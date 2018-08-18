Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.
Три недели настроение следующее: -послать на зарплатодателя -послать на арендодателя собрать тряпки и свалить на родину Куплю там трёху на 65 метров под ремонт тыщ за 30, подшаманю на 5-7 тыс долл, куплю жене машину, себе плейстейшн ( никогда не было) и поживу годик -два на остаток заначки, зарплату жены, подрабатывая кассиром в АТБ
Vlad442 написав:Парадоксальный кризис https://www.forbes.ru/biznes/403215-par ... e-pandemii Рынок жилой недвижимости в развитых странах переживает парадоксальный кризис. Несмотря на обвал продаж, цены на дома и квартиры не спешат снижаться, а в некоторых случаях и вовсе продолжают расти.
В Польше ипотечникам, потерявшим доход, дали кредитные каникулы. Подозреваю, что в других странах тоже. Лендлордизм на заемные деньги становится практически безрисковой инвестицией с низким порогом входа.
Є проблем! Багато тенантів перестало платити оренду з тіє ж причини. В Англії заборонено їх висіляти наразі. Не виходить безризкової інвестиції
airmax78 написав:Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.
Три недели настроение следующее: -послать на зарплатодателя -послать на арендодателя собрать тряпки и свалить на родину Куплю там трёху на 65 метров под ремонт тыщ за 30, подшаманю на 5-7 тыс долл, куплю жене машину, себе плейстейшн ( никогда не было) и поживу годик -два на остаток заначки, зарплату жены, подрабатывая кассиром в АТБ
Ну вот. Что и требовалось доказать. Фактически переезд - это не два пальца обсцть, а крушение всей жизни. А то тут начинают теории об абсолютной мобильности разводить.
airmax78 написав:Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.
Три недели настроение следующее: -послать на зарплатодателя -послать на арендодателя собрать тряпки и свалить на родину Куплю там трёху на 65 метров под ремонт тыщ за 30, подшаманю на 5-7 тыс долл, куплю жене машину, себе плейстейшн ( никогда не было) и поживу годик -два на остаток заначки, зарплату жены, подрабатывая кассиром в АТБ
Поспешите, у многих такое настроение. Чуть задержитесь - окажетесь в конце очереди киевских дауншифтеров: хаты на родине взлетят в цене по причине ажиотажного спроса, на машины и плейстейшены образуется очередь на девять месяцев вперед(с "я только спросить", "списками" и драками в среде самых нетерпеливых), вакансии кассиров расхватают, даже на дворников опоздавшие станут смотреть с тоскливой завистью.
airmax78 написав:Ну вот. Что и требовалось доказать. Фактически переезд - это не два пальца обсцть, а крушение всей жизни. А то тут начинают теории об абсолютной мобильности разводить.
Я бы сдругой стороны прокомментировал: нафиг нужен киев, когда уменьшенная зарплата минус увеличенная аренда приравнивает тебя к кассиру АТБ, живущего в наследном киевском хруще? Проблема решается покупкой своего жилья в Киеве? Вложи 50+ тыс у.е. баксов в полуветхое жилье ради экономии в 10000 грн? Сомнительная транзакция.
Вывод? Надо больше зарабатывать Надо предоставить эту возможность лендлордам)))
airmax78 написав:Ну вот. Что и требовалось доказать. Фактически переезд - это не два пальца обсцть, а крушение всей жизни. А то тут начинают теории об абсолютной мобильности разводить.
Я бы сдругой стороны прокомментировал: нафиг нужен киев, когда уменьшенная зарплата минус увеличенная аренда приравнивает тебя к кассиру АТБ, живущего в наследном киевском хруще? Проблема решается покупкой своего жилья в Киеве? Вложи 50+ тыс у.е. баксов в полуветхое жилье ради экономии в 10000 грн? Сомнительная транзакция.
Вывод? Надо больше зарабатывать Надо предоставить эту возможность лендлордам)))
Не понял. Это что, капитуляция? Серж, они же только этого и ждут. Капитулировать нельзя! Вас ждуть под крышей Уно-Сити Хаус. Все уникальные там покупают.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 19 чер, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Ну вот. Что и требовалось доказать. Фактически переезд - это не два пальца обсцть, а крушение всей жизни. А то тут начинают теории об абсолютной мобильности разводить.
Я бы сдругой стороны прокомментировал: нафиг нужен киев, когда уменьшенная зарплата минус увеличенная аренда приравнивает тебя к кассиру АТБ, живущего в наследном киевском хруще? Проблема решается покупкой своего жилья в Киеве? Вложи 50+ тыс у.е. баксов в полуветхое жилье ради экономии в 10000 грн? Сомнительная транзакция.
Вывод? Надо больше зарабатывать Надо предоставить эту возможность лендлордам)))
Маємо назрівання революційної ситуації - орендарі не можуть, орендодавці не хочуть. Подальша маргіналізація робочого класу боляче вдарить по флєтлордам.
Подальше падіння всіх в бідність може привести до революції, коли втрачати крім жалюгідного існування більше не буде чого.
Сподіваюсь, що така економічна ситуація скоро закінчиться (хоча я в це і не вірю). Якщо вона затягнеться на пару років - читайте історичні дописи, що відбувалось на нашій території з 1917 року.