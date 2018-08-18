Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:05

Пару околорыночных наблюдений, которые вроде как нелогичные:



1.Сегодня приходит письмо от Лицея. Следующий учебный год на 20-25% дороже. Притом, что в карантин школа делала скидку 40% и проводила уроки удаленно. Я от них такого не ожидал. И где безработица, снижение цены аренды?



2. У знакомой сеть финтесс-центров. Так вот в двух местах с ней не захотели продлевать аренду даже на старых условиях. Один арендатор сказал -Ваш бизнес бесперспективный. Хотя в некоторых местах пошли на уступки.



3. В прошлом году сбрасывал сюда базу отдыха знакомого на Арабатке, по ценам дороже отдыха в Турции. Так вот слова учредителя: "Такого хорошего начала сезона у нас еще не было" При том, что помните погоду в мае. И без поездов средний чек в кафе существенно вырос.