vitaliian написав:
Список долгостроев Киева без Эврики и Патриотики
ЖК «Затишний» (ул. Руданского, 3а)
ЖК «Молодежная инициатива» (ул. Руданского, 9а)
ЖК «Сосновый бор» (ул. Олевская, 5, 9, 11, 15)
ЖК «Печерский Бастион» (ул. Ольшанская, 2)
ЖК «Элегант» (ул. Жилянская, 118)
ЖК «Дом на Кузьминской» (ул. Жамбила Жабаева)
ЖК «Белла-виста» (ул. Сошенко, 33)
ЖК «Родинний затишок» (ул. Ярослава Гашека, 20, 22, 24)
ЖК «Східна брама» (ул. Светлая, 3)
ЖК «Новая волна» (Харьковское шоссе, 15а)
ЖК «Жемчужина Троещины» (ул. Закревского, 42а)
ЖК «Флагман» (пер. Лобачевского, 7)
ЖК «Стародарницкий-2» (ул. Лохвицкая 1-2/Харьковское шоссе, 17а)
ЖК «Мега-Сити» (Харьковское шоссе,19)
ЖК «Стольный град» (ул. Лысянская, 9)
ЖК «Доминион Де Люкс» (ул. Ушинского, 40)
Офисно-жилой комплекс (пр. Григоренко, 39б)
Офисный центр (ул. Ларисы Руденко, 6а)
Офисный центр (ул. Заболотного, 150)
ЖК «Науковий» (ул. Петропавловская, 40)
ЖК «Тропинина» (ул. Тропинина, 3-5)
ЖК «Совские пруды» (ул. Кировоградская, 70)
ЖК «Мозаика» (Стратегическое шоссе, 53)
ЖК «Посольский» (ул. Жамбила Жабаева, 7д)
ЖК «Арт-Хаус» (ул. Лисичанская, 29)
ЖК «Тихорецкий» (ул. Тихорецкая, 40/7)
«ЖК Миа-Вилла» (ул. Менделеева, 18, 20)
ТРЦ «Милославский ряд» (ул. Милославская, 31в)
ЖК «Новая волна» (ул. Харьковское шоссе, 15а)
ЖК «Синеозерный» (пр. Правды, 102).
ЖК на ул. Жилянской, 120б.
ЖК «Панорамный городок» (ул. Панорамная, 24)
ЖК «Олимпийский городок» (ул. Ракетная, 24)
ЖК «Южный квартал» (ул. Тимофея Строкача, 9)
ЖК «Шевченковский квартал» (ул. Новоукраинская, 24а)
ЖК «Маргарита» (ул. Булгакова, 12)
ЖК «Панорамный» (Ирпень)
ЖК «Кузьминский» (ул. Жамбила Жабаева, 22)
ЖК «Кузьминский-2» (ул. Магистральная, 33)
ЖК «Перспектива» (ул. Драйзера, 40).
ЖК «Замковецкий» (ул. Замковецкая, 5)
ЖК «Симфония» (пр. Науки, 66-70)
ЖК «Приозерный» (ул. Здолбуновская, 11-в)
ЖК «Рубин» (пер. Любарский, 2а)
ЖК «Домино» (ул. Фанерная, 5а).
ЖК «Три Богатыря» (ул. Борщаговская, 182в)
ЖК «Східна Брама» (ул. Світла, 3д)
ЖК (просп. Правды, 80-82)
ЖК (ул. Харченко, 47а, 47б, 47в)
ОК «ЖБК «Триумф», вторая секция (ул. Булгакова, 12)
ЖК «Олимпийский городок» (ул. Ракетная, 24)
ЖК «Fusion» (пересечение просп. Правды и пр. Гонгадзе)
ЖК (просп. Победы, 115а)
Жилой дом (ул. Богдана Хмельницкого, 58б)
ЖК (пр. Глушкова, 6)
в каждом ЖК по несколько домов, например в ЖК «Три Богатыря» (ул. Борщаговская, 182в) 3 дома, ЖК «Сосновый бор» (ул. Олевская, 5, 9, 11, 15) 4 дома (на ЛУН пишут 5 домов) и т.д. Домов недостроев гораздо больше чем 100. Более реальная цифра - 200.