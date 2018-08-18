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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4426442744284429

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:28

На этой неделе захотелось прикупить пару голых однушек в сданных новостроях.
В Hoffmann 91 тыс 50м2 - продана. ЖК victory 41 м2 - 70 тыс, delmar - стрёмный и дорогой. В общем, промониторив центральные районы, нет особого демпинга. Продаётся, покупается. Кто подскажет, стоит, например, victory сейчас брать? Может рыбальский, Осокорки, галактика?
Востаннє редагувалось beee в П'ят 19 чер, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:29

  sequence написав:
  airmax78 написав:..речь о переезде с одной арендованной в другую. И то человек в стрессе таком, что уже думает валить домой..

не изобретайте. Откуда стресс при переезде в рамках одного города? В наши времена съемные хаты оборудованы всем необходимым: забираешь 2,5 комплекта носков, рваные труселя, зарядку от кредитного айфони; тихо матюкнувшись "нехай подавится" оставляешь заварку и пакетик трехлетней мивины и валишь с Оболони на ДВРЗ!


Год назад попросил меня товарищ, у которого как для арендатора немало барахла, "помочь" ему с переездом с Осокорков на Голосеево. Приехал, понаблюдал как 2 специально обученных человека все спаковали, погрузили в грузовик и поехали. Забрал товарища, его кота и документы (которых он не доверил специально обученным людям), и перевез на своей машине. Приехали, пока специально обученные люди все разгружали и распаковывали, заказали пиццу и пообедали :mrgreen:

Стоимость услуги - аж 1100 грн. Как ни крути, а самое стрессовое в смене арендной квартиры - это общение с рылами...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:чому?
я так і думаю зробити: матиму три кавалірки навколо Києва , які здаватиму понаєхам, а собі зніму на Хрещатику.
киевская область сейчас крайне рискованная инвестиция, понаехов станет существенно меньше, всех понаехов разберут киевские флэтлорды, застрощики распродадут то что настроили за эти годы в Мырпене, новые хозяева наделают ремонтов и будут сдавать новую квартиру на этаже 40м2 (с ремонтом и мебелью) за 4-5к грн, (учитывайте что для их работающих человек проезд в Киев и обратно на маршрутке обойдется в 80 грн в день * 22 раб дня = 1760 грн). У кого электроавтономка зимой будете ещё приплачивать арендатору чтоб не свалил.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 19 чер, 2020 15:39, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:33

  change_pm написав:Є варіант призову в армію і боротьби за невідомі цінності.

Не знаю з якого ви міста, але я б вийшов із парадігми - на малу батьківщину, і поїхав би можливо на Западенщину. Може навіть до флая. На Львівщину чи Закарпаття (якщо Ви 100% російськомовний).
Пересідити і може опинитись в ЄС.

Вот он патриотизм. 5 мин назад про російськомовних запроданців і зрадників співаєм. За 5 хвилин вже ховаємось від "боротьби за невідомі цінності" и мылим лыжи в ЕС. Ну и классика жанра: все это пишет человек, который уже Украину покинул.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:37

  airmax78 написав:.. Ну и классика жанра: все это пишет человек, который уже Украину покинул.

Макс, вам бы я точно не посоветовал во Львов ехать - там последнее время канонизируют личностей, что ваших предков мочили
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:40

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.

Три недели настроение следующее:
-послать на зарплатодателя
-послать на арендодателя
собрать тряпки и свалить на родину
Куплю там трёху на 65 метров под ремонт тыщ за 30, подшаманю на 5-7 тыс долл, куплю жене машину, себе плейстейшн ( никогда не было) и поживу годик -два на остаток заначки, зарплату жены, подрабатывая кассиром в АТБ

Хочу підтримати...
В 2009 році я дауншифтився з Києва на пару років. В 2014-15 купив в Києві 2 квартири.

До чого я це.
  Serg-ik написав:Куплю там трёху на 65 метров под ремонт тыщ за 30, подшаманю на 5-7 тыс долл
Не рекомендую щось купляти і вкладати гроші. Можливо краще орендувати? Заначку частково в золото.

  Serg-ik написав:куплю жене машину, себе плейстейшн ( никогда не было)
Норм, машина може знадобитись валити, коли не буде УЗ.

  Serg-ik написав:поживу годик -два на остаток заначки, зарплату жены, подрабатывая кассиром в АТБ
Я б розраховував на 4-5 років.

  Serg-ik написав:подрабатывая кассиром в АТБ
Є варіант призову в армію і боротьби за невідомі цінності.

Не знаю з якого ви міста, але я б вийшов із парадігми - на малу батьківщину, і поїхав би можливо на Западенщину. Може навіть до флая. На Львівщину чи Закарпаття (якщо Ви 100% російськомовний).
Пересідити і може опинитись в ЄС.

жизнь понял - работу бросил,
все по методичці:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:45

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Є варіант призову в армію і боротьби за невідомі цінності.

Не знаю з якого ви міста, але я б вийшов із парадігми - на малу батьківщину, і поїхав би можливо на Западенщину. Може навіть до флая. На Львівщину чи Закарпаття (якщо Ви 100% російськомовний).
Пересідити і може опинитись в ЄС.

Вот он патриотизм. 5 мин назад про російськомовних запроданців і зрадників співаєм. За 5 хвилин вже ховаємось від "боротьби за невідомі цінності" и мылим лыжи в ЕС. Ну и классика жанра: все это пишет человек, который уже Украину покинул.

Якщо б я опинився в 41-45 роках і знав, що Вася Сталін десь поруч воює, в мене і не виникло би ніяких роздумів.
А розуміючи, як наразі все організовано в Україні, я також не лох! Тому і кажу - невідомі цінності.

Коли ненька покарає всіх корупціонерів, наведе порядок, оголосить, що вона хоче побудувати і покличє мене на допомогу, я примчуся!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:47

  flyman написав:жизнь понял - работу бросил,
все по методичці:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html

$1000 тратится на минимальный ремонт, чтобы можно было перебраться жить.
в 1000 наверное можно только санузел скромно оформить. а мебель, а техника?

С этого момента на аренду не надо тратить $100, и откладывается уже не $150, а $250 в месяц или $3000 в год, так как усредненный доход $400 а расходы $150.
а проезд из пригорода бесплатный? а коммунальные платит сосед?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:48

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Ну вот. Что и требовалось доказать. Фактически переезд - это не два пальца обсцть, а крушение всей жизни..

не изобретайте. Если условный Серж "пошлет на" условного работодателя, но не решится на условно радикальные меры, то с вероятностью около 90% он найтет работу в другом конце города и тогда сам бог велел переехать. Просто потому, что у Сержа нет в округе 100500 друзей детства, нет воспоминаний о первом поцелуе в обоссаном парадном и т.д.
Есть детки, мучительно и за взятки распиханые по местным образовательным учреждениям, но они смирятся, ибо не они деньги домой носят. У меня папа военный офицер, мы каждые 5 лет меняли локацию, временами за 8000 км! По итогу у меня нет никаких привязок и соплей вроде "в один горшок срали" и т.д.

За 8000км перебрасывали папу - это с Берлина на Чукотку штоли?
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