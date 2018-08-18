Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А вы не ожидаете какого-нибудь майдана или гражданской войны?? Что-то зелёные уже совсем с катушек поехали: против пороха дело открыли за томос "за разжигание межрелигиозной розни". Тут не то что рост цен,тут из банков надо все забирать.
Угомонитесь уже. Еще раз подтверждаете, что генерируете мусор.
Не знав, що біля метро Мінська є хрущі
Там не написано, что ВОЗЛЕ метро, там написано 10мин до метро, не указано каким образом достигается показатель в 10минут. Если на машине, то это может быть и 10км. Двушка(пусть и маленькая, пусть и старый, но кирпичный дом) в любом районе Киева за 30тыс - это хороший вариант, особенно если с документами, а не недострой
Hotab написав:А вы не ожидаете какого-нибудь майдана или гражданской войны?? Что-то зелёные уже совсем с катушек поехали: против пороха дело открыли за томос "за разжигание межрелигиозной розни". Тут не то что рост цен,тут из банков надо все забирать.
Мне от интересно, кто из силовиков за Зелю подпишется?
Hotab написав:А вы не ожидаете какого-нибудь майдана или гражданской войны?? Что-то зелёные уже совсем с катушек поехали: против пороха дело открыли за томос "за разжигание межрелигиозной розни". Тут не то что рост цен,тут из банков надо все забирать.
Мне от интересно, кто из силовиков за Зелю подпишется?
Силовики должны подписываться не за царя, а за порядок, прописанный в конституции и законах. Хоттаб, думаю, ошибся. Это Порох заявил, что его за томос садят. Вызывали его сегодня совсем по другому вопросу. По поводу хруика на Оболони: н как бы не рисковый. Но в перспективе 20 лет есть риск остаться ни с чем. Он прожил более половины своей лучшей жизни, а хотят за него как за эконом новострой после строителей.
zРадио написав:Количество уволенных в рамках массовых сокращений в целом по стране выросло в 1,9 раза, в Киеве отдельно - в 3,1 раза.
Думаю, что в этой статистике процентов на 80 госсектор. В коммерческой структуре будет так: ну ты ж сам видишь и понимаешь, не с чего платить, пиши заявление по собственному желанию. Интересно, есть ли статистика занятости по строительной отрасли. Посмотрим со временем статистику по строительно монтажным работам