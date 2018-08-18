rjkz написав:

На самом деле, там такая штука, что так-же как США фактически взяла на себя обязательства перед всеми странами мира, раздав доллары, так и весь мир ВЗЯЛ В ДОЛГ эти доллары. Если совсем примитивно, тонапечатали эти деньги и. И весь мир вынужден, приумножая экономику США. Но никто (почти) не в состоянии полностью рассчитаться с кредитором. И эта модель мира пока устраивает почти всех, кроме рф, Китая и еще пары не очень прогрессивных стран. Остальные научились жить в создавшейся ситуации. Конечно, США, фактически, является конечнымвсей мировой экономики. Угроза есть со стороны нынешнего Президента, настойчиво пытающегося вывести США с орбиты мирового доминирования.Если эти процессы прекратятся, то эта модель будет работать и дальше.