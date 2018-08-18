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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2020 23:20
Serg-ik написав: airmax78 написав: Hotab написав:
Что-то зелёные уже совсем с катушек поехали:
Окуевшие твари.
Согласен. Особенно зелёная энергетика охренела. Хотя...она ж вроде и до 2109 была.
Кста, никто не в курсе, чего РЛА не строит квартиры, а строит солнечные электростанции? Квартиры ж вроде прибыльно
Мелко это для Рената Леонидовича. Заводиться с инвесторами ему лень, а за свои строить - при микроскопических киевских ценах, зашкаливающих рисках и высокой стоимости ресурсов - западло. Но площадки у него есть. И очень жирные. Так что изменится ситуация - начнет строить.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 23:26
Serg-ik написав:
Кста, никто не в курсе, чего РЛА не строит квартиры, а строит солнечные электростанции? Квартиры ж вроде прибыльно
Нужны госдотации на каждый построенный квадратный метр.
РЛА без гос. сиськи не умеет.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 23:35
UA написав: Serg-ik написав:
Кста, никто не в курсе, чего РЛА не строит квартиры, а строит солнечные электростанции? Квартиры ж вроде прибыльно
Нужны госдотации на каждый построенный квадратный метр.
РЛА без гос. сиськи не умеет.
Все он может. Просто не хочет. А госдотации - это монетизация админресурса. Потому он и олигархом называется. Беня тоже всегда так делает. Просто не через дотации а тупо крадет.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 23:35
airmax78 написав:
Мелко это для Рената Леонидовича. Заводиться с инвесторами ему лень, а за свои строить - при микроскопических киевских ценах, зашкаливающих рисках и высокой стоимости ресурсов - западло. Но площадки у него есть. И очень жирные.
Так что изменится ситуация - начнет строить.
Это снесенная РЛА фабрика Юность на Андреевском спуске?
Купил он её (фабрику) у Дмитрия Табачника за 140 000 000 долларов + снос сооружения с мощнейшими фундаментами. Себестоимость метра представляете?
У меня подозрение, что если РЛА дать в управление точку с наркотой, то без госдотаций он её быстро обанкротит.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 23:36
airmax78 написав: Hotab написав:
А вы не ожидаете какого-нибудь майдана или гражданской войны?? Что-то зелёные уже совсем с катушек поехали: против пороха дело открыли за томос "за разжигание межрелигиозной розни".
Тут не то что рост цен,тут из банков надо все забирать.
Окуевшие твари.
свиноферма беснуется
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Додано: Чет 18 чер, 2020 23:38
UA написав: airmax78 написав:
Мелко это для Рената Леонидовича. Заводиться с инвесторами ему лень, а за свои строить - при микроскопических киевских ценах, зашкаливающих рисках и высокой стоимости ресурсов - западло. Но площадки у него есть. И очень жирные.
Так что изменится ситуация - начнет строить.
Это снесенная РЛА фабрика Юность на Андреевском спуске?
Купил он её (фабрику) у Дмитрия Табачника за 140 000 000 долларов + снос сооружения с мощнейшими фундаментами. Себестоимость метра представляете?
У меня подозрение, что если РЛА дать в управление точку с наркотой, то без госдотаций он её быстро обанкротит.
Потому и не строит пока. Ждет когда вокруг Родины-матери появится силовое поле и т.п. из видений Мхитаряна.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 23:39
airmax78 написав:
Все он может. Просто не хочет. А госдотации - это монетизация админресурса. Потому он и олигархом называется. Беня тоже всегда так делает. Просто не через дотации а тупо крадет.
Украсть тоже нужно уметь.
Может РЛА действительно сын Кучмы?
Какое то несоответствие способностей РЛА с его финансовым состоянием.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:08
Забавно, мое приветствие олигофренам удалили, а в***р олигофрена про какие-то свинофермы - оставили.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:10
Га-га-га... Рыги умеют с предпринимателями работать, не боись. Сам все принесешь в красивом конверте.
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