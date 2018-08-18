Ні дня без болю.
По ходу морди це світла сторона - радуються відступу болячки... і тут зрозуміла радість.
Не розумію задоволення від збільшення кількості хворих...
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:12
Ні дня без болю.
По ходу морди це світла сторона - радуються відступу болячки... і тут зрозуміла радість.
Не розумію задоволення від збільшення кількості хворих...
Всім процвітання!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:18
Смешно, конечно, читать про Россию и прочие "продвинутые" экономики - борцов с доминированием доллара. Особенно про Россию, капитализация всех компаний которой меньше капитализации одной американской компании. Борятся они с доминированием.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:18
думаю, що наших олігархів витіснять міжнародні корпорації,
все до того йде,
думаю і ігри з курсом і коронокриза, все це одного ряду події
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:47
Я, честно говоря, немного в шоке. Это ж финансовый форум. "Сила США в печатании доллара!" "Сила США в авианосцах!"... На самом деле все что нас стоящего окружает - разработано и/или произведено американскими компаниями. Включаем американский ноутбук, с американским ПО, достаем американский смартфон с американским ПО, заходим в американский интернет и набираем адрес американского поисковика. Постим фоточки в американской морда-книге. Идем на пробежку в американских кроссовках и экипировке. Летаем на американских, преимущественно, самолетах. И ездить скоро будем на американских электромобилях.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:02
и все же немного о киевской недвижимости (никому не нужной):
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:05
тут чейндж піем давав посилання на відосікі політолога,
так от, США лідером був і буде,
і, відповідно як в лідера, там швидше усвідомили проблеми існуючої парадигми світу, і почали її змінювати, тому з них криза і почалася (тобто вони діють активно), а решта світу тільки реагує (діє проактивно), а бо просто, бовтається як г. в ополонці.
так що чекаєм крах бакса і купуєм дерев"яні.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я от не розумію тренда, про який зараз пишуть - викупляти дачні участки і хати, аж до Березані.
Це шутка?
З Ірпеня зараз ходить 3 електрички до Києва зранку і 3 ввечері.
Все.
За таких умов, навпаки, є зміст кучкуватися в Києві, а не в пригороді.
Чи, як тут писали, УВ розкидує з епіцентра в Києві, кого в Кропивницький, а кого і до Польщі.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:23
flyman , "Логан на газу"™ обойдется в копейки мотаться туда-сюда. Да и ещё и наверняка всегда есть желающие запрыгнуть по пути.
З.Ы. В качестве предположения. В Ирпене был аж в 1999 году.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:29
Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:39
Обычно при долговом кризисе все понимают, что сейчас будет сжигаться излишняя ликвидность в долларе (и уменьшаться обязательства Америки), поэтому все бросаются продавать, потому что знают, что завтра доллар будет дороже, активы дешевле.
При пандемии этого не происходит, потому что никто не знает, что будет завтра, пойдет все по привычному паттерну или нет. Никто не делает резких движений и не спешит продавать и уходить в доллар.
Парадоксальный кризис
Рынок жилой недвижимости в развитых странах переживает парадоксальный кризис. Несмотря на обвал продаж, цены на дома и квартиры не спешат снижаться, а в некоторых случаях и вовсе продолжают расти.
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