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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4422442344244425>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:51

  Hotab написав:flyman , "Логан на газу"™ обойдется в копейки мотаться туда-сюда. Да и ещё и наверняка всегда есть желающие запрыгнуть по пути.
З.Ы. В качестве предположения. В Ирпене был аж в 1999 году.

Недавно мне человек, у которого достаточно денег и который живет возле метро, жаловался, что из-за эпидемии не хочет ездить на работу на метро, поэтому приходится использовать машину. Приходится вставать чуть ли не на 40 минут раньше, чтобы проехать без пробок и найти место, где ее запарковать в центре. Плюс всякие нервные ситуации на дороге. Что на метро было быстрей и спокойней.
Вопрос стоимости бензина даже не поднимался. И это человек, живущий в городе, в не самом плохом с точки зрения дорог районе, а не в пригороде.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:58

На графіку ціни бюджетної 2к квартири в Києві, біля метро.
Чітко видно, що після криз 1998, 2008 і війни 2014 - ціна "вторинки" КРЖН повільно зменшувалась 2-4 роки.
До речі, після кожної кризи - відбувалась чергова деіндустріалізація держави.
Зараз ми живемо гірше, ніж населення країн Латинської Америки.

Якщо зробити прогноз по трьом параметрам:
1) демографія
2) економіка
3) управлінська здатність "їліти"

то в найближчі 4 роки всюди матимємо суцільні мінуси.

Зображення
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:17

  Vlad442 написав:..
Недавно мне человек, у которого достаточно денег и который живет возле метро, жаловался, что из-за эпидемии не хочет ездить на работу на метро, поэтому приходится использовать машину. Приходится вставать чуть ли не на 40 минут раньше, чтобы проехать без пробок и найти место, где ее запарковать в центре. Плюс всякие нервные ситуации на дороге. Что на метро было быстрей и спокойней.
Вопрос стоимости бензина даже не поднимался. И это человек, живущий в городе, в не самом плохом с точки зрения дорог районе, а не в пригороде.

выводов из этого несколько:
1) у кого есть возможность перейдут на удаленку, при этом приоритет к загородной недвиге
2) у кого нема возможности работать удаленно, стараются покупать хатынки (это не новый тренд) поближе к работе. Нет денех - свою сдал/поближе снял
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:19

  Vlad442 написав:Обычно при долговом кризисе все понимают, что сейчас будет сжигаться излишняя ликвидность в долларе (и уменьшаться обязательства Америки), поэтому все бросаются продавать, потому что знают, что завтра доллар будет дороже, активы дешевле.
При пандемии этого не происходит, потому что никто не знает, что будет завтра, пойдет все по привычному паттерну или нет. Никто не делает резких движений и не спешит продавать и уходить в доллар.

Парадоксальный кризис
https://www.forbes.ru/biznes/403215-par ... e-pandemii
Рынок жилой недвижимости в развитых странах переживает парадоксальный кризис. Несмотря на обвал продаж, цены на дома и квартиры не спешат снижаться, а в некоторых случаях и вовсе продолжают расти.


Knight Frank, really? Че, давайте и Благовест тогда спросим, что будет с ценами КРЖН, и риэлтора Тамару по хрущевкам Оболони тоже :mrgreen:

Какой смысл спрашивать посредников, кормящихся с рынка? Тем более, что их рассуждения идут вразрез со статистикой, которую мы точно знаем - я пару дней назад публиковал данные о уже начавшемся падении цен на жилье в Испании и Британии. И это только то, что на глаза попадалось - специально не искал
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 19 чер, 2020 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:19

  Frant написав:На графіку ціни бюджетної 2к квартири в Києві, біля метро.
Чітко видно, що після криз 1998, 2008 і війни 2014 - ціна "вторинки" КРЖН повільно зменшувалась 2-4 роки.
До речі, після кожної кризи - відбувалась чергова деіндустріалізація держави.
Зараз ми живемо гірше, ніж населення країн Латинської Америки.

Якщо зробити прогноз по трьом параметрам:
1) демографія
2) економіка
3) управлінська здатність "їліти"

то в найближчі 4 роки всюди матимємо суцільні мінуси.

Зображення

Франт, кому та індустріалізація потрібна? Хіба Бангладешам та В"єтнамам.
Іде процес заміни 5го технологічного укладу на 6й, а ти про 4й переживаєш, про те що колись кралось на оборонку.

Той же Антонова завод, кому він тре, коли Боінг банкрот і Люфтганза теж.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:24

  flyman написав:..
Франт, кому та індустріалізація потрібна? Хіба Бангладешам та В"єтнамам.
Іде процес заміни 5го технологічного укладу на 6й, ..

нас это не касается, бо у нас аграризация + гастарбатизация, в лучших традициях молдовы
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:26

Потребительские и деловые настроения в мае "отскочили". Легкомысленно, но ожидаемо - о второй волне и системном кризисе в мае мало кто думал, все рвались в бой открывать закрытый бизнес и запускать остановленные бизнес-процессы. Сегодня розовые ожидания уже начинают биться о серовастенькую реальность. Наблюдаем

https://sapiens.com.ua/ua/publication-s ... age?id=127
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:31

  rjkz написав:
  UA написав:Украсть тоже нужно уметь.
Может РЛА действительно сын Кучмы?
Какое то несоответствие способностей РЛА с его финансовым состоянием.


Я когда первый раз услышал эту версию, принял за очередную утку.
Но в какой-то момент стал понимать, что он ну очень похож на Олену Франчук. Прям брат и сестра.

Я начал что то подозревать после отжитая Кучмой Криворожстали в пользу Пинчука и Ахметова. Подарок папы детям...Семейное предприятие.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:33

  sequence написав:
  Vlad442 написав:..
Недавно мне человек, у которого достаточно денег и который живет возле метро, жаловался, что из-за эпидемии не хочет ездить на работу на метро, поэтому приходится использовать машину. Приходится вставать чуть ли не на 40 минут раньше, чтобы проехать без пробок и найти место, где ее запарковать в центре. Плюс всякие нервные ситуации на дороге. Что на метро было быстрей и спокойней.
Вопрос стоимости бензина даже не поднимался. И это человек, живущий в городе, в не самом плохом с точки зрения дорог районе, а не в пригороде.

выводов из этого несколько:
1) у кого есть возможность перейдут на удаленку, при этом приоритет к загородной недвиге
2) у кого нема возможности работать удаленно, стараются покупать хатынки (это не новый тренд) поближе к работе. Нет денех - свою сдал/поближе снял

Это мне напоминает идеи хрущева и советских горе урбанистов о том, что при коммунизме люди дома готовить не будут, поэтому им кухни не нужны. Типа это как два пальца: сменил работу - сменил жилье. Ну а че? Норм.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:39

  Vlad442 написав:
  UA написав:Какое то несоответствие способностей РЛА с его финансовым состоянием.

Были красные директора. Их способности были заточены под одну модель. Тут состояние создавалось не теми методами, которыми бизнес зарабатывает сейчас, когда Украина стала более цивилизованной. Это как чемпиону по шашкам нанять лучших тренеров и послать на чемпионат мира по шахматам.


ХЗ может так и нужно делать бизнес

Ахметов купил самую дорогую виллу в мире
https://delo.ua/business/ahmetov-kupil- ... 0%95%D0%9E)&text=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB,%D0%9E%D0%B1%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%20Financial%20Times.

Квартира Ахметова на шестом месте в списке самых дорогих домов планеты
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2014/05/19/454381/

Дефолт "ДТЭК Энерго" неизбежен — Fitch
https://delo.ua/business/defolt-dtek-en ... ch-366985/
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