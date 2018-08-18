Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На этой неделе захотелось прикупить пару голых однушек в сданных новостроях. В Hoffmann 91 тыс 50м2 - продана. ЖК victory 41 м2 - 70 тыс, delmar - стрёмный и дорогой. В общем, промониторив центральные районы, нет особого демпинга. Продаётся, покупается. Кто подскажет, стоит, например, victory сейчас брать? Может рыбальский, Осокорки, галактика?
Востаннє редагувалось beee в П'ят 19 чер, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:..речь о переезде с одной арендованной в другую. И то человек в стрессе таком, что уже думает валить домой..
не изобретайте. Откуда стресс при переезде в рамках одного города? В наши времена съемные хаты оборудованы всем необходимым: забираешь 2,5 комплекта носков, рваные труселя, зарядку от кредитного айфони; тихо матюкнувшись "нехай подавится" оставляешь заварку и пакетик трехлетней мивины и валишь с Оболони на ДВРЗ!
Год назад попросил меня товарищ, у которого как для арендатора немало барахла, "помочь" ему с переездом с Осокорков на Голосеево. Приехал, понаблюдал как 2 специально обученных человека все спаковали, погрузили в грузовик и поехали. Забрал товарища, его кота и документы (которых он не доверил специально обученным людям), и перевез на своей машине. Приехали, пока специально обученные люди все разгружали и распаковывали, заказали пиццу и пообедали
Стоимость услуги - аж 1100 грн. Как ни крути, а самое стрессовое в смене арендной квартиры - это общение с рылами...
flyman написав:чому? я так і думаю зробити: матиму три кавалірки навколо Києва , які здаватиму понаєхам, а собі зніму на Хрещатику.
киевская область сейчас крайне рискованная инвестиция, понаехов станет существенно меньше, всех понаехов разберут киевские флэтлорды, застрощики распродадут то что настроили за эти годы в Мырпене, новые хозяева наделают ремонтов и будут сдавать новую квартиру на этаже 40м2 (с ремонтом и мебелью) за 4-5к грн, (учитывайте что для их работающих человек проезд в Киев и обратно на маршрутке обойдется в 80 грн в день * 22 раб дня = 1760 грн). У кого электроавтономка зимой будете ещё приплачивать арендатору чтоб не свалил.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 19 чер, 2020 15:39, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
change_pm написав:Є варіант призову в армію і боротьби за невідомі цінності.
Не знаю з якого ви міста, але я б вийшов із парадігми - на малу батьківщину, і поїхав би можливо на Западенщину. Може навіть до флая. На Львівщину чи Закарпаття (якщо Ви 100% російськомовний). Пересідити і може опинитись в ЄС.
Вот он патриотизм. 5 мин назад про російськомовних запроданців і зрадників співаєм. За 5 хвилин вже ховаємось від "боротьби за невідомі цінності" и мылим лыжи в ЕС. Ну и классика жанра: все это пишет человек, который уже Украину покинул.
airmax78 написав:Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.
Три недели настроение следующее: -послать на зарплатодателя -послать на арендодателя собрать тряпки и свалить на родину Куплю там трёху на 65 метров под ремонт тыщ за 30, подшаманю на 5-7 тыс долл, куплю жене машину, себе плейстейшн ( никогда не было) и поживу годик -два на остаток заначки, зарплату жены, подрабатывая кассиром в АТБ
Хочу підтримати... В 2009 році я дауншифтився з Києва на пару років. В 2014-15 купив в Києві 2 квартири.
До чого я це.
Serg-ik написав:Куплю там трёху на 65 метров под ремонт тыщ за 30, подшаманю на 5-7 тыс долл
Не рекомендую щось купляти і вкладати гроші. Можливо краще орендувати? Заначку частково в золото.
Serg-ik написав:куплю жене машину, себе плейстейшн ( никогда не было)
Норм, машина може знадобитись валити, коли не буде УЗ.
Serg-ik написав:поживу годик -два на остаток заначки, зарплату жены, подрабатывая кассиром в АТБ
Я б розраховував на 4-5 років.
Serg-ik написав:подрабатывая кассиром в АТБ
Є варіант призову в армію і боротьби за невідомі цінності.
Не знаю з якого ви міста, але я б вийшов із парадігми - на малу батьківщину, і поїхав би можливо на Западенщину. Може навіть до флая. На Львівщину чи Закарпаття (якщо Ви 100% російськомовний). Пересідити і може опинитись в ЄС.
change_pm написав:Є варіант призову в армію і боротьби за невідомі цінності.
Не знаю з якого ви міста, але я б вийшов із парадігми - на малу батьківщину, і поїхав би можливо на Западенщину. Може навіть до флая. На Львівщину чи Закарпаття (якщо Ви 100% російськомовний). Пересідити і може опинитись в ЄС.
Вот он патриотизм. 5 мин назад про російськомовних запроданців і зрадників співаєм. За 5 хвилин вже ховаємось від "боротьби за невідомі цінності" и мылим лыжи в ЕС. Ну и классика жанра: все это пишет человек, который уже Украину покинул.
Якщо б я опинився в 41-45 роках і знав, що Вася Сталін десь поруч воює, в мене і не виникло би ніяких роздумів. А розуміючи, як наразі все організовано в Україні, я також не лох! Тому і кажу - невідомі цінності.
Коли ненька покарає всіх корупціонерів, наведе порядок, оголосить, що вона хоче побудувати і покличє мене на допомогу, я примчуся!
зі. У цієї людини в наявності тільки укр.пашпорт + робоча віза, яка не надає права на ВНЖ чи ПНЖ, тому, якщо щось піде не так, то ця людина опиниться поруч з Вами в одному окопі.
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 19 чер, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:.. Ну вот. Что и требовалось доказать. Фактически переезд - это не два пальца обсцть, а крушение всей жизни..
не изобретайте. Если условный Серж "пошлет на" условного работодателя, но не решится на условно радикальные меры, то с вероятностью около 90% он найтет работу в другом конце города и тогда сам бог велел переехать. Просто потому, что у Сержа нет в округе 100500 друзей детства, нет воспоминаний о первом поцелуе в обоссаном парадном и т.д. Есть детки, мучительно и за взятки распиханые по местным образовательным учреждениям, но они смирятся, ибо не они деньги домой носят. У меня папа военный офицер, мы каждые 5 лет меняли локацию, временами за 8000 км! По итогу у меня нет никаких привязок и соплей вроде "в один горшок срали" и т.д.
За 8000км перебрасывали папу - это с Берлина на Чукотку штоли?
change_pm написав:Є варіант призову в армію і боротьби за невідомі цінності.
Не знаю з якого ви міста, але я б вийшов із парадігми - на малу батьківщину, і поїхав би можливо на Западенщину. Може навіть до флая. На Львівщину чи Закарпаття (якщо Ви 100% російськомовний). Пересідити і може опинитись в ЄС.
Вот он патриотизм. 5 мин назад про російськомовних запроданців і зрадників співаєм. За 5 хвилин вже ховаємось від "боротьби за невідомі цінності" и мылим лыжи в ЕС. Ну и классика жанра: все это пишет человек, который уже Украину покинул.
Якщо б я опинився в 41-45 роках і знав, що Вася Сталін десь поруч воює, в мене і не виникло би ніяких роздумів. А розуміючи, як наразі все організовано в Україні, я також не лох! Тому і кажу - невідомі цінності.
Коли ненька покарає всіх корупціонерів, наведе порядок, оголосить, що вона хоче побудувати і покличє мене на допомогу, я примчуся!
т.е. никогда. а вообще это редкость, когда украиноязычные люди понимают, что мова - это просто прикрытие.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.