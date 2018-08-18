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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4413441444154416

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:46

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:В этот кризис цель не заработать, а не потерять. Или не много потерять. Поэтому лучше сидеть в максимально надежных активах и не забывать о диверсификации.


Вот я ей и интересуюсь.
Как Вы ее видите?

Если бы это был обычный кризис, нужно было бы скупать обесценившиеся акции, облигации, недвигу.
Сейчас, если есть свободные средства, лучше мультвалютный кэш в нале и в банках, физическое золото и, пока все не образуется, не увеличивать долю недвиги и ценных бумаг.

От це вже дійсно смішно, це як при розпаді Радянського Союзу, пропонувати зберегати свої активи в радянських облігаціях і рублях. :)
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:50

  Trast написав:
  Vlad442 написав:Если бы это был обычный кризис, нужно было бы скупать обесценившиеся акции, облигации, недвигу.
Сейчас, если есть свободные средства, лучше мультвалютный кэш в нале и в банках, физическое золото и, пока все не образуется, не увеличивать долю недвиги и ценных бумаг.

От це вже дійсно смішно, це як при розпаді Радянського Союзу, пропонувати зберегати свої активи в радянських облігаціях і рублях. :)

Где вы такое увидели?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:52

  UA написав:https://nashkiev.ua/novosti/v-kieve-zakryvayut-besplatnouyu-it-shkolou-unit-factory.html?in_parent=novosti
Тема схлопывания айти пузыря нераскрыта.
Граждане айтишники вас уже сокращают?

Так для айтишников наоборот закрытие условно-бесплатной школы - это хорошо - меньше демпинга от новичков и вайтишников.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:54

  rjkz написав:[Тут еще вопрос - насколько старый фундамент соответствует новой нагрузке?

Старые фундаменты проектировались исключительно под кирпич, в отличии от современных, которые проектируются под нагрузку кератерма, газоблоков и керамзитоблоков (ноухау от ковальской)
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:55

  rjkz написав:
  flyman написав:а яка структура активів зараз?


несколько бетонов, зелень.

70% на 30%, чи як?
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:55

  Frant написав:Я впевнений, що в Києві Фейслеса-Реуса - все добре і чудово!

Саме так. На днях спілкувався з давнім товаришем бізнесменом. У нього бізнес у сфері послуг. Каже, що майже відновився до карантинного рівня.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:56

  Vlad442 написав:
  Trast написав:
  Vlad442 написав:Если бы это был обычный кризис, нужно было бы скупать обесценившиеся акции, облигации, недвигу.
Сейчас, если есть свободные средства, лучше мультвалютный кэш в нале и в банках, физическое золото и, пока все не образуется, не увеличивать долю недвиги и ценных бумаг.

От це вже дійсно смішно, це як при розпаді Радянського Союзу, пропонувати зберегати свої активи в радянських облігаціях і рублях. :)

Где вы такое увидели?

Мультівалютний кеш це не ващі слова?
Я провів алєгорію, яка зараз актуальна, як ніколи.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:56

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Бетону страшна война и конфискация.
это на поверхности, есть ещё налоги, коммуналка, миграция населения и собственно обесценивание. Проблема бетона в том что он локален, его нельзя перевезти на более успешную (безопасную) территорию. Возможно со временем человечество придет к разборным мобильным домам, но это не про Киев.

з точки зору глобального потеплінні, Київ безпечна територія
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flyman
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  #<1 ... 4413441444154416
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