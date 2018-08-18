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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44294430443144324433>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 107
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
36
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Уно-Сити Хаус. Все уникальные там покупают.

Спасибо. Я уже жил на Антоновича с окнами на ж/д, на Туполева с окнами на дорогу. с меня хватит. Это для инвалидов по слуху подходящий вариант
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:42

  sequence написав:оставляешь заварку и пакетик трехлетней мивины


да, на 400 долларов минус аренда не разгуляешься...
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:44

Как вам планировка? Зато нет переплаты за коридор-кишку...
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Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:44

  adeges написав:
  sequence написав:оставляешь заварку и пакетик трехлетней мивины


да, на 400 долларов минус аренда не разгуляешься...

вообще невероятно. Я пропиваю больше :))
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:47

  Natt написав:Как вам планировка? Зато нет переплаты за коридор-кишку...
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Настолько уже на отыпись рисовали, что тумбочка оказалась в дверном проеме.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:47

  UA написав:Опрос знакомых
Продажи стройматериалов. Оборот (выторг) в долларовом выражении
май 2020 к маю 2019 минус 30%
15 дней июня 2020 к 15 дням июня 2019 минус 50%


неужели гривна так упала? как же это я не заметил.

если серьезно, щас эльдорадо дает отличные скидки. взял стиралку и сушилку за 25 тысяч с бесплатной! доставкой за город. в других местах эта комбинация тянула на 36к.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, что за мода: в спальне напротив кровати ставить телевизор? Зачем он в спальне нужен?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:49

  airmax78 написав:
  Natt написав:Как вам планировка? Зато нет переплаты за коридор-кишку...
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Настолько уже на отыпись рисовали, что тумбочка оказалась в дверном проеме.


зачОт, жирный. вы сделали мой день.

зы это дизайнерский изыск - проходишь в дверь, цепляешься, и сразу - в кровать!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:50

  Natt написав:Как вам планировка? Зато нет переплаты за коридор-кишку...
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Нет места для пуфика присесть ботинки зашнуровать.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:50

  beee написав:По рыбальскому спасибо за наводку, смотрю и не пойму - что-то с ним не то

А что в нём так, узнаете - расскажите пожалуйста, а то давно не могу понять.
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