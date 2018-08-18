Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Количество уволенных в рамках массовых сокращений в целом по стране выросло в 1,9 раза, в Киеве отдельно - в 3,1 раза.
Думаю, что в этой статистике процентов на 80 госсектор. В коммерческой структуре будет так: ну ты ж сам видишь и понимаешь, не с чего платить, пиши заявление по собственному желанию. Интересно, есть ли статистика занятости по строительной отрасли. Посмотрим со временем статистику по строительно монтажным работам
Увы, служба занятости не публикует по регионам количество уволенных по согласованию сторон и собственному желанию (хотя понятно, что большинство таких увольнений в кризис будут добровольно-принудительными).
Поэтому, да, эта часть касается государственного и корпоративного сектора и не показывает основную часть пострадавших - сотрудников малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Там уровень тенезации оч. высокий, поэтому на биржу труда идти смысла никакого...
А по отраслям в эксель-файлах есть - попереключайте листы
это на поверхности, есть ещё налоги, коммуналка, миграция населения и собственно обесценивание. Проблема бетона в том что он локален, его нельзя перевезти на более успешную (безопасную) территорию. Возможно со временем человечество придет к разборным мобильным домам, но это не про Киев.
Если бетон в аренде, то он как минимум ПОКА не тянет из кармана, а что-то да приносит. Миграция - весчь переменная, но в очень больших временных отрезках. Когда-то в Детройте дома отдавали за 1 доллар. Сейчас эти дома стоят вполне немалых денег - народ вернулся. Сейчас в провинциях Италии есть варианты по 1 евро. Мобайл хоум есть в США, намного дешевле всего остального, но особой популярностью не пользуются.
zРадио написав:Количество уволенных в рамках массовых сокращений в целом по стране выросло в 1,9 раза, в Киеве отдельно - в 3,1 раза.
Думаю, что в этой статистике процентов на 80 госсектор. В коммерческой структуре будет так: ну ты ж сам видишь и понимаешь, не с чего платить, пиши заявление по собственному желанию. Интересно, есть ли статистика занятости по строительной отрасли. Посмотрим со временем статистику по строительно монтажным работам
і так маєм такі дані: - ріст продаж житла та садових участків за Києвом - скорочення в Києві більші чим по Україні - мінімальна різниця по з.п. між столицею та містами регіональними центрами - гранідозна кількість гастриків - карантин та дистанційна робота
Висновок: Київ перестав бути пуповим куди всі хочуть переїхати РН в Київі впаде сильніше чим в містах - регіональних центрах.
это на поверхности, есть ещё налоги, коммуналка, миграция населения и собственно обесценивание. Проблема бетона в том что он локален, его нельзя перевезти на более успешную (безопасную) территорию. Возможно со временем человечество придет к разборным мобильным домам, но это не про Киев.
Если бетон в аренде, то он как минимум ПОКА не тянет из кармана, а что-то да приносит. Миграция - весчь переменная, но в очень больших временных отрезках. Когда-то в Детройте дома отдавали за 1 доллар. Сейчас эти дома стоят вполне немалых денег - народ вернулся. Сейчас в провинциях Италии есть варианты по 1 евро. Мобайл хоум есть в США, намного дешевле всего остального, но особой популярностью не пользуются.
Там мільйони людей живуть в трейлерах, а дальнобої в траках.
Vlad442 написав:В этот кризис цель не заработать, а не потерять. Или не много потерять. Поэтому лучше сидеть в максимально надежных активах и не забывать о диверсификации.
Если тренд долгосрочный, а пока на это больше смахивает, то бетон не МАКСИМАЛЬНО НАДЁЖНЫЙ актив. Не знаю пока,что там за тенденция в Херсоне (он несколько против трендов идёт из-за моряков, которых кризисы мало касаются) , но думаю,что на осень моя прелесть просядет в цене. А раньше я не могу продать, тоже сижу из-за Ковид дольше расчетного.
Бетону страшна война и конфискация. Если у кого есть намерение выходить из бетона, то это просто вопрос терпения. Дожадаться нужной точки. Ждать может доведется долго, но если бетон в аренде, то это нельзя назвать бесполезным ожиданием.
Я вже деякий час розмірковую про це, поки нічого не придумав
Архитектура 6-го технологического уклада и Эпидемия безумия. Сергей Переслегин
згадалось, що обговорювали 6 місяців тому.
Чесно кажучи, я в шоці! Я не очікував такого швидко розвитку подій. Думав, що пару років є в запасі чи все буде повільніше. Але виявляється, що немає. Переламав всіх через коліно, загоняють в 6-й технологічний уклад і диктатуру.
Що мені цікаво наразі - як буде виглядати орендний ринок житлової нерухомості? Чи дадуть можливість існувати рант"є чи буде масова експропріація, і рівний для всіх базовий дохід?
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 18 чер, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:А вы не ожидаете какого-нибудь майдана или гражданской войны?? Что-то зелёные уже совсем с катушек поехали: против пороха дело открыли за томос "за разжигание межрелигиозной розни". Тут не то что рост цен,тут из банков надо все забирать.
Hotab написав:А вы не ожидаете какого-нибудь майдана или гражданской войны?? Что-то зелёные уже совсем с катушек поехали: против пороха дело открыли за томос "за разжигание межрелигиозной розни". Тут не то что рост цен,тут из банков надо все забирать.
Окуевшие твари.
Та закроют, после проверки. Была заява, обязаны реагировать, внести в реестр. Закроют из-за отсутствия состава преступления. Кто-то специально нагнетает. Если ШО, Зе, я не оч. воспринимаю.