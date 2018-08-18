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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:13
change_pm написав:
..
Це в найближчий час приведе до того, що країна, ринок нерухомості якою всі тут обговорюють, зникне з мапи світу.
Мене найбліше цікавить де пройде той розлом? По Дніпру?
зі. Молдова також зникне, точніше стане Румунією.
не так быстро, но процессы, похоже, необратимы. По Днепру линия выглядит неудобная - это как же так: "наступна станция Осокорки. Выходячы з вагонив, не забувайте загранпаспорты" )))
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:16
sequence написав: change_pm написав:
..
Це в найближчий час приведе до того, що країна, ринок нерухомості якою всі тут обговорюють, зникне з мапи світу.
Мене найбліше цікавить де пройде той розлом? По Дніпру?
зі. Молдова також зникне, точніше стане Румунією.
не так быстро, но процессы, похоже, необратимы. По Днепру линия выглядит неудобная - это как же так: "наступна станция Осокорки. Выходячы з вагонив, не забувайте загранпаспорты" )))
Так, незворотні. Проект, схоже, мертвонароджений. Тому реанімація - без користі.
1) Демографія - знелюднення території триває, причому шаленими темпами.
2) економіка - деіндустріалізація і примітивізація продовжується
3) якість управління - нижча плінтуса. Міністрів можна міняти місцями з ЖЕКівськими сантехнками - результат не зміниться.
Все в глибоких мінусах.
І вже 29 років без помітних змін.
Нарот недарма обрав клоуна, щоб той символічно закрив занавіс.
Востаннє редагувалось Frant
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:17
change_pm написав: sequence написав: flyman написав:
..
Франт, кому та індустріалізація потрібна? Хіба Бангладешам та В"єтнамам.
Іде процес заміни 5го технологічного укладу на 6й, ..
нас это не касается, бо у нас аграризация + гастарбатизация
, в лучших традициях молдовы
Це в найближчий час приведе до того, що країна, ринок нерухомості якою всі тут обговорюють, зникне з мапи світу.
Мене найбліше цікавить де пройде той розлом? По Дніпру?
зі. Молдова також зникне, точніше стане Румунією.
злом чого?
злом пройшов по ОРДЛО і Криму, при чому по Криму з кінцями, з ОРДЛО можливі варіанти.
Але щоб жити спокійно і щасливо тре до акурта в Анталію, інфа 146%
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 19 чер, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:22
sequence написав: change_pm написав:
..
Це в найближчий час приведе до того, що країна, ринок нерухомості якою всі тут обговорюють, зникне з мапи світу.
Мене найбліше цікавить де пройде той розлом? По Дніпру?
зі. Молдова також зникне, точніше стане Румунією.
не так быстро, но процессы, похоже, необратимы. По Днепру линия выглядит неудобная - это как же так: "наступна станция Осокорки. Выходячы з вагонив, не забувайте загранпаспорты" )))
Смотрю подтянулись два акка либо пригожинских троллей либо просто ватников!
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:32
change_pm написав:
Ви не дочитали до середини статті...
Пандемия прибавила проблем и без того страдающему от последствий Brexit рынку Великобритании. По данным Nationwide, цены на жилье в стране в мае упали на 1,7% по сравнению с апрелем, и это крупнейшее падение за последние 11 лет. Рост год к году сократился с 3,7% в апреле до 1,8% в мае. «Это только начало затяжного снижения за оставшуюся часть этого года», — предупреждает главный экономист консалтинговой компании Pantheon Macroeconomics Сэмюэл Томбс.
Дочитал. Эту новость я дал еще позавчера:Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А претензия к статье Форбс - в переизбытке не очень ценных мнений риэлторов и желтом заголовке
Востаннє редагувалось zРадио
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:42
flyman написав: change_pm написав: sequence написав:
нас это не касается, бо у нас аграризация + гастарбатизация
, в лучших традициях молдовы
Це в найближчий час приведе до того, що країна, ринок нерухомості якою всі тут обговорюють, зникне з мапи світу.
Мене найбліше цікавить де пройде той розлом? По Дніпру?
зі. Молдова також зникне, точніше стане Румунією.
злом чого?
злом пройшов по ОРДЛО і Криму, при чому по Криму з кінцями, з ОРДЛО можливі варіанти.
Але щоб жити спокійно і щасливо тре до акурта в Анталію, інфа 146%
Забавно, что в Украине есть две вероятности: 146% и 73% и между ними очевидная связь.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:47
Frant написав:
.. Міністрів можна міняти місцями з ЖЕКівськими сантехнками - результат не зміниться.
..
справедливости ради, не стоит. Жековские сантехники хоть кран поменяют, эти же только расковыряют, сорвут резьбу и поцарапают разводным ключем смеситель
Все остальное согласен на 101%.
6й технологический уклад им покоя не дает
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:47
airmax78 написав: flyman написав: change_pm написав:
Це в найближчий час приведе до того, що країна, ринок нерухомості якою всі тут обговорюють, зникне з мапи світу.
Мене найбліше цікавить де пройде той розлом? По Дніпру?
зі. Молдова також зникне, точніше стане Румунією.
злом чого?
злом пройшов по ОРДЛО і Криму, при чому по Криму з кінцями, з ОРДЛО можливі варіанти.
Але щоб жити спокійно і щасливо тре до акурта в Анталію, інфа 146%
Забавно, что в Украине есть две вероятности: 146% и 73% и между ними очевидная связь.
так це ж як два на два, кожен Долярчик понімає
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:48
sequence написав: airmax78 написав:
..Типа это как два пальца: сменил работу - сменил жилье. Ну а че? Норм.
мне это сложно объяснить, нехай вам расскажут люди из США или Германии, где высокая мобильность населения - это норма жизни
В Украине такой мобильности нет и не будет. В Украине отсутствует цивилизованный рынок аренды. Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:48
ГеннадийUA написав:
..
Смотрю подтянулись два акка либо пригожинских троллей либо просто ватников!
берите выше - ольгинских ватных троллей!
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