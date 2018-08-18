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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2020 19:46
Vlad442 написав: rjkz написав: Vlad442 написав:
В этот кризис цель не заработать, а не потерять. Или не много потерять. Поэтому лучше сидеть в максимально надежных активах и не забывать о диверсификации
.
Вот я ей и интересуюсь.
Как Вы ее видите?
Если бы это был обычный кризис, нужно было бы скупать обесценившиеся акции, облигации, недвигу.
Сейчас, если есть свободные средства, лучше мультвалютный кэш в нале и в банках, физическое золото и, пока все не образуется, не увеличивать долю недвиги и ценных бумаг.
От це вже дійсно смішно, це як при розпаді Радянського Союзу, пропонувати зберегати свої активи в радянських облігаціях і рублях.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 19:50
Trast написав: Vlad442 написав:
Если бы это был обычный кризис, нужно было бы скупать обесценившиеся акции, облигации, недвигу.
Сейчас, если есть свободные средства, лучше мультвалютный кэш в нале и в банках, физическое золото и, пока все не образуется, не увеличивать долю недвиги и ценных бумаг.
От це вже дійсно смішно, це як при розпаді Радянського Союзу, пропонувати зберегати свої активи в радянських облігаціях і рублях.
Где вы такое увидели?
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Vlad442
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Додано: Чет 18 чер, 2020 19:52
UA написав:
https://nashkiev.ua/novosti/v-kieve-zakryvayut-besplatnouyu-it-shkolou-unit-factory.html?in_parent=novosti
Тема схлопывания айти пузыря нераскрыта.
Граждане айтишники вас уже сокращают?
Так для айтишников наоборот закрытие условно-бесплатной школы - это хорошо - меньше демпинга от новичков и вайтишников.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 19:54
rjkz написав:
[Тут еще вопрос - насколько старый фундамент соответствует новой нагрузке?
Старые фундаменты проектировались исключительно под кирпич, в отличии от современных, которые проектируются под нагрузку кератерма, газоблоков и керамзитоблоков (ноухау от ковальской)
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Додано: Чет 18 чер, 2020 19:55
rjkz написав: flyman написав:
а яка структура активів зараз?
несколько бетонов, зелень.
70% на 30%, чи як?
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 18 чер, 2020 19:55
Frant написав:
Я впевнений, що в Києві Фейслеса-Реуса - все добре і чудово!
Саме так. На днях спілкувався з давнім товаришем бізнесменом. У нього бізнес у сфері послуг. Каже, що майже відновився до карантинного рівня.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 19:56
Vlad442 написав: Trast написав: Vlad442 написав:
Если бы это был обычный кризис, нужно было бы скупать обесценившиеся акции, облигации, недвигу.
Сейчас, если есть свободные средства, лучше мультвалютный кэш в нале и в банках, физическое золото и, пока все не образуется, не увеличивать долю недвиги и ценных бумаг.
От це вже дійсно смішно, це як при розпаді Радянського Союзу, пропонувати зберегати свої активи в радянських облігаціях і рублях.
Где вы такое увидели?
Мультівалютний кеш це не ващі слова?
Я провів алєгорію, яка зараз актуальна, як ніколи.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 19:56
vitaliian написав: rjkz написав:
Бетону страшна война и конфискация.
это на поверхности, есть ещё налоги, коммуналка, миграция населения и собственно обесценивание. Проблема бетона в том что он локален, его нельзя перевезти на более успешную (безопасную) территорию. Возможно со временем человечество придет к разборным мобильным домам, но это не про Киев.
з точки зору глобального потеплінні, Київ безпечна територія
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