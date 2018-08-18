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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44254426442744284429>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.

Три недели настроение следующее:
-послать на зарплатодателя
-послать на арендодателя
собрать тряпки и свалить на родину
Куплю там трёху на 65 метров под ремонт тыщ за 30, подшаманю на 5-7 тыс долл, куплю жене машину, себе плейстейшн ( никогда не было) и поживу годик -два на остаток заначки, зарплату жены, подрабатывая кассиром в АТБ
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:28

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:Парадоксальный кризис
https://www.forbes.ru/biznes/403215-par ... e-pandemii
Рынок жилой недвижимости в развитых странах переживает парадоксальный кризис. Несмотря на обвал продаж, цены на дома и квартиры не спешат снижаться, а в некоторых случаях и вовсе продолжают расти.

В Польше ипотечникам, потерявшим доход, дали кредитные каникулы. Подозреваю, что в других странах тоже. Лендлордизм на заемные деньги становится практически безрисковой инвестицией с низким порогом входа.

Є проблем!
Багато тенантів перестало платити оренду з тіє ж причини. В Англії заборонено їх висіляти наразі. Не виходить безризкової інвестиції :(
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:31

  Frant написав:У буржуїв падіння цін нерухомості на 1,5% за рік - і вони б,ють тривогу.
В Україні, в Києві - ціна житла коливається на 20-30% за рік.
І всі мовчать, типу - нормально.


Насправді там немає ще падіння за підсумками року:
Рост год к году сократился с 3,7% в апреле до 1,8% в мае.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:37

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.

Три недели настроение следующее:
-послать на зарплатодателя
-послать на арендодателя
собрать тряпки и свалить на родину
Куплю там трёху на 65 метров под ремонт тыщ за 30, подшаманю на 5-7 тыс долл, куплю жене машину, себе плейстейшн ( никогда не было) и поживу годик -два на остаток заначки, зарплату жены, подрабатывая кассиром в АТБ

Ну вот. Что и требовалось доказать. Фактически переезд - это не два пальца обсцть, а крушение всей жизни. А то тут начинают теории об абсолютной мобильности разводить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:41

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.

Три недели настроение следующее:
-послать на зарплатодателя
-послать на арендодателя
собрать тряпки и свалить на родину
Куплю там трёху на 65 метров под ремонт тыщ за 30, подшаманю на 5-7 тыс долл, куплю жене машину, себе плейстейшн ( никогда не было) и поживу годик -два на остаток заначки, зарплату жены, подрабатывая кассиром в АТБ

Поспешите, у многих такое настроение.
Чуть задержитесь - окажетесь в конце очереди киевских дауншифтеров: хаты на родине взлетят в цене по причине ажиотажного спроса, на машины и плейстейшены образуется очередь на девять месяцев вперед(с "я только спросить", "списками" и драками в среде самых нетерпеливых), вакансии кассиров расхватают, даже на дворников опоздавшие станут смотреть с тоскливой завистью.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну вот. Что и требовалось доказать. Фактически переезд - это не два пальца обсцть, а крушение всей жизни. А то тут начинают теории об абсолютной мобильности разводить.

Я бы сдругой стороны прокомментировал: нафиг нужен киев, когда уменьшенная зарплата минус увеличенная аренда приравнивает тебя к кассиру АТБ, живущего в наследном киевском хруще?
Проблема решается покупкой своего жилья в Киеве?
Вложи 50+ тыс у.е. баксов в полуветхое жилье ради экономии в 10000 грн?
Сомнительная транзакция.

Вывод? Надо больше зарабатывать :mrgreen:
Надо предоставить эту возможность лендлордам)))
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:51

  Serg-ik написав:.. себе плейстейшн ( никогда не было) ..

бери плейстейшн у меня - 5 месяцев в в пользовании, а PS5 уже на подходе! ))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:53

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Ну вот. Что и требовалось доказать. Фактически переезд - это не два пальца обсцть, а крушение всей жизни. А то тут начинают теории об абсолютной мобильности разводить.

Я бы сдругой стороны прокомментировал: нафиг нужен киев, когда уменьшенная зарплата минус увеличенная аренда приравнивает тебя к кассиру АТБ, живущего в наследном киевском хруще?
Проблема решается покупкой своего жилья в Киеве?
Вложи 50+ тыс у.е. баксов в полуветхое жилье ради экономии в 10000 грн?
Сомнительная транзакция.

Вывод? Надо больше зарабатывать :mrgreen:
Надо предоставить эту возможность лендлордам)))

Не понял. Это что, капитуляция? Серж, они же только этого и ждут. Капитулировать нельзя! Вас ждуть под крышей Уно-Сити Хаус. Все уникальные там покупают.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 19 чер, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Привет донецким :idea:

Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:55

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Ну вот. Что и требовалось доказать. Фактически переезд - это не два пальца обсцть, а крушение всей жизни. А то тут начинают теории об абсолютной мобильности разводить.

Я бы сдругой стороны прокомментировал: нафиг нужен киев, когда уменьшенная зарплата минус увеличенная аренда приравнивает тебя к кассиру АТБ, живущего в наследном киевском хруще?
Проблема решается покупкой своего жилья в Киеве?
Вложи 50+ тыс у.е. баксов в полуветхое жилье ради экономии в 10000 грн?
Сомнительная транзакция.

Вывод? Надо больше зарабатывать :mrgreen:
Надо предоставить эту возможность лендлордам)))


Маємо назрівання революційної ситуації - орендарі не можуть, орендодавці не хочуть. Подальша маргіналізація робочого класу боляче вдарить по флєтлордам.

Подальше падіння всіх в бідність може привести до революції, коли втрачати крім жалюгідного існування більше не буде чого.

Сподіваюсь, що така економічна ситуація скоро закінчиться (хоча я в це і не вірю).
Якщо вона затягнеться на пару років - читайте історичні дописи, що відбувалось на нашій території з 1917 року.
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