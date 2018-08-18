Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:.. Недавно мне человек, у которого достаточно денег и который живет возле метро, жаловался, что из-за эпидемии не хочет ездить на работу на метро, поэтому приходится использовать машину. Приходится вставать чуть ли не на 40 минут раньше, чтобы проехать без пробок и найти место, где ее запарковать в центре. Плюс всякие нервные ситуации на дороге. Что на метро было быстрей и спокойней. Вопрос стоимости бензина даже не поднимался. И это человек, живущий в городе, в не самом плохом с точки зрения дорог районе, а не в пригороде.
выводов из этого несколько: 1) у кого есть возможность перейдут на удаленку, при этом приоритет к загородной недвиге 2) у кого нема возможности работать удаленно, стараются покупать хатынки (это не новый тренд) поближе к работе. Нет денех - свою сдал/поближе снял
Это мне напоминает идеи хрущева и советских горе урбанистов о том, что при коммунизме люди дома готовить не будут, поэтому им кухни не нужны. Типа это как два пальца: сменил работу - сменил жилье. Ну а че? Норм.
. За моїми власнимм спостереженнями за місто люди думають переселяютися коли є бабло. Підтвердження цьому - недобуди. Недобуди 90-х, 2008, недобуди 2013... на черзі недобуди 2019 початку 2020??? Теж стосується і вимог до архітектури, площ, додаткових плюшок.
В понедельник. Думаю, что к апрелю будет увеличение - праздники плюс на 1 календарный день больше. Хотя бы поэтому ))) Ну и на розовых надеждах, куда ж без них
Показательными будут июнь-июль как месяцы осознанного понимания реалий. Кстати, в Штатах вчерашний отчет о новых заявках по безработице уже увел рынки в красную зону - в начале мая количество заявок достигло рекорда и пошло на снижение, но на прошлой неделе оно остановилось на уровне в 7 раз выше предкризисного, и это еще хорошо, если обратно вверх не пойдет...
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 19 чер, 2020 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Обычно при долговом кризисе все понимают, что сейчас будет сжигаться излишняя ликвидность в долларе (и уменьшаться обязательства Америки), поэтому все бросаются продавать, потому что знают, что завтра доллар будет дороже, активы дешевле. При пандемии этого не происходит, потому что никто не знает, что будет завтра, пойдет все по привычному паттерну или нет. Никто не делает резких движений и не спешит продавать и уходить в доллар.
Парадоксальный кризис https://www.forbes.ru/biznes/403215-par ... e-pandemii Рынок жилой недвижимости в развитых странах переживает парадоксальный кризис. Несмотря на обвал продаж, цены на дома и квартиры не спешат снижаться, а в некоторых случаях и вовсе продолжают расти.
Knight Frank, really? Че, давайте и Благовест тогда спросим, что будет с ценами КРЖН, и риэлтора Тамару по хрущевкам Оболони тоже
Какой смысл спрашивать посредников, кормящихся с рынка? Тем более, что их рассуждения идут вразрез со статистикой, которую мы точно знаем - я пару дней назад публиковал данные о уже начавшемся падении цен на жилье в Испании и Британии. И это только то, что на глаза попадалось - специально не искал
zРадио Ви не дочитали до середини статті...
Пандемия прибавила проблем и без того страдающему от последствий Brexit рынку Великобритании. По данным Nationwide, цены на жилье в стране в мае упали на 1,7% по сравнению с апрелем, и это крупнейшее падение за последние 11 лет. Рост год к году сократился с 3,7% в апреле до 1,8% в мае. «Это только начало затяжного снижения за оставшуюся часть этого года», — предупреждает главный экономист консалтинговой компании Pantheon Macroeconomics Сэмюэл Томбс.