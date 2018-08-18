А за цінами КРЖН і орендними ставками тих часів - не нудьгуєте?)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2020 21:13
А за цінами КРЖН і орендними ставками тих часів - не нудьгуєте?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 18 чер, 2020 21:22
А вы не ожидаете какого-нибудь майдана или гражданской войны?? Что-то зелёные уже совсем с катушек поехали: против пороха дело открыли за томос "за разжигание межрелигиозной розни".
Тут не то что рост цен,тут из банков надо все забирать.
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