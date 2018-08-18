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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4413441444154416>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:19

  UA написав:Влад с Трибекой говорили об опасности котлованов с точки зрения "Ты у них не покупай, ты у нас покупай".
Сейчас опаснее вкладываться в котлованы, чем в 2014-2015?
hume Вы 95 квартале подменить одного персонажа решили? :mrgreen:

Какие риски котлованов были в 14 -15? "Путин придёт квартирки заберет" оставьте бабушкам на лавочке. Фиксация цен в грн, дешёвый материал, дешёвая раб сила, перемещение денег с востока и Крыма в столицу сопровождающееся массовой скупкой стояков круш.

А вот со второй половины 18ого грусть печаль. Хотя о чем это я.. вы же и выпрыгивали в 19ом из миракса, причем полностью (если не ошибаюсь)

На данный момент не знаю как обстоят дела с продажами на первичке, но что-то подсказывает мне, что не очень хорошо.
Востаннє редагувалось hume в Чет 18 чер, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:20

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Frant написав:Фейслес, 50-100 недобудів (по 200 квартир кожний)- це багато для Києва!
Вам варто визнати.

Я бы УКО исключил - это результат, назовем мягко, патологической неосторожности и бережливости инвесторов. Как отнести деньги в б2б.
Реально проблемные стройки - это Оркада и Укрбуд.


Семьи Сосниных, Три Богатыря, Укразиябуд, на Правды, Синеозерный (еще Консоль начинала) и тд. Кстати, твой любимый Уно строится на фундаменте старого долгостроя, есдва начатого. Такое и с Синеозерным. Не боишься? Тут еще вопрос - насколько старый фундамент соответствует новой нагрузке?

Там все старое было демонтировано. Уну же писал.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:20

  Vlad442 написав:
  UA написав:Мировой долг преимущественно в чём номинирован?
11 авианосных ударных групп - что может лучше обеспечить взыскание долгов?

Штатам никто ничего не должен. Они всем должны. Зачем грозить авианосцами (которые уже становятся прошлым веком на фоне более высокотехнологичного оружия), когда можно спокойно всем все отдать? Даже печатать не нужно, достаточно нажать на несколько клавиш в компьютере ФРС.


Вы совершенно не понимаете денежную механику. Весь долларовый долг (суверенный, корпоративный и частный) - это активы США, займы его казначейства. А вся денежная эмиссия США (в наличной, безналичной и квазиденежной форме) выдана в долг.

Соответственно, размер предоставленных американцами остальным народам в долг средств - это все долларовое предложение, оборачиваемое за пределами США плюс проценты.

Что касается стоимости доллара по отношению к остальным валютам - да, это величина непостоянная, но она регулируется не только ФРС, но и остальными центробанками.

Сколько бы ни печатали долларов, остальных валют будут печатать еще больше, потому что доллар находится в резервах практически всех стран мира, и если допустить снижение величины резервов, придется уменьшить и локальное денежное предложение. Чего никто, естественно, в долгосрочной перспективе не допустит.

Когда доля долларовых транзакций в мировой экономике будет составлять не 80%, а 8%, тогда можно о чем-то фантазировать. Но пока она только растет...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:22

  Frant написав:
  rjkz написав:
  vitaliian написав:Список долгостроев Киева без Эврики и Патриотики

ЖК «Затишний» (ул. Руданского, 3а)
ЖК «Молодежная инициатива» (ул. Руданского, 9а)
ЖК «Сосновый бор» (ул. Олевская, 5, 9, 11, 15)
ЖК «Печерский Бастион» (ул. Ольшанская, 2)
ЖК «Элегант» (ул. Жилянская, 118)
ЖК «Дом на Кузьминской» (ул. Жамбила Жабаева)
ЖК «Белла-виста» (ул. Сошенко, 33)
ЖК «Родинний затишок» (ул. Ярослава Гашека, 20, 22, 24)
ЖК «Східна брама» (ул. Светлая, 3)
ЖК «Новая волна» (Харьковское шоссе, 15а)
ЖК «Жемчужина Троещины» (ул. Закревского, 42а)
ЖК «Флагман» (пер. Лобачевского, 7)
ЖК «Стародарницкий-2» (ул. Лохвицкая 1-2/Харьковское шоссе, 17а)
ЖК «Мега-Сити» (Харьковское шоссе,19)
ЖК «Стольный град» (ул. Лысянская, 9)
ЖК «Доминион Де Люкс» (ул. Ушинского, 40)
Офисно-жилой комплекс (пр. Григоренко, 39б)
Офисный центр (ул. Ларисы Руденко, 6а)
Офисный центр (ул. Заболотного, 150)
ЖК «Науковий» (ул. Петропавловская, 40)
ЖК «Тропинина» (ул. Тропинина, 3-5)
ЖК «Совские пруды» (ул. Кировоградская, 70)
ЖК «Мозаика» (Стратегическое шоссе, 53)
ЖК «Посольский» (ул. Жамбила Жабаева, 7д)
ЖК «Арт-Хаус» (ул. Лисичанская, 29)
ЖК «Тихорецкий» (ул. Тихорецкая, 40/7)
«ЖК Миа-Вилла» (ул. Менделеева, 18, 20)
ТРЦ «Милославский ряд» (ул. Милославская, 31в)
ЖК «Новая волна» (ул. Харьковское шоссе, 15а)
ЖК «Синеозерный» (пр. Правды, 102).
ЖК на ул. Жилянской, 120б.
ЖК «Панорамный городок» (ул. Панорамная, 24)
ЖК «Олимпийский городок» (ул. Ракетная, 24)
ЖК «Южный квартал» (ул. Тимофея Строкача, 9)
ЖК «Шевченковский квартал» (ул. Новоукраинская, 24а)
ЖК «Маргарита» (ул. Булгакова, 12)
ЖК «Панорамный» (Ирпень)
ЖК «Кузьминский» (ул. Жамбила Жабаева, 22)
ЖК «Кузьминский-2» (ул. Магистральная, 33)
ЖК «Перспектива» (ул. Драйзера, 40).
ЖК «Замковецкий» (ул. Замковецкая, 5)
ЖК «Симфония» (пр. Науки, 66-70)
ЖК «Приозерный» (ул. Здолбуновская, 11-в)
ЖК «Рубин» (пер. Любарский, 2а)
ЖК «Домино» (ул. Фанерная, 5а).
ЖК «Три Богатыря» (ул. Борщаговская, 182в)
ЖК «Східна Брама» (ул. Світла, 3д)
ЖК (просп. Правды, 80-82)
ЖК (ул. Харченко, 47а, 47б, 47в)
ОК «ЖБК «Триумф», вторая секция (ул. Булгакова, 12)
ЖК «Олимпийский городок» (ул. Ракетная, 24)
ЖК «Fusion» (пересечение просп. Правды и пр. Гонгадзе)
ЖК (просп. Победы, 115а)
Жилой дом (ул. Богдана Хмельницкого, 58б)
ЖК (пр. Глушкова, 6)

в каждом ЖК по несколько домов, например в ЖК «Три Богатыря» (ул. Борщаговская, 182в) 3 дома, ЖК «Сосновый бор» (ул. Олевская, 5, 9, 11, 15) 4 дома (на ЛУН пишут 5 домов) и т.д. Домов недостроев гораздо больше чем 100. Более реальная цифра - 200.


Там много объектов уко, есть объкты, которые под одним адресом но с разными названиями.

А чим не подобаються УКОшні недобуди???


Примечательно и то, что часть из них достроена и заселена, но нет доков. При большом желании это решаемо, но люди живут в подвешенном состоянии порой почти 10 лет и не парятся.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:24

  flyman написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:В этот кризис цель не заработать, а не потерять. Или не много потерять. Поэтому лучше сидеть в максимально надежных активах и не забывать о диверсификации.


Вот я ей и интересуюсь.
Как Вы ее видите?

а яка структура активів зараз?


несколько бетонов, зелень.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Бетону страшна война и конфискация.
это на поверхности, есть ещё налоги, коммуналка, миграция населения и собственно обесценивание. Проблема бетона в том что он локален, его нельзя перевезти на более успешную (безопасную) территорию. Возможно со временем человечество придет к разборным мобильным домам, но это не про Киев.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 19:35, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:33

  zРадио написав:Вы совершенно не понимаете денежную механику. Весь долларовый долг (суверенный, корпоративный и частный) - это активы США, займы его казначейства. А вся денежная эмиссия США (в наличной, безналичной и квазиденежной форме) выдана в долг.

Соответственно, размер предоставленных американцами остальным народам в долг средств - это все долларовое предложение, оборачиваемое за пределами США плюс проценты.

Что касается стоимости доллара по отношению к остальным валютам - да, это величина непостоянная, но она регулируется не только ФРС, но и остальными центробанками.

Сколько бы ни печатали долларов, остальных валют будут печатать еще больше, потому что доллар находится в резервах практически всех стран мира, и если допустить снижение величины резервов, придется уменьшить и локальное денежное предложение. Чего никто, естественно, в долгосрочной перспективе не допустит.

Когда доля долларовых транзакций в мировой экономике будет составлять не 80%, а 8%, тогда можно о чем-то фантазировать. Но пока она только растет...

Годовая сумма процентов по долларовым кредитам превышает то что там себе "печатает" ФРС. Сейчас в мире жесточайший дефицит долларов.
Посмотрите как наш керманыч становится на задние лапки ради очередной дозы в долг :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:35

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Мировой долг преимущественно в чём номинирован?
11 авианосных ударных групп - что может лучше обеспечить взыскание долгов?

Штатам никто ничего не должен. Они всем должны. Зачем грозить авианосцами (которые уже становятся прошлым веком на фоне более высокотехнологичного оружия), когда можно спокойно всем все отдать? Даже печатать не нужно, достаточно нажать на несколько клавиш в компьютере ФРС.


Вы совершенно не понимаете денежную механику. Весь долларовый долг (суверенный, корпоративный и частный) - это активы США, займы его казначейства. А вся денежная эмиссия США (в наличной, безналичной и квазиденежной форме) выдана в долг.

Соответственно, размер предоставленных американцами остальным народам в долг средств - это все долларовое предложение, оборачиваемое за пределами США плюс проценты.

Можно в качестве ликбеза подробней?
Американское правительство не должно всему миру через свои казначейские обязательтсва и вкладывает напрямую в долги других стран так, что придется посылать авианосцы собирать долги. Я правильно вас понял? Это ваша картина мира? Или с чем вы спорите?
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:35

https://nashkiev.ua/novosti/v-kieve-zak ... nt=novosti
Тема схлопывания айти пузыря нераскрыта.
Граждане айтишники вас уже сокращают?
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:39

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:В этот кризис цель не заработать, а не потерять. Или не много потерять. Поэтому лучше сидеть в максимально надежных активах и не забывать о диверсификации.


Вот я ей и интересуюсь.
Как Вы ее видите?

Если бы это был обычный кризис, нужно было бы скупать обесценившиеся акции, облигации, недвигу.
Сейчас, если есть свободные средства, лучше мультвалютный кэш в нале и в банках, физическое золото и, пока все не образуется, не увеличивать долю недвиги и ценных бумаг.
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