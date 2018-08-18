Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Это перепланировка? Длинноватый слив получается из кухонной мойки до санузла маленького Судя по тому, что в маленькой спальне шкаф для Ваших платьев не поместится ( кровать шириной 1,6 и два прохода по бокам на 0,75 м.), спать Вы будете в большой. Выход в санузел через кухню-странное решение... Фигня
Это перепланировка? Длинноватый слив получается из кухонной мойки до санузла маленького Судя по тому, что в маленькой спальне шкаф для Ваших платьев не поместится ( кровать шириной 1,6 и два прохода по бокам на 0,75 м.), спать Вы будете в большой. Выход в санузел через кухню-странное решение... Фигня
Нет, это планировка квартиры в новом ЖК. Принесла показать свежие тенденции, так сказать... Хотя тут хоть окно в кухне-студии есть, а вот без окна варик (это уже другой ЖК)
Востаннє редагувалось Natt в П'ят 19 чер, 2020 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Пару околорыночных наблюдений, которые вроде как нелогичные:
1.Сегодня приходит письмо от Лицея. Следующий учебный год на 20-25% дороже. Притом, что в карантин школа делала скидку 40% и проводила уроки удаленно. Я от них такого не ожидал. И где безработица, снижение цены аренды?
2. У знакомой сеть финтесс-центров. Так вот в двух местах с ней не захотели продлевать аренду даже на старых условиях. Один арендатор сказал -Ваш бизнес бесперспективный. Хотя в некоторых местах пошли на уступки.
3. В прошлом году сбрасывал сюда базу отдыха знакомого на Арабатке, по ценам дороже отдыха в Турции. Так вот слова учредителя: "Такого хорошего начала сезона у нас еще не было" При том, что помните погоду в мае. И без поездов средний чек в кафе существенно вырос.
Бывалый написав:2. У знакомой сеть финтесс-центров. Так вот в двух местах с ней не захотели продлевать аренду даже на старых условиях. Один арендатор сказал -Ваш бизнес бесперспективный. Хотя в некоторых местах пошли на уступки.
Очень интересно. Надеются пересдать по цене выше другим арендаторам?
Бывалый написав:У знакомой сеть финтесс-центров. Так вот в двух местах с ней не захотели продлевать аренду даже на старых условиях. Один арендатор сказал -Ваш бизнес бесперспективный. Хотя в некоторых местах пошли на уступки. .
интересно бы еще узнать как они строили отношения с арендодателем во время карантина, без этой инфы ничего не ясно
зы: риэлторы говорят, кстати, что спрос есть, люди активно готовы были смотреть квартиры и во время карантина и сейчас, вот только с хозяевами проблема - очень многие за городом и особого желания ради показа переться в Киев нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Бывалый написав:Пару околорыночных наблюдений, которые вроде как нелогичные:
1.Сегодня приходит письмо от Лицея. Следующий учебный год на 20-25% дороже. Притом, что в карантин школа делала скидку 40% и проводила уроки удаленно. Я от них такого не ожидал. И где безработица, снижение цены аренды?
2. У знакомой сеть финтесс-центров. Так вот в двух местах с ней не захотели продлевать аренду даже на старых условиях. Один арендатор сказал -Ваш бизнес бесперспективный. Хотя в некоторых местах пошли на уступки.
3. В прошлом году сбрасывал сюда базу отдыха знакомого на Арабатке, по ценам дороже отдыха в Турции. Так вот слова учредителя: "Такого хорошего начала сезона у нас еще не было" При том, что помните погоду в мае. И без поездов средний чек в кафе существенно вырос.
Вы бы дали названия лицея и базы отдыха - мы бы пошли на сайт и перепроверили. А то нелогичное больше похоже на неправдивое
kingkongovets написав:риэлторы говорят, кстати, что спрос есть, люди активно готовы были смотреть квартиры и во время карантина и сейчас, вот только с хозяевами проблема - очень многие за городом и особого желания ради показа переться в Киев нет
При этом желания размещать объявления на продажу - хоть отбавляй. Причем добрая половина живых - с грифом "срочно". Вот же парадокс...
Бывалый написав:3. В прошлом году сбрасывал сюда базу отдыха знакомого на Арабатке, по ценам дороже отдыха в Турции. Так вот слова учредителя: "Такого хорошего начала сезона у нас еще не было" При том, что помните погоду в мае. И без поездов средний чек в кафе существенно вырос.
как по мне этот пункт вполне логичен, если работа на удаленке или вообще за свой счет, какого лешего торчать в Киеве, особенно в арендованной квартире? Дети к школам не привязаны, едь куда захочешь при этом заграница закрыта. Азовская лужа мелкая прогревается быстро.
zРадио написав:При этом желания размещать объявления на продажу - хоть отбавляй. Причем добрая половина живых - с грифом "срочно". Вот же парадокс...
ни разу не слышал чтобы рыло сказало что посмотров и продаж нет. По ихним понятиям это как уронить честь мундира. Сколько к ним не обращался всегда узнавал что "объект интересный поэтому много желающих". Типа как ни один банк в 2014-2015 не сказал что он ненадёжный.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 19 чер, 2020 18:50, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
airmax78 написав:Ну вот. Что и требовалось доказать. Фактически переезд - это не два пальца обсцть, а крушение всей жизни. А то тут начинают теории об абсолютной мобильности разводить.
Я бы сдругой стороны прокомментировал: нафиг нужен киев, когда уменьшенная зарплата минус увеличенная аренда приравнивает тебя к кассиру АТБ, живущего в наследном киевском хруще? Проблема решается покупкой своего жилья в Киеве? Вложи 50+ тыс у.е. баксов в полуветхое жилье ради экономии в 10000 грн? Сомнительная транзакция.
Вывод? Надо больше зарабатывать Надо предоставить эту возможность лендлордам)))
Маємо назрівання революційної ситуації - орендарі не можуть, орендодавці не хочуть. Подальша маргіналізація робочого класу боляче вдарить по флєтлордам.
Подальше падіння всіх в бідність може привести до революції, коли втрачати крім жалюгідного існування більше не буде чого.
Сподіваюсь, що така економічна ситуація скоро закінчиться (хоча я в це і не вірю). Якщо вона затягнеться на пару років - читайте історичні дописи, що відбувалось на нашій території з 1917 року.
У нас маргинализированный рабочий класс переезжает в случае дефолта в портмоне к родителям. Или в дедовобабины аппарты, как к примеру сделал я в 94м после вылета с института и смерти деда и бабушки. Ремонт за 500уе с будущими собутыльниками-бывшими одноклассниками и сталинка около парка в центре заиграла новыми красками! Если предки пролетариат не ждут и на обойки тыщ 20 гривен нет - клубника с горшками в ЕС всегда их ждут!