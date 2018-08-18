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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4419442044214422

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 03:45

  hume написав:
  rjkz написав:[Тут еще вопрос - насколько старый фундамент соответствует новой нагрузке?

Старые фундаменты проектировались исключительно под кирпич, в отличии от современных, которые проектируются под нагрузку кератерма, газоблоков и керамзитоблоков (ноухау от ковальской)


На этом месте был торговый павильон, потом его снесли и начали строительство. Я не знаю что там было по проекту, но начали его делать лет десять назад. Поэтому надо иметь проект старого дома, чтобы быть уверенным.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 04:12

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:твой любимый Уно строится на фундаменте старого долгостроя, есдва начатого. Такое и с Синеозерным. Не боишься? Тут еще вопрос - насколько старый фундамент соответствует новой нагрузке?

Там все старое было демонтировано. Уну же писал.
живу рядом, езжу мимо каждый день. Демонтировали примерно этаж-полтора, фундамент и первый этаж точно не трогали


Его и невозможно демонтировать.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 04:19

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Количество уволенных в рамках массовых сокращений в целом по стране выросло в 1,9 раза, в Киеве отдельно - в 3,1 раза.
Думаю, что в этой статистике процентов на 80 госсектор. В коммерческой структуре будет так: ну ты ж сам видишь и понимаешь, не с чего платить, пиши заявление по собственному желанию. Интересно, есть ли статистика занятости по строительной отрасли. Посмотрим со временем статистику по строительно монтажным работам


Сотрудники ГО одного из топ банков сокражены на 30%, часть перевели на удаленную работу и сократили им зп. При этом по результатам прошлого года, якобы "рекордная прибыль".
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 04:32

  flyman написав:
  rjkz написав:
Если бетон в аренде, то он как минимум ПОКА не тянет из кармана, а что-то да приносит. Миграция - весчь переменная, но в очень больших временных отрезках. Когда-то в Детройте дома отдавали за 1 доллар. Сейчас эти дома стоят вполне немалых денег - народ вернулся. Сейчас в провинциях Италии есть варианты по 1 евро.
Мобайл хоум есть в США, намного дешевле всего остального, но особой популярностью не пользуются.

Там мільйони людей живуть в трейлерах, а дальнобої в траках.


Естественно, что в мобайлхоумах могут жить "миллионы людей" при населении под 400 млн.
Тракдрайверы только ночуют в своих траках, там такие спальники, что у некоторых азиатов квартиры меньше. И это не от бедности, до не очень давнего времени, тракдрайверы имели овер 10 куе в месяц, но стали ужесточать контроль за временем за рулем и как резалт уменьшились мили, а с ними и заработки. Но все равно 8-10 получается. Рассказали историю, что после этих мер, один кадр с собой возит свою жену (которая только родила) с ребенком (спальник очень комфортный), на которую тоже оформил сидиэл (комершиал драйвер лайсенз) и когда его останавливают - Только сменился, жена вела до этого.
Востаннє редагувалось rjkz в П'ят 19 чер, 2020 04:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 04:48

  UA написав:
  airmax78 написав:Все он может. Просто не хочет. А госдотации - это монетизация админресурса. Потому он и олигархом называется. Беня тоже всегда так делает. Просто не через дотации а тупо крадет.

Украсть тоже нужно уметь.
Может РЛА действительно сын Кучмы?
Какое то несоответствие способностей РЛА с его финансовым состоянием.


Я когда первый раз услышал эту версию, принял за очередную утку.
Но в какой-то момент стал понимать, что он ну очень похож на Олену Франчук. Прям брат и сестра.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:На самом деле, там такая штука, что так-же как США фактически взяла на себя обязательства перед всеми странами мира, раздав доллары, так и весь мир ВЗЯЛ В ДОЛГ эти доллары. Если совсем примитивно, то США напечатали эти деньги и раздали их под проценты. И весь мир вынужден отрабатывать эти проценты, приумножая экономику США. Но никто (почти) не в состоянии полностью рассчитаться с кредитором. И эта модель мира пока устраивает почти всех, кроме рф, Китая и еще пары не очень прогрессивных стран. Остальные научились жить в создавшейся ситуации. Конечно, США, фактически, является конечным бенефициаром всей мировой экономики. Угроза есть со стороны нынешнего Президента, настойчиво пытающегося вывести США с орбиты мирового доминирования.
Если эти процессы прекратятся, то эта модель будет работать и дальше.

Отлично. Появилась хоть какая-то модель с которой можно соглашаться или нет, а не набор наукообразных слов от зРадио. Чтобы понять ее изъяны, нужно получить ответы на вопросы.
Кто такие США, которые раздали доллары миру, в этой модели - правительство, ФРС, массоны? Как они их раздали под проценты? Какие проценты? Каким образом эта схема обогащает и кого?
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 19 чер, 2020 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:54

  Vlad442 написав:Посмотрел самый топовый по лайкам пост за прошлую неделю
viewtopic.php?p=4987248#p4987248
и решил написать в стиле zРадио.

Аренда вернется на уровень 18-ого.
ВВП по пронозам упадет на 8,2%. Кто сдавала за 11, будут сдавать за 9.

http://www.profinance.ru/news/2020/06/1 ... iteta.html
«Доллар будет падать очень, очень резко»


А я глянул сколько раз лично Вы других участников поблагодарили. Выводы каждый вполне способен сделать.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Какое то несоответствие способностей РЛА с его финансовым состоянием.

Были красные директора. Их способности были заточены под одну модель. Тут состояние создавалось не теми методами, которыми бизнес зарабатывает сейчас, когда Украина стала более цивилизованной. Это как чемпиону по шашкам нанять лучших тренеров и послать на чемпионат мира по шахматам.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:А я глянул сколько раз лично Вы других участников поблагодарили. Выводы каждый вполне способен сделать.

Озвучьте, пожалуйста, какие выводы?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пока тут морды прогнозировали рост цен после Ковид-19 и открывали шампанское, вирус пошел вразнос в Украине....
BIGor
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