RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4431443244334434>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:50

  Natt написав:
  Бывалый написав:
Очень интересно. Надеются пересдать по цене выше другим арендаторам?


Да новый арендатор есть что-то типа склада. Я просто общался с мужем, глубоко не интересовался.

zРадио
В лицее уже стоят новые цены на сайте.
Базу отдыха уже давал, повторю, можете посмотреть по броням, там на многие даты мест нет, хотя я помню у них хорошая загрузка была в предыдущие годы. И как Вы планируете проверить, что средний чек вырос?
http://arabatka.club/
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1520
З нами з: 10.09.11
Подякував: 457 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:53

  Бывалый написав:3. В прошлом году сбрасывал сюда базу отдыха знакомого на Арабатке, по ценам дороже отдыха в Турции. Так вот слова учредителя: "Такого хорошего начала сезона у нас еще не было" При том, что помните погоду в мае. И без поездов средний чек в кафе существенно вырос.

а кафе не были закрыты? в мае
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 247
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 40 раз.
    Подякували: 82 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:00

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Natt написав:Как вам планировка? Зато нет переплаты за коридор-кишку...

    Выход из туалета в гостиную? Очень спорное решение. Я бы так не делал.
    Vlad442
     
    Повідомлень: 6865
    З нами з: 07.10.14
    Подякував: 6 раз.
    Подякували: 1219 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:01

      jj1981ua написав:
      Бывалый написав:3. В прошлом году сбрасывал сюда базу отдыха знакомого на Арабатке, по ценам дороже отдыха в Турции. Так вот слова учредителя: "Такого хорошего начала сезона у нас еще не было" При том, что помните погоду в мае. И без поездов средний чек в кафе существенно вырос.

    а кафе не были закрыты? в мае
    как бы отели тоже разрешили только с 22 мая
    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 14 травня розповів, які послаблення карантину планує розпочати МОЗ з 22 травня.

    Так, на другому етапі послаблення карантинних обмежень планується:

    відновлення спортивних заходів і змагань без глядачів;
    відкриття готелів (крім хостелів) без роботи ресторанів та спортзалів;
    проведення ЗНО;
    відновлення роботи дитсадків;
    відновлення роботи громадського транспорту.
    верю в евро... по 1,4
    не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
    vitaliian
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 3893
    З нами з: 06.04.16
    Подякував: 854 раз.
    Подякували: 1133 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:02

      vitaliian написав:как по мне этот пункт вполне логичен, если работа на удаленке или вообще за свой счет, какого лешего торчать в Киеве, особенно в арендованной квартире? Дети к школам не привязаны, едь куда захочешь при этом заграница закрыта. Азовская лужа мелкая прогревается быстро.


    Сетевики жалуются на среднюю 70%-ную вакантность в июне. Про май - вообще молчат. Это какой супер-удачный должен быть формат частной базы, чтобы переигрывать сетевиков? Если бы лоу-кост сегмент, я бы еще поверил, но премиум - что-то на грани фантастики.
    zРадио
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 6226
    З нами з: 02.05.18
    Подякував: 1053 раз.
    Подякували: 2379 раз.
     
    Профіль
    3
    5
    3
    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:06

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      zРадио написав:Это какой супер-удачный должен быть формат частной базы, чтобы переигрывать сетевиков?
    а сетевики были закрыты в мае.
    верю в евро... по 1,4
    не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
    vitaliian
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 3893
    З нами з: 06.04.16
    Подякував: 854 раз.
    Подякували: 1133 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:14

      Бывалый написав:В лицее уже стоят новые цены на сайте.


    Т.е. проверить не удастся - понятно :?

      Бывалый написав:Базу отдыха уже давал, повторю, можете посмотреть по броням, там на многие даты мест нет, хотя я помню у них хорошая загрузка была в предыдущие годы. И как Вы планируете проверить, что средний чек вырос?
    http://arabatka.club/


    По заполняемости. Зайдите на букинг, вбейте заселение, например, в Одессе хоть завтра, хоть на самый высокий сезон 1-й половины августа.

    На завтра вам выдаст 1 тысячу доступных вариантов размещения, на высокий сезон - 2 тысячи.

    А что такое варианты размещения - если это гостиница, или база отдыха, то одним вариантом считается один тип номера. А какое количество номеров каждого типа доступно, только собтвенник знает, но это точно в среднем больше 1-го одного, даже больше 2-х.

    Т.е. по факту свободных для заселения хоть с завтрашнего дня вариантов отдыха - тысячи! Очевидно, что при высоком спросе такого не бывает.

    https://www.booking.com/searchresults.r ... &from_sf=1
    zРадио
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 6226
    З нами з: 02.05.18
    Подякував: 1053 раз.
    Подякували: 2379 раз.
     
    Профіль
    3
    5
    3
    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:20

      Vlad442 написав:
      Natt написав:Как вам планировка? Зато нет переплаты за коридор-кишку...

    Выход из туалета в гостиную? Очень спорное решение. Я бы так не делал.

    Это не моя перепланировка, это варик от застройщика. Мне прям интересно, кто купит это, если такой же площади можно найти нормальную планировку.
    Natt
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 1544
    З нами з: 09.08.15
    Подякував: 379 раз.
    Подякували: 302 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:27

      Natt написав:Как вам планировка? Зато нет переплаты за коридор-кишку...
    З.Ы. Мопед, не мой - это планировка от застройщика. Интересно, что там курили.

    Если это планировка в лакшери-ылит-централ-тетрис-тауэр-резиденс, то г..но. Если пенопластовый неохрущик, то вполне нормально.
    Gastarbaiter
     
    Повідомлень: 1485
    З нами з: 26.02.18
    Подякував: 449 раз.
    Подякували: 250 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:31

      Gastarbaiter написав:
      Natt написав:Как вам планировка? Зато нет переплаты за коридор-кишку...
    З.Ы. Мопед не мой - это планировка от застройщика. Интересно, что там курили.

    Если это планировка в лакшери-ылит-централ-тетрис-тауэр-резиденс, то г..но. Если пенопластовый неохрущик, то вполне нормально.

    ЖК с громким названием Премиальный :mrgreen: Что в нем премиального, я пока не поняла.
    Natt
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 1544
    З нами з: 09.08.15
    Подякував: 379 раз.
    Подякували: 302 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 4431443244334434>
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
    Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

    Схожі теми
    Теми
    		 Відповіді Перегляди Останнє
    Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1851, 1852, 1853
    rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
    		18525 3040804
    Переглянути останнє повідомлення
    Чет 18 чер, 2020 16:34
    UA
    Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
    Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
    		466 197999
    Переглянути останнє повідомлення
    П'ят 29 тра, 2020 19:06
    Bobua
    Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
    zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
    		13 13801
    Переглянути останнє повідомлення
    Суб 02 тра, 2020 16:42
    Insaider

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.