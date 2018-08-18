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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4424442544264427

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:52

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..Типа это как два пальца: сменил работу - сменил жилье. Ну а че? Норм.

мне это сложно объяснить, нехай вам расскажут люди из США или Германии, где высокая мобильность населения - это норма жизни

В Украине такой мобильности нет и не будет. В Украине отсутствует цивилизованный рынок аренды. Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.

у нас уже есть зачаточное состояние рынка аренды - иначе каждая вторая/третья новая хата не покупалась бы под сдачу.
другое дело, что да, это пока не большинство, но деваться некуда, все переедут в Киев! :)
а уже в Киеве, как тут кто-то поговаривал, локация, локация и еще раз локация
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:53

  airmax78 написав:..в Украине есть две вероятности: 146% и 73% и между ними очевидная связь.

оба числа не делятся на 8! :))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:59

  sequence написав:
  UA написав:Опрос знакомых
Продажи стройматериалов. Оборот (выторг) в долларовом выражении
май 2020 к маю 2019 минус 30%
15 дней июня 2020 к 15 дням июня 2019 минус 50%

это странные цифры, у нас пока серьезный отскок, вызванный, похоже, отложенным спросом. Дальше непонятно

У Вас данные по продажам в Эпицентре.
В апреле -мае даже UA делал покупки в Эпицентре и Леруа. ХЗ за сколько лет.
ПС. В Эпичентре всё дороже на 15-30% чем у нормальных поставщиков.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:06

  ГеннадийUA написав:Смотрю подтянулись два акка либо пригожинских троллей либо просто ватников!

Ватніки теж полюбляють жити в Києві.
Чомусь ОРДЛО їх не влаштовує, хоча ОРДЛО - є результатом їх спільної з Росією боротьби проти України.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:08

  sequence написав:
  airmax78 написав:
  sequence написав: мне это сложно объяснить, нехай вам расскажут люди из США или Германии, где высокая мобильность населения - это норма жизни

В Украине такой мобильности нет и не будет. В Украине отсутствует цивилизованный рынок аренды. Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.

у нас уже есть зачаточное состояние рынка аренды - иначе каждая вторая/третья новая хата не покупалась бы под сдачу.
другое дело, что да, это пока не большинство, но деваться некуда, все переедут в Киев! :)
а уже в Киеве, как тут кто-то поговаривал, локация, локация и еще раз локация

Думаю, ще так пару місяців карантину, і Київ перестане бути меккою (в людей пройде психологічний злом, думаю, це і є буде один із наслідків поточної кризи - зменшення ценралізації та збільшення децентралізації).
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 19 чер, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:10

  Vlad442 написав:Парадоксальный кризис
https://www.forbes.ru/biznes/403215-par ... e-pandemii
Рынок жилой недвижимости в развитых странах переживает парадоксальный кризис. Несмотря на обвал продаж, цены на дома и квартиры не спешат снижаться, а в некоторых случаях и вовсе продолжают расти.

В Польше ипотечникам, потерявшим доход, дали кредитные каникулы. Подозреваю, что в других странах тоже. Лендлордизм на заемные деньги становится практически безрисковой инвестицией с низким порогом входа.
Gastarbaiter
 
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  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:Парадоксальный кризис
https://www.forbes.ru/biznes/403215-par ... e-pandemii
Рынок жилой недвижимости в развитых странах переживает парадоксальный кризис. Несмотря на обвал продаж, цены на дома и квартиры не спешат снижаться, а в некоторых случаях и вовсе продолжают расти.

В Польше ипотечникам, потерявшим доход, дали кредитные каникулы. Подозреваю, что в других странах тоже. Лендлордизм на заемные деньги становится практически безрисковой инвестицией с низким порогом входа.

В нас тут нема навіть нормальної іпотеки, так що канікули "для слабаків"
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