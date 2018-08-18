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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4417441844194420>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:13

  hume написав:Я начинаю скучать за временами теплотехника и Захара

А за цінами КРЖН і орендними ставками тих часів - не нудьгуєте?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:22

А вы не ожидаете какого-нибудь майдана или гражданской войны?? Что-то зелёные уже совсем с катушек поехали: против пороха дело открыли за томос "за разжигание межрелигиозной розни".
Тут не то что рост цен,тут из банков надо все забирать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:33

  Первый написав:
  hume написав:
  vitaliian написав:[

710$/m2 двушка на оболони (кто то здесь искал боболонь)
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/deshev ... I8tXB.html

Угомонитесь уже. Еще раз подтверждаете, что генерируете мусор.


Не знав, що біля метро Мінська є хрущі

Там не написано, что ВОЗЛЕ метро, там написано 10мин до метро, не указано каким образом достигается показатель в 10минут. Если на машине, то это может быть и 10км.
Двушка(пусть и маленькая, пусть и старый, но кирпичный дом) в любом районе Киева за 30тыс - это хороший вариант, особенно если с документами, а не недострой
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:37

  airmax78 написав:
  rjkz написав:твой любимый Уно строится на фундаменте старого долгостроя, есдва начатого. Такое и с Синеозерным. Не боишься? Тут еще вопрос - насколько старый фундамент соответствует новой нагрузке?

Там все старое было демонтировано. Уну же писал.
живу рядом, езжу мимо каждый день. Демонтировали примерно этаж-полтора, фундамент и первый этаж точно не трогали
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:39

  flyman написав:Де це згоріла електропідстанція на КРЖН?
Біля якого новобуду?

Кажуть біля Комфорт-Дауну.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:40

  Hotab написав:А вы не ожидаете какого-нибудь майдана или гражданской войны?? Что-то зелёные уже совсем с катушек поехали: против пороха дело открыли за томос "за разжигание межрелигиозной розни".
Тут не то что рост цен,тут из банков надо все забирать.

Мне от интересно, кто из силовиков за Зелю подпишется? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:41

Государственная служба занятости опубликовала статистику по безработице включая май.

Количество официальных безработных за период карантина увеличилось на 250 тыс человек (+80%). При этом количество уволенных, обратившихся на биржу труда, в период карантина составило 368 тыс человек.

Количество вакансий биржи труда снизилось в 2,1 раза. Количество уволенных в рамках массовых сокращений в целом по стране выросло в 1,9 раза, в Киеве отдельно - в 3,1 раза.

https://www.dcz.gov.ua/sites/default/fi ... raci_1.xls
https://www.dcz.gov.ua/sites/default/fi ... sz_05.xlsx
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:43

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:твой любимый Уно строится на фундаменте старого долгостроя, есдва начатого. Такое и с Синеозерным. Не боишься? Тут еще вопрос - насколько старый фундамент соответствует новой нагрузке?

Там все старое было демонтировано. Уну же писал.
живу рядом, езжу мимо каждый день. Демонтировали примерно этаж-полтора, фундамент и первый этаж точно не трогали

Не трогали, они это и не скрывают, видно на фото сайта
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:51

  UA написав:
  Hotab написав:А вы не ожидаете какого-нибудь майдана или гражданской войны?? Что-то зелёные уже совсем с катушек поехали: против пороха дело открыли за томос "за разжигание межрелигиозной розни".
Тут не то что рост цен,тут из банков надо все забирать.

Мне от интересно, кто из силовиков за Зелю подпишется? :mrgreen:

Силовики должны подписываться не за царя, а за порядок, прописанный в конституции и законах. Хоттаб, думаю, ошибся. Это Порох заявил, что его за томос садят. Вызывали его сегодня совсем по другому вопросу.
По поводу хруика на Оболони: н как бы не рисковый. Но в перспективе 20 лет есть риск остаться ни с чем. Он прожил более половины своей лучшей жизни, а хотят за него как за эконом новострой после строителей.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Количество уволенных в рамках массовых сокращений в целом по стране выросло в 1,9 раза, в Киеве отдельно - в 3,1 раза.
Думаю, что в этой статистике процентов на 80 госсектор. В коммерческой структуре будет так: ну ты ж сам видишь и понимаешь, не с чего платить, пиши заявление по собственному желанию. Интересно, есть ли статистика занятости по строительной отрасли. Посмотрим со временем статистику по строительно монтажным работам
Serg-ik
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