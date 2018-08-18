RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4418441944204421

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:20

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Hotab написав: Что-то зелёные уже совсем с катушек поехали:

Окуевшие твари.

Согласен. Особенно зелёная энергетика охренела. Хотя...она ж вроде и до 2109 была.
Кста, никто не в курсе, чего РЛА не строит квартиры, а строит солнечные электростанции? Квартиры ж вроде прибыльно

Мелко это для Рената Леонидовича. Заводиться с инвесторами ему лень, а за свои строить - при микроскопических киевских ценах, зашкаливающих рисках и высокой стоимости ресурсов - западло. Но площадки у него есть. И очень жирные. Так что изменится ситуация - начнет строить.
airmax78
 
Повідомлень: 35001
З нами з: 25.10.12
Подякував: 868 раз.
Подякували: 4098 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:26

  Serg-ik написав:Кста, никто не в курсе, чего РЛА не строит квартиры, а строит солнечные электростанции? Квартиры ж вроде прибыльно

Нужны госдотации на каждый построенный квадратный метр.
РЛА без гос. сиськи не умеет.
UA
 
Повідомлень: 4939
З нами з: 19.07.08
Подякував: 623 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:35

  UA написав:
  Serg-ik написав:Кста, никто не в курсе, чего РЛА не строит квартиры, а строит солнечные электростанции? Квартиры ж вроде прибыльно

Нужны госдотации на каждый построенный квадратный метр.
РЛА без гос. сиськи не умеет.

Все он может. Просто не хочет. А госдотации - это монетизация админресурса. Потому он и олигархом называется. Беня тоже всегда так делает. Просто не через дотации а тупо крадет.
airmax78
 
Повідомлень: 35001
З нами з: 25.10.12
Подякував: 868 раз.
Подякували: 4098 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:35

  airmax78 написав:Мелко это для Рената Леонидовича. Заводиться с инвесторами ему лень, а за свои строить - при микроскопических киевских ценах, зашкаливающих рисках и высокой стоимости ресурсов - западло. Но площадки у него есть. И очень жирные. Так что изменится ситуация - начнет строить.

Это снесенная РЛА фабрика Юность на Андреевском спуске?
Купил он её (фабрику) у Дмитрия Табачника за 140 000 000 долларов + снос сооружения с мощнейшими фундаментами. Себестоимость метра представляете?
У меня подозрение, что если РЛА дать в управление точку с наркотой, то без госдотаций он её быстро обанкротит.
UA
 
Повідомлень: 4939
З нами з: 19.07.08
Подякував: 623 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:38

  UA написав:
  airmax78 написав:Мелко это для Рената Леонидовича. Заводиться с инвесторами ему лень, а за свои строить - при микроскопических киевских ценах, зашкаливающих рисках и высокой стоимости ресурсов - западло. Но площадки у него есть. И очень жирные. Так что изменится ситуация - начнет строить.

Это снесенная РЛА фабрика Юность на Андреевском спуске?
Купил он её (фабрику) у Дмитрия Табачника за 140 000 000 долларов + снос сооружения с мощнейшими фундаментами. Себестоимость метра представляете?
У меня подозрение, что если РЛА дать в управление точку с наркотой, то без госдотаций он её быстро обанкротит.

Потому и не строит пока. Ждет когда вокруг Родины-матери появится силовое поле и т.п. из видений Мхитаряна.
airmax78
 
Повідомлень: 35001
З нами з: 25.10.12
Подякував: 868 раз.
Подякували: 4098 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:39

  airmax78 написав:Все он может. Просто не хочет. А госдотации - это монетизация админресурса. Потому он и олигархом называется. Беня тоже всегда так делает. Просто не через дотации а тупо крадет.

Украсть тоже нужно уметь.
Может РЛА действительно сын Кучмы?
Какое то несоответствие способностей РЛА с его финансовым состоянием.
UA
 
Повідомлень: 4939
З нами з: 19.07.08
Подякував: 623 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:10

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:
  Долярчик написав:Зробимо їх разом©®™ :mrgre :mrgreen: :lol:

Давай-давай, скоро вам во Львов в налоговую назначат кого-то из бывших и он тебя вы&пет за компанию с такими же "маленькими підприємцями". В лучших традициях эпохи викторхфедоровича.

ФОПів краще зараз ЗОВСІМ не чіпати, а то як всі підійдемо під податкову, то новопризначенці будуть з вікон вискакувати, якщо встигнуть! :mrgreen: :lol:

Га-га-га... Рыги умеют с предпринимателями работать, не боись. Сам все принесешь в красивом конверте.
airmax78
 
Повідомлень: 35001
З нами з: 25.10.12
Подякував: 868 раз.
Подякували: 4098 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:55

  Vlad442 написав:Ваши предложения? У человека есть достаточно недвиги и кэш. Что ему делать? Купить акции Теслы?


Зображення:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7530
З нами з: 05.06.16
Подякував: 696 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 02:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Лежу я сейчас с мармеладкой, слушаю шум волн, догорают угольки костра, думаю как хорошо мы прогуляли ее стипендию, а что бы если я бы жил в Киеве, как завтра бы потрусил мошонкой на метро Золотые Влюорота на роботу, эх что я теряю, какие душевные люди в Киеве
Grand Touring
 
Повідомлень: 336
З нами з: 23.03.20
Подякував: 68 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 03:29

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Штатам никто ничего не должен. Они всем должны. Зачем грозить авианосцами (которые уже становятся прошлым веком на фоне более высокотехнологичного оружия), когда можно спокойно всем все отдать? Даже печатать не нужно, достаточно нажать на несколько клавиш в компьютере ФРС.


Вы совершенно не понимаете денежную механику. Весь долларовый долг (суверенный, корпоративный и частный) - это активы США, займы его казначейства. А вся денежная эмиссия США (в наличной, безналичной и квазиденежной форме) выдана в долг.

Соответственно, размер предоставленных американцами остальным народам в долг средств - это все долларовое предложение, оборачиваемое за пределами США плюс проценты.

Можно в качестве ликбеза подробней?
Американское правительство не должно всему миру через свои казначейские обязательтсва и вкладывает напрямую в долги других стран так, что придется посылать авианосцы собирать долги. Я правильно вас понял? Это ваша картина мира? Или с чем вы спорите?


На самом деле, там такая штука, что так-же как США фактически взяла на себя обязательства перед всеми странами мира, раздав доллары, так и весь мир ВЗЯЛ В ДОЛГ эти доллары. Если совсем примитивно, то США напечатали эти деньги и раздали их под проценты. И весь мир вынужден отрабатывать эти проценты, приумножая экономику США. Но никто (почти) не в состоянии полностью рассчитаться с кредитором. И эта модель мира пока устраивает почти всех, кроме рф, Китая и еще пары не очень прогрессивных стран. Остальные научились жить в создавшейся ситуации. Конечно, США, фактически, является конечным бенефициаром всей мировой экономики. Угроза есть со стороны нынешнего Президента, настойчиво пытающегося вывести США с орбиты мирового доминирования.
Если эти процессы прекратятся, то эта модель будет работать и дальше.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10961
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4893 раз.
Подякували: 2503 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4418441944204421
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1851, 1852, 1853
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18525 3040338
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 16:34
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197989
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13795
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.