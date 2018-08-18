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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:40
vitaliian написав: UA написав:
Требую чтобы на ветку допускались люди сдавшие экзамен на базовые познания киевского рынка недвижимости.
больше дискриминации, проявите свои комплексы в полной красе.
Да, я не люблю риеторов.
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UA
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Додано: Чет 18 чер, 2020 20:44
hume написав:
Угомонитесь уже. Еще раз подтверждаете, что генерируете мусор.
А что не так? За свои деньги хороший вариант.
Кто считает, что мусор, то предложите лучше за эти деньги
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Damien
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Додано: Чет 18 чер, 2020 20:47
Frant написав: reus написав: Frant написав:
Я впевнений, що в Києві Фейслеса-Реуса - все добре і чудово!
Саме так. На днях спілкувався з давнім товаришем бізнесменом. У нього бізнес у сфері послуг. Каже, що майже відновився до карантинного рівня.
А я про що?
Яка криза, які сотні недобудів, яка масова еміграція з України??? Все гуд)))
Кожен бачить те, що хоче бачити.
На рахунок недобудов. Хто примушує людей ризикувати своїми коштами? Якщо клепки недостатньо для того, щоб проконсультуватися з фаховим юристом, то хто їм лікар?
Купуйте вторинку, ризики не такі високі.
Всі успішні країни проходили етап свого розвитку через трудову еміграцію нічого страшного в цьому немає. Повірте, багато хто повернеться.
Востаннє редагувалось reus
в Чет 18 чер, 2020 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 20:51
zРадио написав: Vlad442 написав:
Можно в качестве ликбеза подробней?
Американское правительство не должно всему миру через свои казначейские обязательтсва и вкладывает напрямую в долги других стран так, что придется посылать авианосцы собирать долги. Я правильно вас понял? Это ваша картина мира? Или с чем вы спорите?
Авианосцы - это для тех, кто не хочет менять богатства своих недр на доллары. Такие случаи экзотичны. Абсолютное большинство радо использовать доллар как универсальную меру всех товаров и услуг, в том числе и локальных денежных знаков.
Это как бы не моя картина мира, а общечеловеческая (Бреттон-Вудс + Ямайка). Мозгов придумать что-то более эффективное пока ни у кого не хватило и не предвидится.
Американцы всем остальным должны свои
доллары, все остальные должны американцам американские
доллары
Надеюсь, разница понятна.
А то, о чем пишет UA
- это миграция капитала из развивающихся рынков назад в США. Так происходит каждый раз, когда риски в мировой экономике возрастают. И наоборот - когда снижаются. Эти процессы тоже цикличны.
Они задают направление и украинской экономике. Последние 2 цикла были, соответственно, в 2004-2009 и 2010-2015. 2004-2007 и 2010-2013 - приливы, 2008-2009 и 2014-2015 - отливы. Текущий цикл длится и по сегодня: 2016-2019 - прилив, 2020-2021 - отлив. Можете наложить на динамику цен КРЖН, или среднюю зарплату - уверяю, все сойдется
Не по теме вопроса. Все в сторону, лишь бы не ответить прямо, что вы не поняли то, что взялись комментировать, обвинив оппонента в невежестве.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 20:54
Damien написав: hume написав:
Угомонитесь уже. Еще раз подтверждаете, что генерируете мусор.
А что не так? За свои деньги хороший вариант.
Кто считает, что мусор, то предложите лучше за эти деньги
Не знав, що біля метро Мінська є хрущі
Всім процвітання!
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Додано: Чет 18 чер, 2020 20:56
Я начинаю скучать за временами теплотехника и Захара
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Додано: Чет 18 чер, 2020 20:59
hume написав:
Забанен за всё время только франт. Но чувствую придётся и тебя туда переместить
терпение у вас ангельское
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Додано: Чет 18 чер, 2020 21:09
Де це згоріла електропідстанція на КРЖН?
Біля якого новобуду?
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 18 чер, 2020 21:10
Vlad442 написав:
Не по теме вопроса. Все в сторону, лишь бы не ответить прямо, что вы не поняли то, что взялись комментировать, обвинив оппонента в невежестве.
Бред и эффект Даннинга-Крюгера. Но я продолжать не стану - бестолку
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Додано: Чет 18 чер, 2020 21:11
hume написав:
Но чувствую придётся и тебя туда переместить
мне твои манипуляции ниже спины, если есть сказать что то умное не стесняйся или напиши в лс, а мастеров кидаться какахами тут и без тебя хватает.
верю в евро... по 1,4
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