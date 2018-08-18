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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:00
sequence написав: flyman написав:
..
для цього тре освоїти основи мінімалізму: спакував два наплічники, і електричком до Шегині, а там ще троха і уже в Щецині в кімнаті з холодильником.
Щуцын, насколько помню, почти Германия, так чё мелочиться?
Вообще речь шла о переезде Киев-Киев, что не вызывало у меня ..надцать лет назад почти никакого дискомфорта.
так з Щецина ще одна електричка в Берлін, 3 чи 4 рази на день, як колись з Коростеня до Києва, тільки за 10 ойро, а не 30 грн.
А ще є елетричка з Щецина до Гамбурга.
п.с.
спалив мій план
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:02
beee написав:
На этой неделе захотелось прикупить пару голых однушек в сданных новостроях.
В Hoffmann 91 тыс 50м2 - продана. ЖК victory 41 м2 - 70 тыс, delmar - стрёмный и дорогой. В общем, промониторив центральные районы, нет особого демпинга. Продаётся, покупается. Кто подскажет, стоит, например, victory сейчас брать? Может рыбальский, Осокорки, галактика?
3К квартира, $35499,
розсрочка 2 роки,
але це Буча
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:04
jj1981ua написав:
т.е. никогда.
а вообще это редкость, когда украиноязычные люди понимают, что мова - это просто прикрытие.
Imho, yes! Никогда!
Я русикіфікований українець, все життя розмовляв російською. І відписував тут довго російською. Потів вирішив, що альцгеймер не спить і треба розвивати/тренувати мізки.
Про мову то сарказм.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:05
zРадио написав:
Как ни крути, а самое стрессовое в смене арендной квартиры - это общение с рылами...
если бы были у нас tbs я бы не покупал квартиру, с живыми деньгами больше возможностей чем с замороженными в бетоне.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:06
change_pm написав: airmax78 написав: change_pm написав:
Є варіант призову в армію і боротьби за невідомі цінності.
Не знаю з якого ви міста, але я б вийшов із парадігми - на малу батьківщину, і поїхав би можливо на Западенщину. Може навіть до флая. На Львівщину чи Закарпаття (якщо Ви 100% російськомовний).
Пересідити і може опинитись в ЄС.
Вот он патриотизм. 5 мин назад про російськомовних запроданців і зрадників співаєм. За 5 хвилин вже ховаємось від "боротьби за невідомі цінності" и мылим лыжи в ЕС. Ну и классика жанра: все это пишет человек, который уже Украину покинул
.
Якщо б я опинився в 41-45 роках і знав, що Вася Сталін десь поруч воює, в мене і не виникло би ніяких роздумів.
А розуміючи, як наразі все організовано в Україні, я також не лох! Тому і кажу - невідомі цінності.
Коли ненька покарає всіх корупціонерів, наведе порядок, оголосить, що вона хоче побудувати і покличє мене на допомогу, я примчуся!
зі. У цієї людини в наявності тільки укр.пашпорт + робоча віза, яка не надає права на ВНЖ чи ПНЖ, тому, якщо щось піде не так, то ця людина опиниться поруч з Вами в одному окопі.
а що ти боїшся, загального декларування?
так у Польщі уже 3-й рік для всіх резів
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:08
Igor3777 написав:
Привет донецким
Для полноты картины парню следовало бы заодно озвучить и крымские цены.
В свое время товарищ женился на крымчанке. Еще лет 8-10 назад они хотели продать квартирку в Севастополе и купить в Киеве. Ничего здесь даже с натяжкой приличного так и не нашли за эти деньги, отставили этот вопрос на попозже. Сейчас он может легко за севастопольскую двуху жены взять треху в Киеве. Но теперь уже жена не хочет ибо нах уже ей сюда не нужно.
Востаннє редагувалось antey1969
в П'ят 19 чер, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:11
change_pm написав: airmax78 написав: change_pm написав:
Є варіант призову в армію і боротьби за невідомі цінності.
Не знаю з якого ви міста, але я б вийшов із парадігми - на малу батьківщину, і поїхав би можливо на Западенщину. Може навіть до флая. На Львівщину чи Закарпаття (якщо Ви 100% російськомовний).
Пересідити і може опинитись в ЄС.
Вот он патриотизм. 5 мин назад про російськомовних запроданців і зрадників співаєм. За 5 хвилин вже ховаємось від "боротьби за невідомі цінності" и мылим лыжи в ЕС. Ну и классика жанра: все это пишет человек, который уже Украину покинул
.
Якщо б я опинився в 41-45 роках і знав, що Вася Сталін десь поруч воює, в мене і не виникло би ніяких роздумів.
А розуміючи, як наразі все організовано в Україні, я також не лох! Тому і кажу - невідомі цінності.
Коли ненька покарає всіх корупціонерів, наведе порядок, оголосить, що вона хоче побудувати і покличє мене на допомогу, я примчуся!
зі. У цієї людини в наявності тільки укр.пашпорт + робоча віза, яка не надає права на ВНЖ чи ПНЖ, тому, якщо щось піде не так, то ця людина опиниться поруч з Вами в одному окопі.
Кто такая "нэнька", которая должна кого-то покарать, навести порядок, и т.д.?
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:12
flyman написав: beee написав:
На этой неделе захотелось прикупить пару голых однушек в сданных новостроях.
В Hoffmann 91 тыс 50м2 - продана. ЖК victory 41 м2 - 70 тыс, delmar - стрёмный и дорогой. В общем, промониторив центральные районы, нет особого демпинга. Продаётся, покупается. Кто подскажет, стоит, например, victory сейчас брать? Может рыбальский, Осокорки, галактика?
3К квартира, $35499,
розсрочка 2 роки,
але це Буча
Пригород, как то, для перепродажи с ремонтом не подходит
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:13
airmax78 написав:
Кто такая "нэнька", которая должна кого-то покарать, навести порядок, и т.д.?
Подозреваю, что ЗЕна сами знаете кого. Но она сейчас хворает и ей не до порядка.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:15
beee написав:
На этой неделе захотелось прикупить пару голых однушек в сданных новостроях.
В Hoffmann 91 тыс 50м2 - продана. ЖК victory 41 м2 - 70 тыс, delmar - стрёмный и дорогой. В общем, промониторив центральные районы, нет особого демпинга. Продаётся, покупается. Кто подскажет, стоит, например, victory сейчас брать? Может рыбальский, Осокорки, галактика?
чому тоді по Hoffmann досі мільйон обяв по продажу? в Рибальському вже оверпрайс, тай якщо почитати їх телеграм канал то люди там з ним постійно мучаються.
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