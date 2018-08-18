Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Судя по росту количества объявлений о срочной продаже киевских квартир на OLX, к нам пришел не "атложеный спрос", а "атложеное придложение". В апреле-мае было 15-18 страниц таких объявлений, сейчас - 33.
PS: прошу любителей придираться не... придираться И так понятно, что это неточная метрика, но она более реактивная, чем изменение ценников, и говорит о состоянии спроса и склонности к торгу, а значит и направлении движения цены
beee написав:На этой неделе захотелось прикупить пару голых однушек в сданных новостроях. В Hoffmann 91 тыс 50м2 - продана. ЖК victory 41 м2 - 70 тыс, delmar - стрёмный и дорогой. В общем, промониторив центральные районы, нет особого демпинга. Продаётся, покупается. Кто подскажет, стоит, например, victory сейчас брать? Может рыбальский, Осокорки, галактика?
чому тоді по Hoffmann досі мільйон обяв по продажу? в Рибальському вже оверпрайс, тай якщо почитати їх телеграм канал то люди там з ним постійно мучаються.
По Хофман липовые объявы. По рыбальскому спасибо за наводку, смотрю и не пойму - что-то с ним не то
beee написав:На этой неделе захотелось прикупить пару голых однушек в сданных новостроях. В Hoffmann 91 тыс 50м2 - продана. ЖК victory 41 м2 - 70 тыс, delmar - стрёмный и дорогой. В общем, промониторив центральные районы, нет особого демпинга. Продаётся, покупается. Кто подскажет, стоит, например, victory сейчас брать? Может рыбальский, Осокорки, галактика?
чому тоді по Hoffmann досі мільйон обяв по продажу? в Рибальському вже оверпрайс, тай якщо почитати їх телеграм канал то люди там з ним постійно мучаються.
beee написав:На этой неделе захотелось прикупить пару голых однушек в сданных новостроях. В Hoffmann 91 тыс 50м2 - продана. ЖК victory 41 м2 - 70 тыс, delmar - стрёмный и дорогой. В общем, промониторив центральные районы, нет особого демпинга. Продаётся, покупается. Кто подскажет, стоит, например, victory сейчас брать? Может рыбальский, Осокорки, галактика?
чому тоді по Hoffmann досі мільйон обяв по продажу? в Рибальському вже оверпрайс, тай якщо почитати їх телеграм канал то люди там з ним постійно мучаються.
По Хофман липовые объявы. По рыбальскому спасибо за наводку, смотрю и не пойму - что-то с ним не то
nmd написав:На этой неделе захотелось прикупить пару голых однушек в сданных новостроях. В Hoffmann 91 тыс 50м2 - продана. ЖК victory 41 м2 - 70 тыс, delmar - стрёмный и дорогой. В общем, промониторив центральные районы, нет особого демпинга. Продаётся, покупается. Кто подскажет, стоит, например, victory сейчас брать? Может рыбальский, Осокорки, галактика?
чому тоді по Hoffmann досі мільйон обяв по продажу? в Рибальському вже оверпрайс, тай якщо почитати їх телеграм канал то люди там з ним постійно мучаються.
По Хофман липовые объявы. По рыбальскому спасибо за наводку, смотрю и не пойму - что-то с ним не В Квартете берите.
Серьезно? У меня было там пару квартир. Но давно. Сейчас же там космос. И нет там ничего вообще сейчас
airmax78 бездомні собаки бігають і кусають людей, миші пролазять у квартири прогризаючи фасад, після дощу весь будинок протікає особливо підземний паркінг, 3, 9 будинки наче як здали але по факту фасад досі не закінчений а внутрішній двір ще навіть не починали. Рибальський був цікавим коли його продавав КМБ по 1к$, а зараз почитую їх канал і думаю - слава богу що не вляпалась. По гофману шкода - дуже цікава була ця однушка для мене теж