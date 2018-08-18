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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44234424442544264427>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Потребительские и деловые настроения в мае "отскочили"

Посмотрим насколько отскочили продажи под настроение
в апреле розничный товарооборот упал на 24% к маю
https://index.minfin.com.ua/economy/trade/retail/2020/
наверное в понедельник-вторник будут данные по маю
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:53

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  Vlad442 написав:..
Недавно мне человек, у которого достаточно денег и который живет возле метро, жаловался, что из-за эпидемии не хочет ездить на работу на метро, поэтому приходится использовать машину. Приходится вставать чуть ли не на 40 минут раньше, чтобы проехать без пробок и найти место, где ее запарковать в центре. Плюс всякие нервные ситуации на дороге. Что на метро было быстрей и спокойней.
Вопрос стоимости бензина даже не поднимался. И это человек, живущий в городе, в не самом плохом с точки зрения дорог районе, а не в пригороде.

выводов из этого несколько:
1) у кого есть возможность перейдут на удаленку, при этом приоритет к загородной недвиге
2) у кого нема возможности работать удаленно, стараются покупать хатынки (это не новый тренд) поближе к работе. Нет денех - свою сдал/поближе снял

Это мне напоминает идеи хрущева и советских горе урбанистов о том, что при коммунизме люди дома готовить не будут, поэтому им кухни не нужны. Типа это как два пальца: сменил работу - сменил жилье. Ну а че? Норм.
.
За моїми власнимм спостереженнями за місто люди думають переселяютися коли є бабло.
Підтвердження цьому - недобуди. Недобуди 90-х, 2008, недобуди 2013... на черзі недобуди 2019 початку 2020???
Теж стосується і вимог до архітектури, площ, додаткових плюшок.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:00

Опрос знакомых
Продажи стройматериалов. Оборот (выторг) в долларовом выражении
май 2020 к маю 2019 минус 30%
15 дней июня 2020 к 15 дням июня 2019 минус 50%
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:03

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Потребительские и деловые настроения в мае "отскочили"

Посмотрим насколько отскочили продажи под настроение
в апреле розничный товарооборот упал на 24% к маю
https://index.minfin.com.ua/economy/trade/retail/2020/
наверное в понедельник-вторник будут данные по маю


В понедельник. Думаю, что к апрелю будет увеличение - праздники плюс на 1 календарный день больше. Хотя бы поэтому ))) Ну и на розовых надеждах, куда ж без них :mrgreen:

Показательными будут июнь-июль как месяцы осознанного понимания реалий. Кстати, в Штатах вчерашний отчет о новых заявках по безработице уже увел рынки в красную зону - в начале мая количество заявок достигло рекорда и пошло на снижение, но на прошлой неделе оно остановилось на уровне в 7 раз выше предкризисного, и это еще хорошо, если обратно вверх не пойдет...
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 19 чер, 2020 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:03

  airmax78 написав:..Типа это как два пальца: сменил работу - сменил жилье. Ну а че? Норм.

мне это сложно объяснить, нехай вам расскажут люди из США или Германии, где высокая мобильность населения - это норма жизни
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:06

  sequence написав:
  flyman написав:..
Франт, кому та індустріалізація потрібна? Хіба Бангладешам та В"єтнамам.
Іде процес заміни 5го технологічного укладу на 6й, ..

нас это не касается, бо у нас аграризация + гастарбатизация, в лучших традициях молдовы

Це в найближчий час приведе до того, що країна, ринок нерухомості якою всі тут обговорюють, зникне з мапи світу.

Мене найбліше цікавить де пройде той розлом? По Дніпру?

зі. Молдова також зникне, точніше стане Румунією.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:10

  UA написав:Опрос знакомых
Продажи стройматериалов. Оборот (выторг) в долларовом выражении
май 2020 к маю 2019 минус 30%
15 дней июня 2020 к 15 дням июня 2019 минус 50%

это странные цифры, у нас пока серьезный отскок, вызванный, похоже, отложенным спросом. Дальше непонятно
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:10

  change_pm написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
Франт, кому та індустріалізація потрібна? Хіба Бангладешам та В"єтнамам.
Іде процес заміни 5го технологічного укладу на 6й, ..

нас это не касается, бо у нас аграризация + гастарбатизация, в лучших традициях молдовы

Це в найближчий час приведе до того, що країна, ринок нерухомості якою всі тут обговорюють, зникне з мапи світу.

Мене найбліше цікавить де пройде той розлом? По Дніпру?

зі. Молдова також зникне, точніше стане Румунією.

я про це пишу з 2011.
Про націю сантехніків і селян.
І "перспективи" цієї території.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 19 чер, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:10

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Обычно при долговом кризисе все понимают, что сейчас будет сжигаться излишняя ликвидность в долларе (и уменьшаться обязательства Америки), поэтому все бросаются продавать, потому что знают, что завтра доллар будет дороже, активы дешевле.
При пандемии этого не происходит, потому что никто не знает, что будет завтра, пойдет все по привычному паттерну или нет. Никто не делает резких движений и не спешит продавать и уходить в доллар.

Парадоксальный кризис
https://www.forbes.ru/biznes/403215-par ... e-pandemii
Рынок жилой недвижимости в развитых странах переживает парадоксальный кризис. Несмотря на обвал продаж, цены на дома и квартиры не спешат снижаться, а в некоторых случаях и вовсе продолжают расти.


Knight Frank, really? Че, давайте и Благовест тогда спросим, что будет с ценами КРЖН, и риэлтора Тамару по хрущевкам Оболони тоже :mrgreen:

Какой смысл спрашивать посредников, кормящихся с рынка? Тем более, что их рассуждения идут вразрез со статистикой, которую мы точно знаем - я пару дней назад публиковал данные о уже начавшемся падении цен на жилье в Испании и Британии. И это только то, что на глаза попадалось - специально не искал

zРадио
Ви не дочитали до середини статті...
Пандемия прибавила проблем и без того страдающему от последствий Brexit рынку Великобритании. По данным Nationwide, цены на жилье в стране в мае упали на 1,7% по сравнению с апрелем, и это крупнейшее падение за последние 11 лет. Рост год к году сократился с 3,7% в апреле до 1,8% в мае. «Это только начало затяжного снижения за оставшуюся часть этого года», — предупреждает главный экономист консалтинговой компании Pantheon Macroeconomics Сэмюэл Томбс.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:13

У буржуїв падіння цін нерухомості на 1,5% за рік - і вони б,ють тривогу.
В Україні, в Києві - ціна житла коливається на 20-30% за рік.
І всі мовчать, типу - нормально.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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