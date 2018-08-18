Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав: Что-то зелёные уже совсем с катушек поехали:
Окуевшие твари.
Согласен. Особенно зелёная энергетика охренела. Хотя...она ж вроде и до 2109 была. Кста, никто не в курсе, чего РЛА не строит квартиры, а строит солнечные электростанции? Квартиры ж вроде прибыльно
Мелко это для Рената Леонидовича. Заводиться с инвесторами ему лень, а за свои строить - при микроскопических киевских ценах, зашкаливающих рисках и высокой стоимости ресурсов - западло. Но площадки у него есть. И очень жирные. Так что изменится ситуация - начнет строить.
airmax78 написав:Мелко это для Рената Леонидовича. Заводиться с инвесторами ему лень, а за свои строить - при микроскопических киевских ценах, зашкаливающих рисках и высокой стоимости ресурсов - западло. Но площадки у него есть. И очень жирные. Так что изменится ситуация - начнет строить.
Это снесенная РЛА фабрика Юность на Андреевском спуске? Купил он её (фабрику) у Дмитрия Табачника за 140 000 000 долларов + снос сооружения с мощнейшими фундаментами. Себестоимость метра представляете? У меня подозрение, что если РЛА дать в управление точку с наркотой, то без госдотаций он её быстро обанкротит.
airmax78 написав:Мелко это для Рената Леонидовича. Заводиться с инвесторами ему лень, а за свои строить - при микроскопических киевских ценах, зашкаливающих рисках и высокой стоимости ресурсов - западло. Но площадки у него есть. И очень жирные. Так что изменится ситуация - начнет строить.
Это снесенная РЛА фабрика Юность на Андреевском спуске? Купил он её (фабрику) у Дмитрия Табачника за 140 000 000 долларов + снос сооружения с мощнейшими фундаментами. Себестоимость метра представляете? У меня подозрение, что если РЛА дать в управление точку с наркотой, то без госдотаций он её быстро обанкротит.
Потому и не строит пока. Ждет когда вокруг Родины-матери появится силовое поле и т.п. из видений Мхитаряна.
Лежу я сейчас с мармеладкой, слушаю шум волн, догорают угольки костра, думаю как хорошо мы прогуляли ее стипендию, а что бы если я бы жил в Киеве, как завтра бы потрусил мошонкой на метро Золотые Влюорота на роботу, эх что я теряю, какие душевные люди в Киеве
Vlad442 написав:Штатам никто ничего не должен. Они всем должны. Зачем грозить авианосцами (которые уже становятся прошлым веком на фоне более высокотехнологичного оружия), когда можно спокойно всем все отдать? Даже печатать не нужно, достаточно нажать на несколько клавиш в компьютере ФРС.
Вы совершенно не понимаете денежную механику. Весь долларовый долг (суверенный, корпоративный и частный) - это активы США, займы его казначейства. А вся денежная эмиссия США (в наличной, безналичной и квазиденежной форме) выдана в долг.
Соответственно, размер предоставленных американцами остальным народам в долг средств - это все долларовое предложение, оборачиваемое за пределами США плюс проценты.
Можно в качестве ликбеза подробней? Американское правительство не должно всему миру через свои казначейские обязательтсва и вкладывает напрямую в долги других стран так, что придется посылать авианосцы собирать долги. Я правильно вас понял? Это ваша картина мира? Или с чем вы спорите?
На самом деле, там такая штука, что так-же как США фактически взяла на себя обязательства перед всеми странами мира, раздав доллары, так и весь мир ВЗЯЛ В ДОЛГ эти доллары. Если совсем примитивно, то США напечатали эти деньги и раздали их под проценты. И весь мир вынужден отрабатывать эти проценты, приумножая экономику США. Но никто (почти) не в состоянии полностью рассчитаться с кредитором. И эта модель мира пока устраивает почти всех, кроме рф, Китая и еще пары не очень прогрессивных стран. Остальные научились жить в создавшейся ситуации. Конечно, США, фактически, является конечным бенефициаром всей мировой экономики. Угроза есть со стороны нынешнего Президента, настойчиво пытающегося вывести США с орбиты мирового доминирования. Если эти процессы прекратятся, то эта модель будет работать и дальше.