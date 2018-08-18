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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4429443044314432>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 107
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
36
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:21

  барабашов написав:..
За 8000км перебрасывали папу - это с Берлина на Чукотку штоли?

примерно
Венгрия - Забайкалье
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:24

Судя по росту количества объявлений о срочной продаже киевских квартир на OLX, к нам пришел не "атложеный спрос", а "атложеное придложение". В апреле-мае было 15-18 страниц таких объявлений, сейчас - 33.

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... %BD%D0%BE/

PS: прошу любителей придираться не... придираться :D И так понятно, что это неточная метрика, но она более реактивная, чем изменение ценников, и говорит о состоянии спроса и склонности к торгу, а значит и направлении движения цены
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:27

  antey1969 написав:.. Но теперь уже жена не хочет ибо нах уже ей сюда не нужно.
Крым.Реалии ))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:34

  nmd написав:
  beee написав:На этой неделе захотелось прикупить пару голых однушек в сданных новостроях.
В Hoffmann 91 тыс 50м2 - продана. ЖК victory 41 м2 - 70 тыс, delmar - стрёмный и дорогой. В общем, промониторив центральные районы, нет особого демпинга. Продаётся, покупается. Кто подскажет, стоит, например, victory сейчас брать? Может рыбальский, Осокорки, галактика?

чому тоді по Hoffmann досі мільйон обяв по продажу? в Рибальському вже оверпрайс, тай якщо почитати їх телеграм канал то люди там з ним постійно мучаються.

По Хофман липовые объявы. По рыбальскому спасибо за наводку, смотрю и не пойму - что-то с ним не то
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:35

  nmd написав:
  beee написав:На этой неделе захотелось прикупить пару голых однушек в сданных новостроях.
В Hoffmann 91 тыс 50м2 - продана. ЖК victory 41 м2 - 70 тыс, delmar - стрёмный и дорогой. В общем, промониторив центральные районы, нет особого демпинга. Продаётся, покупается. Кто подскажет, стоит, например, victory сейчас брать? Может рыбальский, Осокорки, галактика?

чому тоді по Hoffmann досі мільйон обяв по продажу? в Рибальському вже оверпрайс, тай якщо почитати їх телеграм канал то люди там з ним постійно мучаються.

Что там не так? Слишком сильное течение в канале?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:36

  beee написав:
  nmd написав:
  beee написав:На этой неделе захотелось прикупить пару голых однушек в сданных новостроях.
В Hoffmann 91 тыс 50м2 - продана. ЖК victory 41 м2 - 70 тыс, delmar - стрёмный и дорогой. В общем, промониторив центральные районы, нет особого демпинга. Продаётся, покупается. Кто подскажет, стоит, например, victory сейчас брать? Может рыбальский, Осокорки, галактика?

чому тоді по Hoffmann досі мільйон обяв по продажу? в Рибальському вже оверпрайс, тай якщо почитати їх телеграм канал то люди там з ним постійно мучаються.

По Хофман липовые объявы. По рыбальскому спасибо за наводку, смотрю и не пойму - что-то с ним не то

В Квартете берите.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:39

  airmax78 написав:
  beee написав:
  nmd написав:На этой неделе захотелось прикупить пару голых однушек в сданных новостроях.
В Hoffmann 91 тыс 50м2 - продана. ЖК victory 41 м2 - 70 тыс, delmar - стрёмный и дорогой. В общем, промониторив центральные районы, нет особого демпинга. Продаётся, покупается. Кто подскажет, стоит, например, victory сейчас брать? Может рыбальский, Осокорки, галактика?

чому тоді по Hoffmann досі мільйон обяв по продажу? в Рибальському вже оверпрайс, тай якщо почитати їх телеграм канал то люди там з ним постійно мучаються.

По Хофман липовые объявы. По рыбальскому спасибо за наводку, смотрю и не пойму - что-то с ним не
В Квартете берите.

Серьезно? У меня было там пару квартир. Но давно. Сейчас же там космос. И нет там ничего вообще сейчас
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:53

airmax78
бездомні собаки бігають і кусають людей, миші пролазять у квартири прогризаючи фасад, після дощу весь будинок протікає особливо підземний паркінг, 3, 9 будинки наче як здали але по факту фасад досі не закінчений а внутрішній двір ще навіть не починали. Рибальський був цікавим коли його продавав КМБ по 1к$, а зараз почитую їх канал і думаю - слава богу що не вляпалась.
По гофману шкода - дуже цікава була ця однушка для мене теж :D
nmd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:54

  flyman написав:жизнь понял - работу бросил,
все по методичці:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html

:D :D :D
Зарабатывая по 400уе в месяц в Киеве и при этом снимая жилье НИКОГДА не накопишь на свою квартиру. Эти размышления в блоге и подсчеты - а-ля Долярчик. Многое не учтено, многое искажено...
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:55

  beee написав:
  airmax78 написав:В Квартете берите.

Серьезно? У меня было там пару квартир. Но давно. Сейчас же там космос. И нет там ничего вообще сейчас

Запахло респектом.
airmax78
 
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