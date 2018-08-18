RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4420442144224423

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:12

  BIGor написав:Пока тут морды прогнозировали рост цен после Ковид-19 и открывали шампанское, вирус пошел вразнос в Украине....


Ні дня без болю.

По ходу морди це світла сторона - радуються відступу болячки... і тут зрозуміла радість.

Не розумію задоволення від збільшення кількості хворих...
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15417
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2031 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:18

Смешно, конечно, читать про Россию и прочие "продвинутые" экономики - борцов с доминированием доллара. Особенно про Россию, капитализация всех компаний которой меньше капитализации одной американской компании. Борятся они с доминированием.
airmax78
 
Повідомлень: 35002
З нами з: 25.10.12
Подякував: 868 раз.
Подякували: 4098 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:18

  Vlad442 написав:
  UA написав:Какое то несоответствие способностей РЛА с его финансовым состоянием.

Были красные директора. Их способности были заточены под одну модель. Тут состояние создавалось не теми методами, которыми бизнес зарабатывает сейчас, когда Украина стала более цивилизованной. Это как чемпиону по шашкам нанять лучших тренеров и послать на чемпионат мира по шахматам.

думаю, що наших олігархів витіснять міжнародні корпорації,
все до того йде,
думаю і ігри з курсом і коронокриза, все це одного ряду події
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19818
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:47

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:На самом деле, там такая штука, что так-же как США фактически взяла на себя обязательства перед всеми странами мира, раздав доллары, так и весь мир ВЗЯЛ В ДОЛГ эти доллары. Если совсем примитивно, то США напечатали эти деньги и раздали их под проценты. И весь мир вынужден отрабатывать эти проценты, приумножая экономику США. Но никто (почти) не в состоянии полностью рассчитаться с кредитором. И эта модель мира пока устраивает почти всех, кроме рф, Китая и еще пары не очень прогрессивных стран. Остальные научились жить в создавшейся ситуации. Конечно, США, фактически, является конечным бенефициаром всей мировой экономики. Угроза есть со стороны нынешнего Президента, настойчиво пытающегося вывести США с орбиты мирового доминирования.
Если эти процессы прекратятся, то эта модель будет работать и дальше.

Отлично. Появилась хоть какая-то модель с которой можно соглашаться или нет, а не набор наукообразных слов от зРадио. Чтобы понять ее изъяны, нужно получить ответы на вопросы.
Кто такие США, которые раздали доллары миру, в этой модели - правительство, ФРС, массоны? Как они их раздали под проценты? Какие проценты? Каким образом эта схема обогащает и кого?

Я, честно говоря, немного в шоке. Это ж финансовый форум. "Сила США в печатании доллара!" "Сила США в авианосцах!"... На самом деле все что нас стоящего окружает - разработано и/или произведено американскими компаниями. Включаем американский ноутбук, с американским ПО, достаем американский смартфон с американским ПО, заходим в американский интернет и набираем адрес американского поисковика. Постим фоточки в американской морда-книге. Идем на пробежку в американских кроссовках и экипировке. Летаем на американских, преимущественно, самолетах. И ездить скоро будем на американских электромобилях.
airmax78
 
Повідомлень: 35002
З нами з: 25.10.12
Подякував: 868 раз.
Подякували: 4098 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:54

  airmax78 написав:Я, честно говоря, немного в шоке. Это ж финансовый форум. "Сила США в печатании доллара!" "Сила США в авианосцах!"... На самом деле все что нас стоящего окружает - разработано и/или произведено американскими компаниями. Включаем американский ноутбук, с американским ПО, достаем американский смартфон с американским ПО, заходим в американский интернет и набираем адрес американского поисковика. Постим фоточки в американской морда-книге. Идем на пробежку в американских кроссовках и экипировке. Летаем на американских, преимущественно, самолетах. И ездить скоро будем на американских электромобилях.

какой хороший мальчик, жаль что ...
вот таких бы "экспортировать" в их землю обетованную (я про любимые штаты) и пусть там любят (а заодно на коленях постоят :D )
зы: вы когда воду в кране открываете или свет включаете, случайно не произносите гимн СССР? ну по аналогии
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 246
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 40 раз.
    Подякували: 82 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:59

    Щось ватніки голову підняли.
    Слабо поїхати в ОРДЛО, подивитись, як "любителі руського міра" живуть на ЗП 100-150 дол/міс?
    Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
    Frant
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 21475
    З нами з: 12.09.11
    Подякував: 1203 раз.
    Подякували: 2194 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:00

      jj1981ua написав:
      airmax78 написав:Я, честно говоря, немного в шоке. Это ж финансовый форум. "Сила США в печатании доллара!" "Сила США в авианосцах!"... На самом деле все что нас стоящего окружает - разработано и/или произведено американскими компаниями. Включаем американский ноутбук, с американским ПО, достаем американский смартфон с американским ПО, заходим в американский интернет и набираем адрес американского поисковика. Постим фоточки в американской морда-книге. Идем на пробежку в американских кроссовках и экипировке. Летаем на американских, преимущественно, самолетах. И ездить скоро будем на американских электромобилях.

    какой хороший мальчик, жаль что ...
    вот таких бы "экспортировать" в их землю обетованную (я про любимые штаты) и пусть там любят (а заодно на коленях постоят :D )
    зы: вы когда воду в кране открываете или свет включаете, случайно не произносите гимн СССР? ну по аналогии

    При чем тут гимн.
    Сила доллара как раз в мощнейшей мировой экономике, все верно сказано.
    И совсем не важно, что айфон изготовлен в Китае, из китайских комплектующих. Придумали его белые воротнички в США. И профит пойдет тоже туда.
    Hotab
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 2896
    З нами з: 15.02.09
    Подякував: 106 раз.
    Подякували: 1086 раз.
     
    Профіль
    1
    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:02

    и все же немного о киевской недвижимости (никому не нужной):
    https://www.the-village.com.ua/village/ ... VtbJ8-HBUw
    Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
    kingkongovets
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 7531
    З нами з: 05.06.16
    Подякував: 695 раз.
    Подякували: 1203 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:02

      airmax78 написав:.. Особенно про Россию, капитализация всех компаний которой меньше капитализации одной американской компании. Борятся они с доминированием.

    Еще смешнее, что "одна американская компания" физическими активами имеет только сервера, нихрена не производит и ее отсутствие в мире после какого-то трындеца никто и не заметит. Тем более грустно, что другая, скажем мегапромышленная GE, находится в перманентом кризисе, из которого конца края не видно - следствия необдуманной стратегии
    sequence
     
    Повідомлень: 3558
    З нами з: 29.12.15
    Подякував: 463 раз.
    Подякували: 847 раз.
     
    Профіль
    1
    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:05

      Hotab написав:
      jj1981ua написав:
      airmax78 написав:Я, честно говоря, немного в шоке. Это ж финансовый форум. "Сила США в печатании доллара!" "Сила США в авианосцах!"... На самом деле все что нас стоящего окружает - разработано и/или произведено американскими компаниями. Включаем американский ноутбук, с американским ПО, достаем американский смартфон с американским ПО, заходим в американский интернет и набираем адрес американского поисковика. Постим фоточки в американской морда-книге. Идем на пробежку в американских кроссовках и экипировке. Летаем на американских, преимущественно, самолетах. И ездить скоро будем на американских электромобилях.

    какой хороший мальчик, жаль что ...
    вот таких бы "экспортировать" в их землю обетованную (я про любимые штаты) и пусть там любят (а заодно на коленях постоят :D )
    зы: вы когда воду в кране открываете или свет включаете, случайно не произносите гимн СССР? ну по аналогии

    При чем тут гимн.
    Сила доллара как раз в мощнейшей мировой экономике, все верно сказано.
    И совсем не важно, что айфон изготовлен в Китае, из китайских комплектующих. Придумали его белые воротнички в США. И профит пойдет тоже туда.

    тут чейндж піем давав посилання на відосікі політолога,
    так от, США лідером був і буде,
    і, відповідно як в лідера, там швидше усвідомили проблеми існуючої парадигми світу, і почали її змінювати, тому з них криза і почалася (тобто вони діють активно), а решта світу тільки реагує (діє проактивно), а бо просто, бовтається як г. в ополонці.

    так що чекаєм крах бакса і купуєм дерев"яні.
    https://fi202x.blogspot.com/
    flyman
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 19818
    З нами з: 09.03.14
    Подякував: 1106 раз.
    Подякували: 1361 раз.
     
    Профіль
    1
      #<1 ... 4420442144224423
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: flyman, Hotab, Вкладчик1234 і 4 гостей
    Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

    Схожі теми
    Теми
    		 Відповіді Перегляди Останнє
    Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1851, 1852, 1853
    rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
    		18525 3040467
    Переглянути останнє повідомлення
    Чет 18 чер, 2020 16:34
    UA
    Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
    Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
    		466 197991
    Переглянути останнє повідомлення
    П'ят 29 тра, 2020 19:06
    Bobua
    Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
    zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
    		13 13799
    Переглянути останнє повідомлення
    Суб 02 тра, 2020 16:42
    Insaider

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.