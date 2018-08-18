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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4424442544264427>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:13

  change_pm написав:..
Це в найближчий час приведе до того, що країна, ринок нерухомості якою всі тут обговорюють, зникне з мапи світу.

Мене найбліше цікавить де пройде той розлом? По Дніпру?

зі. Молдова також зникне, точніше стане Румунією.

не так быстро, но процессы, похоже, необратимы. По Днепру линия выглядит неудобная - это как же так: "наступна станция Осокорки. Выходячы з вагонив, не забувайте загранпаспорты" )))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:16

  sequence написав:
  change_pm написав:..
Це в найближчий час приведе до того, що країна, ринок нерухомості якою всі тут обговорюють, зникне з мапи світу.

Мене найбліше цікавить де пройде той розлом? По Дніпру?

зі. Молдова також зникне, точніше стане Румунією.

не так быстро, но процессы, похоже, необратимы. По Днепру линия выглядит неудобная - это как же так: "наступна станция Осокорки. Выходячы з вагонив, не забувайте загранпаспорты" )))

Так, незворотні. Проект, схоже, мертвонароджений. Тому реанімація - без користі.

1) Демографія - знелюднення території триває, причому шаленими темпами.
2) економіка - деіндустріалізація і примітивізація продовжується
3) якість управління - нижча плінтуса. Міністрів можна міняти місцями з ЖЕКівськими сантехнками - результат не зміниться.

Все в глибоких мінусах.
І вже 29 років без помітних змін. :mrgreen:
Нарот недарма обрав клоуна, щоб той символічно закрив занавіс. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 19 чер, 2020 14:05, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:17

  change_pm написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
Франт, кому та індустріалізація потрібна? Хіба Бангладешам та В"єтнамам.
Іде процес заміни 5го технологічного укладу на 6й, ..

нас это не касается, бо у нас аграризация + гастарбатизация, в лучших традициях молдовы

Це в найближчий час приведе до того, що країна, ринок нерухомості якою всі тут обговорюють, зникне з мапи світу.

Мене найбліше цікавить де пройде той розлом? По Дніпру?

зі. Молдова також зникне, точніше стане Румунією.

злом чого?
злом пройшов по ОРДЛО і Криму, при чому по Криму з кінцями, з ОРДЛО можливі варіанти.
Але щоб жити спокійно і щасливо тре до акурта в Анталію, інфа 146%
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 19 чер, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:22

  sequence написав:
  change_pm написав:..
Це в найближчий час приведе до того, що країна, ринок нерухомості якою всі тут обговорюють, зникне з мапи світу.

Мене найбліше цікавить де пройде той розлом? По Дніпру?

зі. Молдова також зникне, точніше стане Румунією.

не так быстро, но процессы, похоже, необратимы. По Днепру линия выглядит неудобная - это как же так: "наступна станция Осокорки. Выходячы з вагонив, не забувайте загранпаспорты" )))

Смотрю подтянулись два акка либо пригожинских троллей либо просто ватников!
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:32

  change_pm написав:Ви не дочитали до середини статті...
Пандемия прибавила проблем и без того страдающему от последствий Brexit рынку Великобритании. По данным Nationwide, цены на жилье в стране в мае упали на 1,7% по сравнению с апрелем, и это крупнейшее падение за последние 11 лет. Рост год к году сократился с 3,7% в апреле до 1,8% в мае. «Это только начало затяжного снижения за оставшуюся часть этого года», — предупреждает главный экономист консалтинговой компании Pantheon Macroeconomics Сэмюэл Томбс.


Дочитал. Эту новость я дал еще позавчера:
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А претензия к статье Форбс - в переизбытке не очень ценных мнений риэлторов и желтом заголовке
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 19 чер, 2020 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:42

  flyman написав:
  change_pm написав:
  sequence написав:нас это не касается, бо у нас аграризация + гастарбатизация, в лучших традициях молдовы

Це в найближчий час приведе до того, що країна, ринок нерухомості якою всі тут обговорюють, зникне з мапи світу.

Мене найбліше цікавить де пройде той розлом? По Дніпру?

зі. Молдова також зникне, точніше стане Румунією.

злом чого?
злом пройшов по ОРДЛО і Криму, при чому по Криму з кінцями, з ОРДЛО можливі варіанти.
Але щоб жити спокійно і щасливо тре до акурта в Анталію, інфа 146%

Забавно, что в Украине есть две вероятности: 146% и 73% и между ними очевидная связь.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:47

  Frant написав:.. Міністрів можна міняти місцями з ЖЕКівськими сантехнками - результат не зміниться.
..

справедливости ради, не стоит. Жековские сантехники хоть кран поменяют, эти же только расковыряют, сорвут резьбу и поцарапают разводным ключем смеситель
Все остальное согласен на 101%.
6й технологический уклад им покоя не дает
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:47

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Це в найближчий час приведе до того, що країна, ринок нерухомості якою всі тут обговорюють, зникне з мапи світу.

Мене найбліше цікавить де пройде той розлом? По Дніпру?

зі. Молдова також зникне, точніше стане Румунією.

злом чого?
злом пройшов по ОРДЛО і Криму, при чому по Криму з кінцями, з ОРДЛО можливі варіанти.
Але щоб жити спокійно і щасливо тре до акурта в Анталію, інфа 146%

Забавно, что в Украине есть две вероятности: 146% и 73% и между ними очевидная связь.

так це ж як два на два, кожен Долярчик понімає
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:48

  sequence написав:
  airmax78 написав:..Типа это как два пальца: сменил работу - сменил жилье. Ну а че? Норм.

мне это сложно объяснить, нехай вам расскажут люди из США или Германии, где высокая мобильность населения - это норма жизни

В Украине такой мобильности нет и не будет. В Украине отсутствует цивилизованный рынок аренды. Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:48

  ГеннадийUA написав:..
Смотрю подтянулись два акка либо пригожинских троллей либо просто ватников!

берите выше - ольгинских ватных троллей!
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