitaliian написав: Frant написав: Faceless написав:
Ко всем домам - какие-то доли процента, ко всем новостроям - единицы процентов. Так или иначе, но это совсем не "как правило"
Фейслес, 50-100 недобудів (по 200 квартир кожний)- це багато для Києва!
Вам варто визнати.
Список долгостроев Киева без Эврики и Патриотики
ЖК «Затишний» (ул. Руданского, 3а)
ЖК «Молодежная инициатива» (ул. Руданского, 9а)
ЖК «Сосновый бор» (ул. Олевская, 5, 9, 11, 15)
ЖК «Печерский Бастион» (ул. Ольшанская, 2)
ЖК «Элегант» (ул. Жилянская, 118)
ЖК «Дом на Кузьминской» (ул. Жамбила Жабаева)
ЖК «Белла-виста» (ул. Сошенко, 33)
ЖК «Родинний затишок» (ул. Ярослава Гашека, 20, 22, 24)
ЖК «Східна брама» (ул. Светлая, 3)
ЖК «Новая волна» (Харьковское шоссе, 15а)
ЖК «Жемчужина Троещины» (ул. Закревского, 42а)
ЖК «Флагман» (пер. Лобачевского, 7)
ЖК «Стародарницкий-2» (ул. Лохвицкая 1-2/Харьковское шоссе, 17а)
ЖК «Мега-Сити» (Харьковское шоссе,19)
ЖК «Стольный град» (ул. Лысянская, 9)
ЖК «Доминион Де Люкс» (ул. Ушинского, 40)
Офисно-жилой комплекс (пр. Григоренко, 39б)
Офисный центр (ул. Ларисы Руденко, 6а)
Офисный центр (ул. Заболотного, 150)
ЖК «Науковий» (ул. Петропавловская, 40)
ЖК «Тропинина» (ул. Тропинина, 3-5)
ЖК «Совские пруды» (ул. Кировоградская, 70)
ЖК «Мозаика» (Стратегическое шоссе, 53)
ЖК «Посольский» (ул. Жамбила Жабаева, 7д)
ЖК «Арт-Хаус» (ул. Лисичанская, 29)
ЖК «Тихорецкий» (ул. Тихорецкая, 40/7)
«ЖК Миа-Вилла» (ул. Менделеева, 18, 20)
ТРЦ «Милославский ряд» (ул. Милославская, 31в)
ЖК «Новая волна» (ул. Харьковское шоссе, 15а)
ЖК «Синеозерный» (пр. Правды, 102).
ЖК на ул. Жилянской, 120б.
ЖК «Панорамный городок» (ул. Панорамная, 24)
ЖК «Олимпийский городок» (ул. Ракетная, 24)
ЖК «Южный квартал» (ул. Тимофея Строкача, 9)
ЖК «Шевченковский квартал» (ул. Новоукраинская, 24а)
ЖК «Маргарита» (ул. Булгакова, 12)
ЖК «Панорамный» (Ирпень)
ЖК «Кузьминский» (ул. Жамбила Жабаева, 22)
ЖК «Кузьминский-2» (ул. Магистральная, 33)
ЖК «Перспектива» (ул. Драйзера, 40).
ЖК «Замковецкий» (ул. Замковецкая, 5)
ЖК «Симфония» (пр. Науки, 66-70)
ЖК «Приозерный» (ул. Здолбуновская, 11-в)
ЖК «Рубин» (пер. Любарский, 2а)
ЖК «Домино» (ул. Фанерная, 5а).
ЖК «Три Богатыря» (ул. Борщаговская, 182в)
ЖК «Східна Брама» (ул. Світла, 3д)
ЖК (просп. Правды, 80-82)
ЖК (ул. Харченко, 47а, 47б, 47в)
ОК «ЖБК «Триумф», вторая секция (ул. Булгакова, 12)
ЖК «Олимпийский городок» (ул. Ракетная, 24)
ЖК «Fusion» (пересечение просп. Правды и пр. Гонгадзе)
ЖК (просп. Победы, 115а)
Жилой дом (ул. Богдана Хмельницкого, 58б)
ЖК (пр. Глушкова, 6)
в каждом ЖК по несколько домов, например в ЖК «Три Богатыря» (ул. Борщаговская, 182в) 3 дома, ЖК «Сосновый бор» (ул. Олевская, 5, 9, 11, 15) 4 дома (на ЛУН пишут 5 домов) и т.д. Домов недостроев гораздо больше чем 100. Более реальная цифра - 200.
Там много объектов уко, есть объкты, которые под одним адресом но с разными названиями.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10959
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4892 раз.
- Подякували: 2503 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 18 чер, 2020 19:00
Vlad442 написав:
В этот кризис цель не заработать, а не потерять. Или не много потерять. Поэтому лучше сидеть в максимально надежных активах и не забывать о диверсификации.
Влад, ви не ображайтесь, але ви , як школяр думаєте.
Як ви цікаво пропонуєте зберегти те, що маєшь, якщо ви вже в казіно і грощі витратили на фішкі, які завтра це казіно не буде приймати?
Мені відповідати не треба, це я особисто із симпатії до вас написав.
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 444
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 19:00
rjkz написав: vitaliian написав: Frant написав:
Фейслес, 50-100 недобудів (по 200 квартир кожний)- це багато для Києва!
Вам варто визнати.
Список долгостроев Киева без Эврики и Патриотики
ЖК «Затишний» (ул. Руданского, 3а)
ЖК «Молодежная инициатива» (ул. Руданского, 9а)
ЖК «Сосновый бор» (ул. Олевская, 5, 9, 11, 15)
ЖК «Печерский Бастион» (ул. Ольшанская, 2)
ЖК «Элегант» (ул. Жилянская, 118)
ЖК «Дом на Кузьминской» (ул. Жамбила Жабаева)
ЖК «Белла-виста» (ул. Сошенко, 33)
ЖК «Родинний затишок» (ул. Ярослава Гашека, 20, 22, 24)
ЖК «Східна брама» (ул. Светлая, 3)
ЖК «Новая волна» (Харьковское шоссе, 15а)
ЖК «Жемчужина Троещины» (ул. Закревского, 42а)
ЖК «Флагман» (пер. Лобачевского, 7)
ЖК «Стародарницкий-2» (ул. Лохвицкая 1-2/Харьковское шоссе, 17а)
ЖК «Мега-Сити» (Харьковское шоссе,19)
ЖК «Стольный град» (ул. Лысянская, 9)
ЖК «Доминион Де Люкс» (ул. Ушинского, 40)
Офисно-жилой комплекс (пр. Григоренко, 39б)
Офисный центр (ул. Ларисы Руденко, 6а)
Офисный центр (ул. Заболотного, 150)
ЖК «Науковий» (ул. Петропавловская, 40)
ЖК «Тропинина» (ул. Тропинина, 3-5)
ЖК «Совские пруды» (ул. Кировоградская, 70)
ЖК «Мозаика» (Стратегическое шоссе, 53)
ЖК «Посольский» (ул. Жамбила Жабаева, 7д)
ЖК «Арт-Хаус» (ул. Лисичанская, 29)
ЖК «Тихорецкий» (ул. Тихорецкая, 40/7)
«ЖК Миа-Вилла» (ул. Менделеева, 18, 20)
ТРЦ «Милославский ряд» (ул. Милославская, 31в)
ЖК «Новая волна» (ул. Харьковское шоссе, 15а)
ЖК «Синеозерный» (пр. Правды, 102).
ЖК на ул. Жилянской, 120б.
ЖК «Панорамный городок» (ул. Панорамная, 24)
ЖК «Олимпийский городок» (ул. Ракетная, 24)
ЖК «Южный квартал» (ул. Тимофея Строкача, 9)
ЖК «Шевченковский квартал» (ул. Новоукраинская, 24а)
ЖК «Маргарита» (ул. Булгакова, 12)
ЖК «Панорамный» (Ирпень)
ЖК «Кузьминский» (ул. Жамбила Жабаева, 22)
ЖК «Кузьминский-2» (ул. Магистральная, 33)
ЖК «Перспектива» (ул. Драйзера, 40).
ЖК «Замковецкий» (ул. Замковецкая, 5)
ЖК «Симфония» (пр. Науки, 66-70)
ЖК «Приозерный» (ул. Здолбуновская, 11-в)
ЖК «Рубин» (пер. Любарский, 2а)
ЖК «Домино» (ул. Фанерная, 5а).
ЖК «Три Богатыря» (ул. Борщаговская, 182в)
ЖК «Східна Брама» (ул. Світла, 3д)
ЖК (просп. Правды, 80-82)
ЖК (ул. Харченко, 47а, 47б, 47в)
ОК «ЖБК «Триумф», вторая секция (ул. Булгакова, 12)
ЖК «Олимпийский городок» (ул. Ракетная, 24)
ЖК «Fusion» (пересечение просп. Правды и пр. Гонгадзе)
ЖК (просп. Победы, 115а)
Жилой дом (ул. Богдана Хмельницкого, 58б)
ЖК (пр. Глушкова, 6)
в каждом ЖК по несколько домов, например в ЖК «Три Богатыря» (ул. Борщаговская, 182в) 3 дома, ЖК «Сосновый бор» (ул. Олевская, 5, 9, 11, 15) 4 дома (на ЛУН пишут 5 домов) и т.д. Домов недостроев гораздо больше чем 100. Более реальная цифра - 200.
Там много объектов уко, есть объкты, которые под одним адресом но с разными названиями.
А чим не подобаються УКОшні недобуди???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21473
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 2194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 19:02
Hotab написав:vitaliian
,
Есть пример zradio сколько он сюда постил аналитики, ему кто нить спасибо сказал? Одни оскорбления от тех же самых лиц на которых вы ссылаетесь.
С каких пор от растишек ожидаете лайки за инфу, подтверждающую приближающийся спад. Пчелы против меда?
Информации тревожной пруд пруди. Прогнозы падения все хуже, очередные рекорды по Ковид в Украине. Вангую, что ещё несколько дней,и сдадут нервы, начнутся региональные локальные карантины.
Даже если пока что в Киеве не будет усиления (или будет послабление) карантинных мер , все равно все еще впереди. До массового иммунитета далеко,а совсем не реагировать никто не посмеет. Будет экономика тормозиться, будет спрос снижаться, будут страхи тратить деньги.
Я впевнений, що в Києві Фейслеса-Реуса - все добре і чудово!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21473
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 2194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 19:02
UA написав:
Мировой долг преимущественно в чём номинирован?
11 авианосных ударных групп - что может лучше обеспечить взыскание долгов?
Штатам никто ничего не должен. Они всем должны. Зачем грозить авианосцами (которые уже становятся прошлым веком на фоне более высокотехнологичного оружия), когда можно спокойно всем все отдать? Даже печатать не нужно, достаточно нажать на несколько клавиш в компьютере ФРС.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6855
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 19:04
Vlad442 написав:
Уже большой шухер. Не только в смысле денег, но и жизни и здоровья. Только этот шухер, по крайней мере в Украине, совсем-совсем не как 2008. Пока еще никто не знает, но основные очертания уже видны. Пока не так страшен черт, как его малюют.
Хотел-бы разделить Ваш оптимизм, но очень опасаюсь второй волны короны и ее последствий на мировую экономику.
Мы-ж все хотим быть "здоровыми и богатыми"(с)
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10959
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4892 раз.
- Подякували: 2503 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 18 чер, 2020 19:12
Vlad442 написав:
В этот кризис цель не заработать, а не потерять. Или не много потерять. Поэтому лучше сидеть в максимально надежных активах и не забывать о диверсификации
.
Вот я ей и интересуюсь.
Как Вы ее видите?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10959
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4892 раз.
- Подякували: 2503 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 18 чер, 2020 19:13
rjkz написав: Vlad442 написав:
В этот кризис цель не заработать, а не потерять. Или не много потерять. Поэтому лучше сидеть в максимально надежных активах и не забывать о диверсификации
.
Вот я ей и интересуюсь.
Как Вы ее видите?
а яка структура активів зараз?
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19810
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1105 раз.
- Подякували: 1361 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 18 чер, 2020 19:16
Hotab написав: Vlad442 написав:
В этот кризис цель не заработать, а не потерять. Или не много потерять. Поэтому лучше сидеть в максимально надежных активах и не забывать о диверсификации.
Если тренд долгосрочный, а пока на это больше смахивает, то бетон не МАКСИМАЛЬНО НАДЁЖНЫЙ актив. Не знаю пока,что там за тенденция в Херсоне (он несколько против трендов идёт из-за моряков, которых кризисы мало касаются) , но думаю,что на осень моя прелесть просядет в цене. А раньше я не могу продать, тоже сижу из-за Ковид дольше расчетного.
Бетону страшна война и конфискация.
Если у кого есть намерение выходить из бетона, то это просто вопрос терпения. Дожадаться нужной точки. Ждать может доведется долго, но если бетон в аренде, то это нельзя назвать бесполезным ожиданием.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10959
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4892 раз.
- Подякували: 2503 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18525
|3040093
|
Чет 18 чер, 2020 16:34
UA
|
|466
|197986
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|13789
|
|