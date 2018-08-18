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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4426442744284429>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:59

  airmax78 написав:..
Ну вот. Что и требовалось доказать. Фактически переезд - это не два пальца обсцть, а крушение всей жизни..

не изобретайте. Если условный Серж "пошлет на" условного работодателя, но не решится на условно радикальные меры, то с вероятностью около 90% он найтет работу в другом конце города и тогда сам бог велел переехать. Просто потому, что у Сержа нет в округе 100500 друзей детства, нет воспоминаний о первом поцелуе в обоссаном парадном и т.д.
Есть детки, мучительно и за взятки распиханые по местным образовательным учреждениям, но они смирятся, ибо не они деньги домой носят. У меня папа военный офицер, мы каждые 5 лет меняли локацию, временами за 8000 км! По итогу у меня нет никаких привязок и соплей вроде "в один горшок срали" и т.д.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Маємо назрівання революційної ситуації - орендарі не можуть, орендодавці не хочуть.

Пепел Раскольникова, тьху, Клааса, стучит в моем сердце!!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:04

  flyman написав:Франт, кому та індустріалізація потрібна? Хіба Бангладешам та В"єтнамам.
Іде процес заміни 5го технологічного укладу на 6й, а ти про 4й переживаєш, про те що колись кралось на оборонку.

Той же Антонова завод, кому він тре, коли Боінг банкрот і Люфтганза теж.

какой прекрасный экономист, сразу чувствуется чем кормят мозги наших людей в вузах - либеральным бредом.
можно подробнее про 5-й и 6-й уклад? а то сегодня анекдоты еще не читал.
и про ваш взгляд на "правильные" цены на кржн тоже интересно.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:06

      sequence написав:
      airmax78 написав:..
    Ну вот. Что и требовалось доказать. Фактически переезд - это не два пальца обсцть, а крушение всей жизни..

    не изобретайте. Если условный Серж "пошлет на" условного работодателя, но не решится на условно радикальные меры, то с вероятностью около 90% он найтет работу в другом конце города и тогда сам бог велел переехать. Просто потому, что у Сержа нет в округе 100500 друзей детства, нет воспоминаний о первом поцелуе в обоссаном парадном и т.д.
    Есть детки, мучительно и за взятки распиханые по местным образовательным учреждениям, но они смирятся, ибо не они деньги домой носят. У меня папа военный офицер, мы каждые 5 лет меняли локацию, временами за 8000 км! По итогу у меня нет никаких привязок и соплей вроде "в один горшок срали" и т.д.

    Да при чем тут привязки? Тут речь о переезде с одной арендованной в другую. И то человек в стрессе таком, что уже думает валить домой. А вы предлагаете легко и непринужденно выпорхнуть из собственной квартиры в арендную. Собственную сдать, арендную снять: не было никакого гемора - появляется двойной. Зато к работе ближе. Это так неработает.
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    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:08

      Serg-ik написав:
      airmax78 написав:Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.

    Три недели настроение следующее:
    -послать на зарплатодателя
    -послать на арендодателя
    собрать тряпки и свалить на родину
    Куплю там трёху на 65 метров под ремонт тыщ за 30, подшаманю на 5-7 тыс долл, куплю жене машину, себе плейстейшн ( никогда не было) и поживу годик -два на остаток заначки, зарплату жены, подрабатывая кассиром в АТБ

    Хочу підтримати...
    В 2009 році я дауншифтився з Києва на пару років. В 2014-15 купив в Києві 2 квартири.

    До чого я це.
      Serg-ik написав:Куплю там трёху на 65 метров под ремонт тыщ за 30, подшаманю на 5-7 тыс долл
    Не рекомендую щось купляти і вкладати гроші. Можливо краще орендувати? Заначку частково в золото.

      Serg-ik написав:куплю жене машину, себе плейстейшн ( никогда не было)
    Норм, машина може знадобитись валити, коли не буде УЗ.

      Serg-ik написав:поживу годик -два на остаток заначки, зарплату жены, подрабатывая кассиром в АТБ
    Я б розраховував на 4-5 років.

      Serg-ik написав:подрабатывая кассиром в АТБ
    Є варіант призову в армію і боротьби за невідомі цінності.

    Не знаю з якого ви міста, але я б вийшов із парадігми - на малу батьківщину, і поїхав би можливо на Западенщину. Може навіть до флая. На Львівщину чи Закарпаття (якщо Ви 100% російськомовний).
    Пересідити і може опинитись в ЄС.
    Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 19 чер, 2020 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:15

      airmax78 написав:..речь о переезде с одной арендованной в другую. И то человек в стрессе таком, что уже думает валить домой..

    не изобретайте. Откуда стресс при переезде в рамках одного города? В наши времена съемные хаты оборудованы всем необходимым: забираешь 2,5 комплекта носков, рваные труселя, зарядку от кредитного айфони; тихо матюкнувшись "нехай подавится" оставляешь заварку и пакетик трехлетней мивины и валишь с Оболони на ДВРЗ!
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    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:16

      airmax78 написав:
      sequence написав:
      airmax78 написав:..
    Ну вот. Что и требовалось доказать. Фактически переезд - это не два пальца обсцть, а крушение всей жизни..

    не изобретайте. Если условный Серж "пошлет на" условного работодателя, но не решится на условно радикальные меры, то с вероятностью около 90% он найтет работу в другом конце города и тогда сам бог велел переехать. Просто потому, что у Сержа нет в округе 100500 друзей детства, нет воспоминаний о первом поцелуе в обоссаном парадном и т.д.
    Есть детки, мучительно и за взятки распиханые по местным образовательным учреждениям, но они смирятся, ибо не они деньги домой носят. У меня папа военный офицер, мы каждые 5 лет меняли локацию, временами за 8000 км! По итогу у меня нет никаких привязок и соплей вроде "в один горшок срали" и т.д.

    Да при чем тут привязки? Тут речь о переезде с одной арендованной в другую. И то человек в стрессе таком, что уже думает валить домой. А вы предлагаете легко и непринужденно выпорхнуть из собственной квартиры в арендную. Собственную сдать, арендную снять: не было никакого гемора - появляется двойной. Зато к работе ближе. Это так неработает.

    чому?
    я так і думаю зробити: матиму три кавалірки навколо Києва , які здаватиму понаєхам, а собі зніму на Хрещатику.
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    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:19

      change_pm написав:
      Serg-ik написав:
      airmax78 написав:Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.

    Три недели настроение следующее:
    -послать на зарплатодателя
    -послать на арендодателя
    собрать тряпки и свалить на родину
    Куплю там трёху на 65 метров под ремонт тыщ за 30, подшаманю на 5-7 тыс долл, куплю жене машину, себе плейстейшн ( никогда не было) и поживу годик -два на остаток заначки, зарплату жены, подрабатывая кассиром в АТБ

    Хочу підтримати...
    В 2009 році я дауншифтився з Києва на пару років. В 2014-15 купив в Києві 2 квартири.

    До чого я це.
      Serg-ik написав:Куплю там трёху на 65 метров под ремонт тыщ за 30, подшаманю на 5-7 тыс долл
    Не рекомендую щось купляти і вкладати гроші. Можливо краще орендувати? Заначку частково в золото.

      Serg-ik написав:куплю жене машину, себе плейстейшн ( никогда не было)
    Норм, машина може знадобитись валити, коли не буде УЗ.

      Serg-ik написав:поживу годик -два на остаток заначки, зарплату жены, подрабатывая кассиром в АТБ
    Я б розраховував на 4-5 років.

      Serg-ik написав:подрабатывая кассиром в АТБ
    Є варіант призову в армію і боротьби за невідомі цінності.

    Не знаю з якого ви міста, але я б вийшов із парадігми - на малу батьківщину, і поїхав би можливо на Западенщину. Може навіть до флая. На Львівщину чи Закарпаття (якщо Ви 100% російськомовний).
    Пересідити і може опинитись в ЄС.

    Громадянином Польщі або Угорщини.
    Хароший у Вас план тов. Жуков (с)
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    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:21

      sequence написав:
      airmax78 написав:..речь о переезде с одной арендованной в другую. И то человек в стрессе таком, что уже думает валить домой..

    не изобретайте. Откуда стресс при переезде в рамках одного города? В наши времена съемные хаты оборудованы всем необходимым: забираешь 2,5 комплекта носков, рваные труселя, зарядку от кредитного айфони; тихо матюкнувшись "нехай подавится" оставляешь заварку и пакетик трехлетней мивины и валишь с Оболони на ДВРЗ!

    для цього тре освоїти основи мінімалізму: спакував два наплічники, і електричком до Шегині, а там ще троха і уже в Щецині в кімнаті з холодильником.
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    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:24

      flyman написав:..
    для цього тре освоїти основи мінімалізму: спакував два наплічники, і електричком до Шегині, а там ще троха і уже в Щецині в кімнаті з холодильником.

    Щуцын, насколько помню, почти Германия, так чё мелочиться?
    Вообще речь шла о переезде Киев-Киев, что не вызывало у меня ..надцать лет назад почти никакого дискомфорта.
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