Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Если бы это был обычный кризис, нужно было бы скупать обесценившиеся акции, облигации, недвигу. Сейчас, если есть свободные средства, лучше мультвалютный кэш в нале и в банках, физическое золото и, пока все не образуется, не увеличивать долю недвиги и ценных бумаг.
От це вже дійсно смішно, це як при розпаді Радянського Союзу, пропонувати зберегати свої активи в радянських облігаціях і рублях.
Vlad442 написав:Если бы это был обычный кризис, нужно было бы скупать обесценившиеся акции, облигации, недвигу. Сейчас, если есть свободные средства, лучше мультвалютный кэш в нале и в банках, физическое золото и, пока все не образуется, не увеличивать долю недвиги и ценных бумаг.
От це вже дійсно смішно, це як при розпаді Радянського Союзу, пропонувати зберегати свої активи в радянських облігаціях і рублях.
Где вы такое увидели?
Мультівалютний кеш це не ващі слова? Я провів алєгорію, яка зараз актуальна, як ніколи.
это на поверхности, есть ещё налоги, коммуналка, миграция населения и собственно обесценивание. Проблема бетона в том что он локален, его нельзя перевезти на более успешную (безопасную) территорию. Возможно со временем человечество придет к разборным мобильным домам, но это не про Киев.
з точки зору глобального потеплінні, Київ безпечна територія