Додано: П'ят 19 чер, 2020 04:32

flyman написав: rjkz написав:

Если бетон в аренде, то он как минимум ПОКА не тянет из кармана, а что-то да приносит. Миграция - весчь переменная, но в очень больших временных отрезках. Когда-то в Детройте дома отдавали за 1 доллар. Сейчас эти дома стоят вполне немалых денег - народ вернулся. Сейчас в провинциях Италии есть варианты по 1 евро.

Мобайл хоум есть в США, намного дешевле всего остального, но особой популярностью не пользуются. Если бетон в аренде, то он как минимум ПОКА не тянет из кармана, а что-то да приносит. Миграция - весчь переменная, но в очень больших временных отрезках. Когда-то в Детройте дома отдавали за 1 доллар. Сейчас эти дома стоят вполне немалых денег - народ вернулся. Сейчас в провинциях Италии есть варианты по 1 евро.есть в США, намного дешевле всего остального, но особой популярностью не пользуются.

Там мільйони людей живуть в трейлерах, а дальнобої в траках. Там мільйони людей живуть в трейлерах, а дальнобої в траках.

Естественно, что в мобайлхоумах могут жить "миллионы людей" при населении под 400 млн.Тракдрайверы только ночуют в своих траках, там такие спальники, что у некоторых азиатов квартиры меньше. И это не от бедности, до не очень давнего времени, тракдрайверы имели овер 10 куе в месяц, но стали ужесточать контроль за временем за рулем и как резалт уменьшились мили, а с ними и заработки. Но все равно 8-10 получается. Рассказали историю, что после этих мер, один кадр с собой возит свою жену (которая только родила) с ребенком (спальник очень комфортный), на которую тоже оформил сидиэл (комершиал драйвер лайсенз) и когда его останавливают - Только сменился, жена вела до этого.