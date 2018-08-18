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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44284429443044314432>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 107
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
36
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:00

  sequence написав:
  flyman написав:..
для цього тре освоїти основи мінімалізму: спакував два наплічники, і електричком до Шегині, а там ще троха і уже в Щецині в кімнаті з холодильником.

Щуцын, насколько помню, почти Германия, так чё мелочиться?
Вообще речь шла о переезде Киев-Киев, что не вызывало у меня ..надцать лет назад почти никакого дискомфорта.

так з Щецина ще одна електричка в Берлін, 3 чи 4 рази на день, як колись з Коростеня до Києва, тільки за 10 ойро, а не 30 грн.

А ще є елетричка з Щецина до Гамбурга.

п.с.
спалив мій план
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:02

  beee написав:На этой неделе захотелось прикупить пару голых однушек в сданных новостроях.
В Hoffmann 91 тыс 50м2 - продана. ЖК victory 41 м2 - 70 тыс, delmar - стрёмный и дорогой. В общем, промониторив центральные районы, нет особого демпинга. Продаётся, покупается. Кто подскажет, стоит, например, victory сейчас брать? Может рыбальский, Осокорки, галактика?

3К квартира, $35499,
розсрочка 2 роки,
але це Буча
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:04

  jj1981ua написав:т.е. никогда.
а вообще это редкость, когда украиноязычные люди понимают, что мова - это просто прикрытие.

Imho, yes! Никогда!
Я русикіфікований українець, все життя розмовляв російською. І відписував тут довго російською. Потів вирішив, що альцгеймер не спить і треба розвивати/тренувати мізки.

Про мову то сарказм.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Как ни крути, а самое стрессовое в смене арендной квартиры - это общение с рылами...
если бы были у нас tbs я бы не покупал квартиру, с живыми деньгами больше возможностей чем с замороженными в бетоне.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:06

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:Є варіант призову в армію і боротьби за невідомі цінності.

Не знаю з якого ви міста, але я б вийшов із парадігми - на малу батьківщину, і поїхав би можливо на Западенщину. Може навіть до флая. На Львівщину чи Закарпаття (якщо Ви 100% російськомовний).
Пересідити і може опинитись в ЄС.

Вот он патриотизм. 5 мин назад про російськомовних запроданців і зрадників співаєм. За 5 хвилин вже ховаємось від "боротьби за невідомі цінності" и мылим лыжи в ЕС. Ну и классика жанра: все это пишет человек, который уже Украину покинул.

Якщо б я опинився в 41-45 роках і знав, що Вася Сталін десь поруч воює, в мене і не виникло би ніяких роздумів.
А розуміючи, як наразі все організовано в Україні, я також не лох! Тому і кажу - невідомі цінності.

Коли ненька покарає всіх корупціонерів, наведе порядок, оголосить, що вона хоче побудувати і покличє мене на допомогу, я примчуся!

зі. У цієї людини в наявності тільки укр.пашпорт + робоча віза, яка не надає права на ВНЖ чи ПНЖ, тому, якщо щось піде не так, то ця людина опиниться поруч з Вами в одному окопі.

а що ти боїшся, загального декларування?
так у Польщі уже 3-й рік для всіх резів
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:08

  Igor3777 написав:Привет донецким :idea:


Для полноты картины парню следовало бы заодно озвучить и крымские цены.
В свое время товарищ женился на крымчанке. Еще лет 8-10 назад они хотели продать квартирку в Севастополе и купить в Киеве. Ничего здесь даже с натяжкой приличного так и не нашли за эти деньги, отставили этот вопрос на попозже. Сейчас он может легко за севастопольскую двуху жены взять треху в Киеве. Но теперь уже жена не хочет ибо нах уже ей сюда не нужно.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 19 чер, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:11

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:Є варіант призову в армію і боротьби за невідомі цінності.

Не знаю з якого ви міста, але я б вийшов із парадігми - на малу батьківщину, і поїхав би можливо на Западенщину. Може навіть до флая. На Львівщину чи Закарпаття (якщо Ви 100% російськомовний).
Пересідити і може опинитись в ЄС.

Вот он патриотизм. 5 мин назад про російськомовних запроданців і зрадників співаєм. За 5 хвилин вже ховаємось від "боротьби за невідомі цінності" и мылим лыжи в ЕС. Ну и классика жанра: все это пишет человек, который уже Украину покинул.

Якщо б я опинився в 41-45 роках і знав, що Вася Сталін десь поруч воює, в мене і не виникло би ніяких роздумів.
А розуміючи, як наразі все організовано в Україні, я також не лох! Тому і кажу - невідомі цінності.

Коли ненька покарає всіх корупціонерів, наведе порядок, оголосить, що вона хоче побудувати і покличє мене на допомогу, я примчуся!

зі. У цієї людини в наявності тільки укр.пашпорт + робоча віза, яка не надає права на ВНЖ чи ПНЖ, тому, якщо щось піде не так, то ця людина опиниться поруч з Вами в одному окопі.

Кто такая "нэнька", которая должна кого-то покарать, навести порядок, и т.д.?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:12

  flyman написав:
  beee написав:На этой неделе захотелось прикупить пару голых однушек в сданных новостроях.
В Hoffmann 91 тыс 50м2 - продана. ЖК victory 41 м2 - 70 тыс, delmar - стрёмный и дорогой. В общем, промониторив центральные районы, нет особого демпинга. Продаётся, покупается. Кто подскажет, стоит, например, victory сейчас брать? Может рыбальский, Осокорки, галактика?

3К квартира, $35499,
розсрочка 2 роки,
але це Буча

Пригород, как то, для перепродажи с ремонтом не подходит
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:13

  airmax78 написав:Кто такая "нэнька", которая должна кого-то покарать, навести порядок, и т.д.?

Подозреваю, что ЗЕна сами знаете кого. Но она сейчас хворает и ей не до порядка.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:15

  beee написав:На этой неделе захотелось прикупить пару голых однушек в сданных новостроях.
В Hoffmann 91 тыс 50м2 - продана. ЖК victory 41 м2 - 70 тыс, delmar - стрёмный и дорогой. В общем, промониторив центральные районы, нет особого демпинга. Продаётся, покупается. Кто подскажет, стоит, например, victory сейчас брать? Может рыбальский, Осокорки, галактика?

чому тоді по Hoffmann досі мільйон обяв по продажу? в Рибальському вже оверпрайс, тай якщо почитати їх телеграм канал то люди там з ним постійно мучаються.
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