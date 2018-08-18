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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4418441944204421

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:20

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Hotab написав: Что-то зелёные уже совсем с катушек поехали:

Окуевшие твари.

Согласен. Особенно зелёная энергетика охренела. Хотя...она ж вроде и до 2109 была.
Кста, никто не в курсе, чего РЛА не строит квартиры, а строит солнечные электростанции? Квартиры ж вроде прибыльно

Мелко это для Рената Леонидовича. Заводиться с инвесторами ему лень, а за свои строить - при микроскопических киевских ценах, зашкаливающих рисках и высокой стоимости ресурсов - западло. Но площадки у него есть. И очень жирные. Так что изменится ситуация - начнет строить.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:26

  Serg-ik написав:Кста, никто не в курсе, чего РЛА не строит квартиры, а строит солнечные электростанции? Квартиры ж вроде прибыльно

Нужны госдотации на каждый построенный квадратный метр.
РЛА без гос. сиськи не умеет.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:35

  UA написав:
  Serg-ik написав:Кста, никто не в курсе, чего РЛА не строит квартиры, а строит солнечные электростанции? Квартиры ж вроде прибыльно

Нужны госдотации на каждый построенный квадратный метр.
РЛА без гос. сиськи не умеет.

Все он может. Просто не хочет. А госдотации - это монетизация админресурса. Потому он и олигархом называется. Беня тоже всегда так делает. Просто не через дотации а тупо крадет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:35

  airmax78 написав:Мелко это для Рената Леонидовича. Заводиться с инвесторами ему лень, а за свои строить - при микроскопических киевских ценах, зашкаливающих рисках и высокой стоимости ресурсов - западло. Но площадки у него есть. И очень жирные. Так что изменится ситуация - начнет строить.

Это снесенная РЛА фабрика Юность на Андреевском спуске?
Купил он её (фабрику) у Дмитрия Табачника за 140 000 000 долларов + снос сооружения с мощнейшими фундаментами. Себестоимость метра представляете?
У меня подозрение, что если РЛА дать в управление точку с наркотой, то без госдотаций он её быстро обанкротит.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:36

  airmax78 написав:
  Hotab написав:А вы не ожидаете какого-нибудь майдана или гражданской войны?? Что-то зелёные уже совсем с катушек поехали: против пороха дело открыли за томос "за разжигание межрелигиозной розни".
Тут не то что рост цен,тут из банков надо все забирать.

Окуевшие твари.

свиноферма беснуется
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:38

  UA написав:
  airmax78 написав:Мелко это для Рената Леонидовича. Заводиться с инвесторами ему лень, а за свои строить - при микроскопических киевских ценах, зашкаливающих рисках и высокой стоимости ресурсов - западло. Но площадки у него есть. И очень жирные. Так что изменится ситуация - начнет строить.

Это снесенная РЛА фабрика Юность на Андреевском спуске?
Купил он её (фабрику) у Дмитрия Табачника за 140 000 000 долларов + снос сооружения с мощнейшими фундаментами. Себестоимость метра представляете?
У меня подозрение, что если РЛА дать в управление точку с наркотой, то без госдотаций он её быстро обанкротит.

Потому и не строит пока. Ждет когда вокруг Родины-матери появится силовое поле и т.п. из видений Мхитаряна.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:39

  airmax78 написав:Все он может. Просто не хочет. А госдотации - это монетизация админресурса. Потому он и олигархом называется. Беня тоже всегда так делает. Просто не через дотации а тупо крадет.

Украсть тоже нужно уметь.
Может РЛА действительно сын Кучмы?
Какое то несоответствие способностей РЛА с его финансовым состоянием.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:Зробимо їх разом©®™ :mrgre :mrgreen: :lol:

Давай-давай, скоро вам во Львов в налоговую назначат кого-то из бывших и он тебя вы&пет за компанию с такими же "маленькими підприємцями". В лучших традициях эпохи викторхфедоровича.

ФОПів краще зараз ЗОВСІМ не чіпати, а то як всі підійдемо під податкову, то новопризначенці будуть з вікон вискакувати, якщо встигнуть! :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Забавно, мое приветствие олигофренам удалили, а в***р олигофрена про какие-то свинофермы - оставили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:10

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:
  Долярчик написав:Зробимо їх разом©®™ :mrgre :mrgreen: :lol:

Давай-давай, скоро вам во Львов в налоговую назначат кого-то из бывших и он тебя вы&пет за компанию с такими же "маленькими підприємцями". В лучших традициях эпохи викторхфедоровича.

ФОПів краще зараз ЗОВСІМ не чіпати, а то як всі підійдемо під податкову, то новопризначенці будуть з вікон вискакувати, якщо встигнуть! :mrgreen: :lol:

Га-га-га... Рыги умеют с предпринимателями работать, не боись. Сам все принесешь в красивом конверте.
airmax78
 
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