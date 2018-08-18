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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:06
По поводу мелкого бизнеса. Вчера общалась с собственником салона красоты (цены выше средних). Говорит, в первые две недели после карантина был большой наплыв посетительниц, а сейчас простаивают...
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:26
Авианосцы - это для тех, кто не хочет менять богатства своих недр на доллары. Такие случаи экзотичны. Абсолютное большинство радо использовать доллар как универсальную меру всех товаров и услуг, в том числе и локальных денежных знаков.
Это как бы не моя картина мира, а общечеловеческая (Бреттон-Вудс + Ямайка). Мозгов придумать что-то более эффективное пока ни у кого не хватило и не предвидится.
Американцы всем остальным должны свои доллары, все остальные должны американцам американские доллары Надеюсь, разница понятна.
А то, о чем пишет UA - это миграция капитала из развивающихся рынков назад в США. Так происходит каждый раз, когда риски в мировой экономике возрастают. И наоборот - когда снижаются. Эти процессы тоже цикличны.
Они задают направление и украинской экономике. Последние 2 цикла были, соответственно, в 2004-2009 и 2010-2015. 2004-2007 и 2010-2013 - приливы, 2008-2009 и 2014-2015 - отливы. Текущий цикл длится и по сегодня: 2016-2019 - прилив, 2020-2021 - отлив. Можете наложить на динамику цен КРЖН, или среднюю зарплату - уверяю, все сойдется
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:26
Угомонитесь уже. Еще раз подтверждаете, что генерируете мусор.
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:27
забань меня, береги нервы а угомонись будешь жене своей говорить, я не нарушаю правил форума.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 20:31, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:28
Требую чтобы на ветку допускались люди сдавшие экзамен на базовые познания киевского рынка недвижимости.
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:29
Нічого не треба робити.
Зовсім.
Коли на морі немає вітру, вітрила складають, тобто треба чекати вітер.
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:33
больше дискриминации, проявите свои комплексы в полной красе.
верю в евро... по 1,4
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:33
Людині допомога потрібна, а Ви банить
В центрі дівчата напівоголені ходють. Криза. Немає грошей на одяг:-(
Всім процвітання!
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:35
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Виталия, ты занимаешься копипастом с олх. При этом не понимая, что ты копипастишь. Продолжай просто рассуждать
ПС
Забанен за всё время только франт. Но чувствую придётся и тебя туда переместить
Востаннє редагувалось hume в Чет 18 чер, 2020 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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