Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бывалый написав: Очень интересно. Надеются пересдать по цене выше другим арендаторам?
Да новый арендатор есть что-то типа склада. Я просто общался с мужем, глубоко не интересовался.
zРадио В лицее уже стоят новые цены на сайте. Базу отдыха уже давал, повторю, можете посмотреть по броням, там на многие даты мест нет, хотя я помню у них хорошая загрузка была в предыдущие годы. И как Вы планируете проверить, что средний чек вырос? http://arabatka.club/
Бывалый написав:3. В прошлом году сбрасывал сюда базу отдыха знакомого на Арабатке, по ценам дороже отдыха в Турции. Так вот слова учредителя: "Такого хорошего начала сезона у нас еще не было" При том, что помните погоду в мае. И без поездов средний чек в кафе существенно вырос.
а кафе не были закрыты? в мае
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
Бывалый написав:3. В прошлом году сбрасывал сюда базу отдыха знакомого на Арабатке, по ценам дороже отдыха в Турции. Так вот слова учредителя: "Такого хорошего начала сезона у нас еще не было" При том, что помните погоду в мае. И без поездов средний чек в кафе существенно вырос.
а кафе не были закрыты? в мае
как бы отели тоже разрешили только с 22 мая
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 14 травня розповів, які послаблення карантину планує розпочати МОЗ з 22 травня.
Так, на другому етапі послаблення карантинних обмежень планується:
відновлення спортивних заходів і змагань без глядачів; відкриття готелів (крім хостелів) без роботи ресторанів та спортзалів; проведення ЗНО; відновлення роботи дитсадків; відновлення роботи громадського транспорту.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian написав:как по мне этот пункт вполне логичен, если работа на удаленке или вообще за свой счет, какого лешего торчать в Киеве, особенно в арендованной квартире? Дети к школам не привязаны, едь куда захочешь при этом заграница закрыта. Азовская лужа мелкая прогревается быстро.
Сетевики жалуются на среднюю 70%-ную вакантность в июне. Про май - вообще молчат. Это какой супер-удачный должен быть формат частной базы, чтобы переигрывать сетевиков? Если бы лоу-кост сегмент, я бы еще поверил, но премиум - что-то на грани фантастики.
Бывалый написав:В лицее уже стоят новые цены на сайте.
Т.е. проверить не удастся - понятно
Бывалый написав:Базу отдыха уже давал, повторю, можете посмотреть по броням, там на многие даты мест нет, хотя я помню у них хорошая загрузка была в предыдущие годы. И как Вы планируете проверить, что средний чек вырос? http://arabatka.club/
По заполняемости. Зайдите на букинг, вбейте заселение, например, в Одессе хоть завтра, хоть на самый высокий сезон 1-й половины августа.
На завтра вам выдаст 1 тысячу доступных вариантов размещения, на высокий сезон - 2 тысячи.
А что такое варианты размещения - если это гостиница, или база отдыха, то одним вариантом считается один тип номера. А какое количество номеров каждого типа доступно, только собтвенник знает, но это точно в среднем больше 1-го одного, даже больше 2-х.
Т.е. по факту свободных для заселения хоть с завтрашнего дня вариантов отдыха - тысячи! Очевидно, что при высоком спросе такого не бывает.