Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав: Что-то зелёные уже совсем с катушек поехали:
Окуевшие твари.
Согласен. Особенно зелёная энергетика охренела. Хотя...она ж вроде и до 2109 была. Кста, никто не в курсе, чего РЛА не строит квартиры, а строит солнечные электростанции? Квартиры ж вроде прибыльно
Мелко это для Рената Леонидовича. Заводиться с инвесторами ему лень, а за свои строить - при микроскопических киевских ценах, зашкаливающих рисках и высокой стоимости ресурсов - западло. Но площадки у него есть. И очень жирные. Так что изменится ситуация - начнет строить.
airmax78 написав:Мелко это для Рената Леонидовича. Заводиться с инвесторами ему лень, а за свои строить - при микроскопических киевских ценах, зашкаливающих рисках и высокой стоимости ресурсов - западло. Но площадки у него есть. И очень жирные. Так что изменится ситуация - начнет строить.
Это снесенная РЛА фабрика Юность на Андреевском спуске? Купил он её (фабрику) у Дмитрия Табачника за 140 000 000 долларов + снос сооружения с мощнейшими фундаментами. Себестоимость метра представляете? У меня подозрение, что если РЛА дать в управление точку с наркотой, то без госдотаций он её быстро обанкротит.
airmax78 написав:Мелко это для Рената Леонидовича. Заводиться с инвесторами ему лень, а за свои строить - при микроскопических киевских ценах, зашкаливающих рисках и высокой стоимости ресурсов - западло. Но площадки у него есть. И очень жирные. Так что изменится ситуация - начнет строить.
Это снесенная РЛА фабрика Юность на Андреевском спуске? Купил он её (фабрику) у Дмитрия Табачника за 140 000 000 долларов + снос сооружения с мощнейшими фундаментами. Себестоимость метра представляете? У меня подозрение, что если РЛА дать в управление точку с наркотой, то без госдотаций он её быстро обанкротит.
Потому и не строит пока. Ждет когда вокруг Родины-матери появится силовое поле и т.п. из видений Мхитаряна.