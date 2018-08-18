RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4416441744184419>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:40

  vitaliian написав:
  UA написав:
  vitaliian написав:710$/m2 двушка на оболони (кто то здесь искал боболонь)
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/deshev ... I8tXB.html

Требую чтобы на ветку допускались люди сдавшие экзамен на базовые познания киевского рынка недвижимости.
больше дискриминации, проявите свои комплексы в полной красе.

Да, я не люблю риеторов.
UA
 
Повідомлень: 4935
З нами з: 19.07.08
Подякував: 623 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:44

  hume написав:
  vitaliian написав:[

710$/m2 двушка на оболони (кто то здесь искал боболонь)
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/deshev ... I8tXB.html

Угомонитесь уже. Еще раз подтверждаете, что генерируете мусор.

А что не так? За свои деньги хороший вариант.
Кто считает, что мусор, то предложите лучше за эти деньги
Damien
 
Повідомлень: 48
З нами з: 28.04.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:47

  Frant написав:
  reus написав:
  Frant написав:Я впевнений, що в Києві Фейслеса-Реуса - все добре і чудово!

Саме так. На днях спілкувався з давнім товаришем бізнесменом. У нього бізнес у сфері послуг. Каже, що майже відновився до карантинного рівня.

А я про що?
Яка криза, які сотні недобудів, яка масова еміграція з України??? Все гуд)))

Кожен бачить те, що хоче бачити.
На рахунок недобудов. Хто примушує людей ризикувати своїми коштами? Якщо клепки недостатньо для того, щоб проконсультуватися з фаховим юристом, то хто їм лікар?
Купуйте вторинку, ризики не такі високі.
Всі успішні країни проходили етап свого розвитку через трудову еміграцію нічого страшного в цьому немає. Повірте, багато хто повернеться.
Востаннє редагувалось reus в Чет 18 чер, 2020 20:53, всього редагувалось 1 раз.
reus
 
Повідомлень: 3627
З нами з: 21.03.12
Подякував: 267 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:51

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Можно в качестве ликбеза подробней?
Американское правительство не должно всему миру через свои казначейские обязательтсва и вкладывает напрямую в долги других стран так, что придется посылать авианосцы собирать долги. Я правильно вас понял? Это ваша картина мира? Или с чем вы спорите?


Авианосцы - это для тех, кто не хочет менять богатства своих недр на доллары. Такие случаи экзотичны. Абсолютное большинство радо использовать доллар как универсальную меру всех товаров и услуг, в том числе и локальных денежных знаков.

Это как бы не моя картина мира, а общечеловеческая (Бреттон-Вудс + Ямайка). Мозгов придумать что-то более эффективное пока ни у кого не хватило и не предвидится.

Американцы всем остальным должны свои доллары, все остальные должны американцам американские доллары :mrgreen: Надеюсь, разница понятна.

А то, о чем пишет UA - это миграция капитала из развивающихся рынков назад в США. Так происходит каждый раз, когда риски в мировой экономике возрастают. И наоборот - когда снижаются. Эти процессы тоже цикличны.

Они задают направление и украинской экономике. Последние 2 цикла были, соответственно, в 2004-2009 и 2010-2015. 2004-2007 и 2010-2013 - приливы, 2008-2009 и 2014-2015 - отливы. Текущий цикл длится и по сегодня: 2016-2019 - прилив, 2020-2021 - отлив. Можете наложить на динамику цен КРЖН, или среднюю зарплату - уверяю, все сойдется

Не по теме вопроса. Все в сторону, лишь бы не ответить прямо, что вы не поняли то, что взялись комментировать, обвинив оппонента в невежестве.
Vlad442
 
Повідомлень: 6857
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:54

  Damien написав:
  hume написав:
  vitaliian написав:[

710$/m2 двушка на оболони (кто то здесь искал боболонь)
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/deshev ... I8tXB.html

Угомонитесь уже. Еще раз подтверждаете, что генерируете мусор.

А что не так? За свои деньги хороший вариант.
Кто считает, что мусор, то предложите лучше за эти деньги

Не знав, що біля метро Мінська є хрущі
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15416
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2031 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я начинаю скучать за временами теплотехника и Захара
hume
 
Повідомлень: 6547
З нами з: 27.12.12
Подякував: 646 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:59

  hume написав: Забанен за всё время только франт. Но чувствую придётся и тебя туда переместить

терпение у вас ангельское :D
thirdeye
 
Повідомлень: 64
З нами з: 13.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Де це згоріла електропідстанція на КРЖН?
Біля якого новобуду?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19812
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:10

  Vlad442 написав:Не по теме вопроса. Все в сторону, лишь бы не ответить прямо, что вы не поняли то, что взялись комментировать, обвинив оппонента в невежестве.


Бред и эффект Даннинга-Крюгера. Но я продолжать не стану - бестолку
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6214
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1051 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
3
5
3
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Но чувствую придётся и тебя туда переместить
мне твои манипуляции ниже спины, если есть сказать что то умное не стесняйся или напиши в лс, а мастеров кидаться какахами тут и без тебя хватает.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3883
З нами з: 06.04.16
Подякував: 851 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4416441744184419>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1851, 1852, 1853
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18525 3040164
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 16:34
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197986
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13791
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.