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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:05
airmax78 написав:
Уно-Сити Хаус. Все уникальные там покупают.
Спасибо. Я уже жил на Антоновича с окнами на ж/д, на Туполева с окнами на дорогу. с меня хватит. Это для инвалидов по слуху подходящий вариант
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Serg-ik
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