zРадио написав:

Vlad442 написав: Можно в качестве ликбеза подробней?

Американское правительство не должно всему миру через свои казначейские обязательтсва и вкладывает напрямую в долги других стран так, что придется посылать авианосцы собирать долги. Я правильно вас понял? Это ваша картина мира? Или с чем вы спорите? Можно в качестве ликбеза подробней?Американское правительство не должно всему миру через свои казначейские обязательтсва и вкладывает напрямую в долги других стран так, что придется посылать авианосцы собирать долги. Я правильно вас понял? Это ваша картина мира? Или с чем вы спорите?

свои

американские

Авианосцы - это для тех, кто не хочет менять богатства своих недр на доллары. Такие случаи экзотичны. Абсолютное большинство радо использовать доллар как универсальную меру всех товаров и услуг, в том числе и локальных денежных знаков.Это как бы не моя картина мира, а общечеловеческая (Бреттон-Вудс + Ямайка). Мозгов придумать что-то более эффективное пока ни у кого не хватило и не предвидится.Американцы всем остальным должныдоллары, все остальные должны американцамдолларыНадеюсь, разница понятна.А то, о чем пишет- это миграция капитала из развивающихся рынков назад в США. Так происходит каждый раз, когда риски в мировой экономике возрастают. И наоборот - когда снижаются. Эти процессы тоже цикличны.Они задают направление и украинской экономике. Последние 2 цикла были, соответственно, в 2004-2009 и 2010-2015. 2004-2007 и 2010-2013 - приливы, 2008-2009 и 2014-2015 - отливы. Текущий цикл длится и по сегодня: 2016-2019 - прилив, 2020-2021 - отлив. Можете наложить на динамику цен КРЖН, или среднюю зарплату - уверяю, все сойдется