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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4419442044214422

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 03:41

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:В этот кризис цель не заработать, а не потерять. Или не много потерять. Поэтому лучше сидеть в максимально надежных активах и не забывать о диверсификации.


Вот я ей и интересуюсь.
Как Вы ее видите?

Если бы это был обычный кризис, нужно было бы скупать обесценившиеся акции, облигации, недвигу.
Сейчас, если есть свободные средства, лучше мультвалютный кэш в нале и в банках, физическое золото и, пока все не образуется, не увеличивать долю недвиги и ценных бумаг.


У меня так уже пару лет. К этому кризису готовился. Кроме банков и золота.
И с опаской смотрел на процессы в Европе. Поэтому в одной валюте.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 03:45

  hume написав:
  rjkz написав:[Тут еще вопрос - насколько старый фундамент соответствует новой нагрузке?

Старые фундаменты проектировались исключительно под кирпич, в отличии от современных, которые проектируются под нагрузку кератерма, газоблоков и керамзитоблоков (ноухау от ковальской)


На этом месте был торговый павильон, потом его снесли и начали строительство. Я не знаю что там было по проекту, но начали его делать лет десять назад. Поэтому надо иметь проект старого дома, чтобы быть уверенным.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 04:12

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:твой любимый Уно строится на фундаменте старого долгостроя, есдва начатого. Такое и с Синеозерным. Не боишься? Тут еще вопрос - насколько старый фундамент соответствует новой нагрузке?

Там все старое было демонтировано. Уну же писал.
живу рядом, езжу мимо каждый день. Демонтировали примерно этаж-полтора, фундамент и первый этаж точно не трогали


Его и невозможно демонтировать.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 04:19

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Количество уволенных в рамках массовых сокращений в целом по стране выросло в 1,9 раза, в Киеве отдельно - в 3,1 раза.
Думаю, что в этой статистике процентов на 80 госсектор. В коммерческой структуре будет так: ну ты ж сам видишь и понимаешь, не с чего платить, пиши заявление по собственному желанию. Интересно, есть ли статистика занятости по строительной отрасли. Посмотрим со временем статистику по строительно монтажным работам


Сотрудники ГО одного из топ банков сокражены на 30%, часть перевели на удаленную работу и сократили им зп. При этом по результатам прошлого года, якобы "рекордная прибыль".
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 04:32

  flyman написав:
  rjkz написав:
Если бетон в аренде, то он как минимум ПОКА не тянет из кармана, а что-то да приносит. Миграция - весчь переменная, но в очень больших временных отрезках. Когда-то в Детройте дома отдавали за 1 доллар. Сейчас эти дома стоят вполне немалых денег - народ вернулся. Сейчас в провинциях Италии есть варианты по 1 евро.
Мобайл хоум есть в США, намного дешевле всего остального, но особой популярностью не пользуются.

Там мільйони людей живуть в трейлерах, а дальнобої в траках.


Естественно, что в мобайлхоумах могут жить "миллионы людей" при населении под 400 млн.
Тракдрайверы только ночуют в своих траках, там такие спальники, что у некоторых азиатов квартиры меньше. И это не от бедности, до не очень давнего времени, тракдрайверы имели овер 10 куе в месяц, но стали ужесточать контроль за временем за рулем и как резалт уменьшились мили, а с ними и заработки. Но все равно 8-10 получается. Рассказали историю, что после этих мер, один кадр с собой возит свою жену (которая только родила) с ребенком (спальник очень комфортный), на которую тоже оформил сидиэл (комершиал драйвер лайсенз) и когда его останавливают - Только сменился, жена вела до этого.
Востаннє редагувалось rjkz в П'ят 19 чер, 2020 04:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 04:48

  UA написав:
  airmax78 написав:Все он может. Просто не хочет. А госдотации - это монетизация админресурса. Потому он и олигархом называется. Беня тоже всегда так делает. Просто не через дотации а тупо крадет.

Украсть тоже нужно уметь.
Может РЛА действительно сын Кучмы?
Какое то несоответствие способностей РЛА с его финансовым состоянием.


Я когда первый раз услышал эту версию, принял за очередную утку.
Но в какой-то момент стал понимать, что он ну очень похож на Олену Франчук. Прям брат и сестра.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:12

  rjkz написав:
  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Количество уволенных в рамках массовых сокращений в целом по стране выросло в 1,9 раза, в Киеве отдельно - в 3,1 раза.
Думаю, что в этой статистике процентов на 80 госсектор. В коммерческой структуре будет так: ну ты ж сам видишь и понимаешь, не с чего платить, пиши заявление по собственному желанию. Интересно, есть ли статистика занятости по строительной отрасли. Посмотрим со временем статистику по строительно монтажным работам


Сотрудники ГО одного из топ банков сокражены на 30%, часть перевели на удаленную работу и сократили им зп. При этом по результатам прошлого года, якобы "рекордная прибыль".


Банки посыпяться, сейчас кредиты никто не платят в связи с короновирусом, после будет платить неоткуда. Будет опять волна банкротств.

Забиваем досочками окна. Идем во главе тренда :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:29

Вообще никого ситуация с короной не напрягает ?
Вчера обновили максимум. Думаю ничего прогнозировать не стоит до появы действенной вакцины.
Все может случиться. даже оренда за комуналь
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:45

  Хомякоид написав:Вообще никого ситуация с короной не напрягает ?
Вчера обновили максимум. Думаю ничего прогнозировать не стоит до появы действенной вакцины.
Все может случиться. даже оренда за комуналь

Врядли.
Команада Зе уже не пойдет на такие непопулярные меры как жесткий карантин с остановкой всего, просто зажмут статистику и тестирование, и будет "плато".
Разве что умрет кто-то из очень близкой "знати".
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