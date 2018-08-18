Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:05
airmax78 написав:
Уно-Сити Хаус. Все уникальные там покупают.
Спасибо. Я уже жил на Антоновича с окнами на ж/д, на Туполева с окнами на дорогу. с меня хватит. Это для инвалидов по слуху подходящий вариант
Serg-ik
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:42
sequence написав:
оставляешь заварку и пакетик трехлетней мивины
да, на 400 долларов минус аренда не разгуляешься...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:44
adeges написав: sequence написав:
оставляешь заварку и пакетик трехлетней мивины
да, на 400 долларов минус аренда не разгуляешься...
вообще невероятно. Я пропиваю больше
)
sequence
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:47
Natt написав:
Как вам планировка? Зато нет переплаты за коридор-кишку...
Настолько уже на отыпись рисовали, что тумбочка оказалась в дверном проеме.
airmax78
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:47
UA написав:
Опрос знакомых
Продажи стройматериалов. Оборот (выторг) в долларовом выражении
май 2020 к маю 2019 минус 30%
15 дней июня 2020 к 15 дням июня 2019 минус 50%
неужели гривна так упала? как же это я не заметил.
если серьезно, щас эльдорадо дает отличные скидки. взял стиралку и сушилку за 25 тысяч с бесплатной! доставкой за город. в других местах эта комбинация тянула на 36к.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:49
Кстати, что за мода: в спальне напротив кровати ставить телевизор? Зачем он в спальне нужен?
airmax78
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:49
airmax78 написав: Natt написав:
Как вам планировка? Зато нет переплаты за коридор-кишку...
Настолько уже на отыпись рисовали, что тумбочка оказалась в дверном проеме.
зачОт, жирный. вы сделали мой день.
зы это дизайнерский изыск - проходишь в дверь, цепляешься, и сразу - в кровать!
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:50
Natt написав:
Как вам планировка? Зато нет переплаты за коридор-кишку...
Нет места для пуфика присесть ботинки зашнуровать.
Zebra
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:50
beee написав:
По рыбальскому спасибо за наводку, смотрю и не пойму - что-то с ним не то
А что в нём так, узнаете - расскажите пожалуйста, а то давно не могу понять.
Richi
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