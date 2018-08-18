Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:..Типа это как два пальца: сменил работу - сменил жилье. Ну а че? Норм.
мне это сложно объяснить, нехай вам расскажут люди из США или Германии, где высокая мобильность населения - это норма жизни
В Украине такой мобильности нет и не будет. В Украине отсутствует цивилизованный рынок аренды. Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.
у нас уже есть зачаточное состояние рынка аренды - иначе каждая вторая/третья новая хата не покупалась бы под сдачу. другое дело, что да, это пока не большинство, но деваться некуда, все переедут в Киев! а уже в Киеве, как тут кто-то поговаривал, локация, локация и еще раз локация
sequence написав: мне это сложно объяснить, нехай вам расскажут люди из США или Германии, где высокая мобильность населения - это норма жизни
В Украине такой мобильности нет и не будет. В Украине отсутствует цивилизованный рынок аренды. Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.
у нас уже есть зачаточное состояние рынка аренды - иначе каждая вторая/третья новая хата не покупалась бы под сдачу. другое дело, что да, это пока не большинство, но деваться некуда, все переедут в Киев! а уже в Киеве, как тут кто-то поговаривал, локация, локация и еще раз локация
Думаю, ще так пару місяців карантину, і Київ перестане бути меккою (в людей пройде психологічний злом, думаю, це і є буде один із наслідків поточної кризи - зменшення ценралізації та збільшення децентралізації).
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 19 чер, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Парадоксальный кризис https://www.forbes.ru/biznes/403215-par ... e-pandemii Рынок жилой недвижимости в развитых странах переживает парадоксальный кризис. Несмотря на обвал продаж, цены на дома и квартиры не спешат снижаться, а в некоторых случаях и вовсе продолжают расти.
В Польше ипотечникам, потерявшим доход, дали кредитные каникулы. Подозреваю, что в других странах тоже. Лендлордизм на заемные деньги становится практически безрисковой инвестицией с низким порогом входа.
Vlad442 написав:Парадоксальный кризис https://www.forbes.ru/biznes/403215-par ... e-pandemii Рынок жилой недвижимости в развитых странах переживает парадоксальный кризис. Несмотря на обвал продаж, цены на дома и квартиры не спешат снижаться, а в некоторых случаях и вовсе продолжают расти.
В Польше ипотечникам, потерявшим доход, дали кредитные каникулы. Подозреваю, что в других странах тоже. Лендлордизм на заемные деньги становится практически безрисковой инвестицией с низким порогом входа.
В нас тут нема навіть нормальної іпотеки, так що канікули "для слабаків"