Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Смешно, конечно, читать про Россию и прочие "продвинутые" экономики - борцов с доминированием доллара. Особенно про Россию, капитализация всех компаний которой меньше капитализации одной американской компании. Борятся они с доминированием.
UA написав:Какое то несоответствие способностей РЛА с его финансовым состоянием.
Были красные директора. Их способности были заточены под одну модель. Тут состояние создавалось не теми методами, которыми бизнес зарабатывает сейчас, когда Украина стала более цивилизованной. Это как чемпиону по шашкам нанять лучших тренеров и послать на чемпионат мира по шахматам.
думаю, що наших олігархів витіснять міжнародні корпорації, все до того йде, думаю і ігри з курсом і коронокриза, все це одного ряду події
rjkz написав:На самом деле, там такая штука, что так-же как США фактически взяла на себя обязательства перед всеми странами мира, раздав доллары, так и весь мир ВЗЯЛ В ДОЛГ эти доллары. Если совсем примитивно, то США напечатали эти деньги и раздали их под проценты. И весь мир вынужден отрабатывать эти проценты, приумножая экономику США. Но никто (почти) не в состоянии полностью рассчитаться с кредитором. И эта модель мира пока устраивает почти всех, кроме рф, Китая и еще пары не очень прогрессивных стран. Остальные научились жить в создавшейся ситуации. Конечно, США, фактически, является конечным бенефициаром всей мировой экономики. Угроза есть со стороны нынешнего Президента, настойчиво пытающегося вывести США с орбиты мирового доминирования. Если эти процессы прекратятся, то эта модель будет работать и дальше.
Отлично. Появилась хоть какая-то модель с которой можно соглашаться или нет, а не набор наукообразных слов от зРадио. Чтобы понять ее изъяны, нужно получить ответы на вопросы. Кто такие США, которые раздали доллары миру, в этой модели - правительство, ФРС, массоны? Как они их раздали под проценты? Какие проценты? Каким образом эта схема обогащает и кого?
Я, честно говоря, немного в шоке. Это ж финансовый форум. "Сила США в печатании доллара!" "Сила США в авианосцах!"... На самом деле все что нас стоящего окружает - разработано и/или произведено американскими компаниями. Включаем американский ноутбук, с американским ПО, достаем американский смартфон с американским ПО, заходим в американский интернет и набираем адрес американского поисковика. Постим фоточки в американской морда-книге. Идем на пробежку в американских кроссовках и экипировке. Летаем на американских, преимущественно, самолетах. И ездить скоро будем на американских электромобилях.
airmax78 написав:Я, честно говоря, немного в шоке. Это ж финансовый форум. "Сила США в печатании доллара!" "Сила США в авианосцах!"... На самом деле все что нас стоящего окружает - разработано и/или произведено американскими компаниями. Включаем американский ноутбук, с американским ПО, достаем американский смартфон с американским ПО, заходим в американский интернет и набираем адрес американского поисковика. Постим фоточки в американской морда-книге. Идем на пробежку в американских кроссовках и экипировке. Летаем на американских, преимущественно, самолетах. И ездить скоро будем на американских электромобилях.
какой хороший мальчик, жаль что ... вот таких бы "экспортировать" в их землю обетованную (я про любимые штаты) и пусть там любят (а заодно на коленях постоят ) зы: вы когда воду в кране открываете или свет включаете, случайно не произносите гимн СССР? ну по аналогии
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
airmax78 написав:Я, честно говоря, немного в шоке. Это ж финансовый форум. "Сила США в печатании доллара!" "Сила США в авианосцах!"... На самом деле все что нас стоящего окружает - разработано и/или произведено американскими компаниями. Включаем американский ноутбук, с американским ПО, достаем американский смартфон с американским ПО, заходим в американский интернет и набираем адрес американского поисковика. Постим фоточки в американской морда-книге. Идем на пробежку в американских кроссовках и экипировке. Летаем на американских, преимущественно, самолетах. И ездить скоро будем на американских электромобилях.
какой хороший мальчик, жаль что ... вот таких бы "экспортировать" в их землю обетованную (я про любимые штаты) и пусть там любят (а заодно на коленях постоят ) зы: вы когда воду в кране открываете или свет включаете, случайно не произносите гимн СССР? ну по аналогии
При чем тут гимн. Сила доллара как раз в мощнейшей мировой экономике, все верно сказано. И совсем не важно, что айфон изготовлен в Китае, из китайских комплектующих. Придумали его белые воротнички в США. И профит пойдет тоже туда.
airmax78 написав:.. Особенно про Россию, капитализация всех компаний которой меньше капитализации одной американской компании. Борятся они с доминированием.
Еще смешнее, что "одна американская компания" физическими активами имеет только сервера, нихрена не производит и ее отсутствие в мире после какого-то трындеца никто и не заметит. Тем более грустно, что другая, скажем мегапромышленная GE, находится в перманентом кризисе, из которого конца края не видно - следствия необдуманной стратегии
airmax78 написав:Я, честно говоря, немного в шоке. Это ж финансовый форум. "Сила США в печатании доллара!" "Сила США в авианосцах!"... На самом деле все что нас стоящего окружает - разработано и/или произведено американскими компаниями. Включаем американский ноутбук, с американским ПО, достаем американский смартфон с американским ПО, заходим в американский интернет и набираем адрес американского поисковика. Постим фоточки в американской морда-книге. Идем на пробежку в американских кроссовках и экипировке. Летаем на американских, преимущественно, самолетах. И ездить скоро будем на американских электромобилях.
какой хороший мальчик, жаль что ... вот таких бы "экспортировать" в их землю обетованную (я про любимые штаты) и пусть там любят (а заодно на коленях постоят ) зы: вы когда воду в кране открываете или свет включаете, случайно не произносите гимн СССР? ну по аналогии
При чем тут гимн. Сила доллара как раз в мощнейшей мировой экономике, все верно сказано. И совсем не важно, что айфон изготовлен в Китае, из китайских комплектующих. Придумали его белые воротнички в США. И профит пойдет тоже туда.
тут чейндж піем давав посилання на відосікі політолога, так от, США лідером був і буде, і, відповідно як в лідера, там швидше усвідомили проблеми існуючої парадигми світу, і почали її змінювати, тому з них криза і почалася (тобто вони діють активно), а решта світу тільки реагує (діє проактивно), а бо просто, бовтається як г. в ополонці.