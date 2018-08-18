Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:51

Hotab написав: flyman , "Логан на газу"™ обойдется в копейки мотаться туда-сюда. Да и ещё и наверняка всегда есть желающие запрыгнуть по пути.

З.Ы. В качестве предположения. В Ирпене был аж в 1999 году. , "Логан на газу"™ обойдется в копейки мотаться туда-сюда. Да и ещё и наверняка всегда есть желающие запрыгнуть по пути.З.Ы. В качестве предположения. В Ирпене был аж в 1999 году.

Недавно мне человек, у которого достаточно денег и который живет возле метро, жаловался, что из-за эпидемии не хочет ездить на работу на метро, поэтому приходится использовать машину. Приходится вставать чуть ли не на 40 минут раньше, чтобы проехать без пробок и найти место, где ее запарковать в центре. Плюс всякие нервные ситуации на дороге. Что на метро было быстрей и спокойней.Вопрос стоимости бензина даже не поднимался. И это человек, живущий в городе, в не самом плохом с точки зрения дорог районе, а не в пригороде.