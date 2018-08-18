долги платят тока лохи и трусы
#хуженебудет
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:32
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:39
Следите за текстом. Я не утверждал что стоимость образования растет, я не утверждал что стоимость отдых выросла и сверхдифицит.
Я говорил о двух частных случаях. Так что предлагаю, у Вас все равно как видно, куча свободного времени. Докажите к примеру что ни в одном лицее в Киеве цена не выросла. Или что у всех собственников, которые занимаются сдачей у моря бизнес пошел вниз.
Или еще вариант, мы находим арбитра на форуме. Спорим, на одну(2,3) тысячи долларов. О том что цена в киевском лицее(который я назову) не подорожала Вы выигрываете спор, доказав что я балабол, получаете материальный приз.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:02
Пошла смотреть, какие нынче планировки предлагают...
Квадратно-гнездовые уже не в моде? Не, *лять, как это вообще можно такое придумать? Проект ZIM
Если бы я была дизайнером на таких объектах, у меня бы начали проявляться суицидальные наклонности
Востаннє редагувалось Natt в П'ят 19 чер, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:05
А снаружи дом сильно авангардный или простая коробка типа Тетриса?
Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:10
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