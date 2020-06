Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:26

Бывалый написав: У знакомой сеть финтесс-центров. Так вот в двух местах с ней не захотели продлевать аренду даже на старых условиях. Один арендатор сказал -Ваш бизнес бесперспективный. Хотя в некоторых местах пошли на уступки.

. У знакомой сеть финтесс-центров. Так вот в двух местах с ней не захотели продлевать аренду даже на старых условиях. Один арендатор сказал -Ваш бизнес бесперспективный. Хотя в некоторых местах пошли на уступки.



интересно бы еще узнать как они строили отношения с арендодателем во время карантина, без этой инфы ничего не ясно



зы: риэлторы говорят, кстати, что спрос есть, люди активно готовы были смотреть квартиры и во время карантина и сейчас, вот только с хозяевами проблема - очень многие за городом и особого желания ради показа переться в Киев нет интересно бы еще узнать как они строили отношения с арендодателем во время карантина, без этой инфы ничего не яснозы: риэлторы говорят, кстати, что спрос есть, люди активно готовы были смотреть квартиры и во время карантина и сейчас, вот только с хозяевами проблема - очень многие за городом и особого желания ради показа переться в Киев нет

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.